Практически всё, захваченное за 4 года, они захватили именно тогда.
А скільки залишила? Знайдете сам карту? Де були на півдні, де зараз. Де були на півночі, де зараз
|
|
|
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:17
ЛАД
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:21
З приводу 2022 так воно і є. Мабудь не кратно меншими, а просто меншими, але це дискусійно.
А от з приводу 2014, то там сепарів було значно більше ніж москалів, тому не меншими.
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:24
А ви не побачили мої питання у відповідь?
Сколько могли привезти на автобусах? Достаточно для взятия 1,5-млн. города? Не смешите.
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:31
ЛАД
Що значить «брати город», коли його не обороняють? Херсон вам не дає нічого зрозуміти?
Так хто там намагався захопити у вас в харкові адміністрацію? Росіяни чи ні? Який прапор ставили? То де тут громадянства війна?
В Криму також громадянська війна, коли захоплювали росіяни , а ЗСУ не чинили спротив?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:37
Вы написали "в лютому-квітні 2022". Залишили позже - в основном в сентябре-ноябре 2022.
И я уже не раз писал о безграмотном планировании операции российским Генштабом во главе с "великим полководцем" Герасимовым. Расчёт был на то, что будет "как в Крыму". Нацгварлия ехала с пластиковыми щитами и дубинками.
Додано: Чет 09 кві, 2026 23:40
ЛАД
Чернігівщина і Київщина , Сумщина , коли вийшли?
На півдні де були? В Вознесенську?
По новій бетонці з Мико на Кіровоград поїхали? Де там були?
А коли втікли?
Треба ж таке! Знов співпало, «південна кишка, хто ж думав що там не вдасться стояти без постачання і з рейдовими діями ДРГ . Та ще і постійним вогневими нальотами.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 00:11
Простите, вас не взломали?
Уж слишком не логично для вас.
Херсон брали хорошо вооружённые войска. В достаточном количестве.
В Харькове вы говорили о нескольких автобусах. Или вы считаете, что они были вооружены хотя бы автоматами?
Слухи о "массе россиян" сильно преувеличены. Кстати, росс. флаг, если не ошибаюсь, установил не россиянин, а какой-то финский турист.
И если бы обладминистрацию захватили россияне, вряд ли потребовалось бы привлекать бойцов спецподразделения «Ягуар» из Винницы. К сожалению, там были харьковчане.
Обстановка в Харькове была достаточно сложная и если бы у антимайдана был авторитетный и умный руководитель, всё могло закончиться гораздо хуже. Почитайте
Додано: П'ят 10 кві, 2026 00:23
Нет, вас-таки точно взломали.
Не подскажере, какую площадь освободили в лютому-квітні 2022?
А колонны, которые двигались по дорогам...
Это просто не понял, что вы хотели сказать.
P.s. И на вопросы о Северодонецком съезде, об Одессе и Днепре вы не ответили. Не заметили?
|