Твердий шанкр, когда шаманствующий пропагандон, собирается в составе полка "Скеля" штурмовать Покровск?
Или он собирается с силами и готовится принять "последний и решительный бой" на Збруче?
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:19
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:20
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:28
Ксенон - так выходит шо ежели эвросоюз не даст 90млрд, а "будивэльныкы" потянут только оплату солярки на 24/7 катающимся бусикам на левых номерах - то и призывать(паковать как собак, ногами по голове) получается не надо будет никого, а генитальные 95е стратеги начнут на берегах Темзы клепать свои мемуары(ну не в окупированном же Киеве выступать перед аудиториями в пивбарах за жалкие рубли?)???
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:33
оце чергове, зо що я шмагаю ЛАДа. бо оце - а чого так погано жити при диктатурі? купа людей живе. й ЛАД більшу половину життя прожив - результат бачите
чим погано жити за диктатури. бачу дві причини - політичну та економічну. політична - влада при диктатурі завжди деградує. головне - немає механізму зворотного негативного зв'язку. людина, яка при владі десятки років вже трошки їде дахом, а навколо вже нікого, хто може заперечити, лише одні підхалими. всі, хто міг - їх давно усунули від трону. Раша тому яскравий приклад. й коли диктатор рано чи пізно шукає ворога - нема нікого, хто його зупинить. тому так часто диктатори починають війни - й Хусейн, й путін, Сі зараз думає над цим.
друге - а як скинути диктатуру? а ніяк. якщо вона сформувалася, то це лише криваві сутички, за рідким виключенням диктатори самі не йдуть. це або кривава громадянська війна, або зовнішне втручання. й проблема - в країна кілька десятків років не було самоврядування - що робити? тому диктатуру скинули - а нормальної країною не стали. це й Лівія, й Ірак, й Венесуела. Іран - як посунути квірів від влади - поки навіть напад США не допоміг.
висновок - диктатуру треба не допускати, бо інакше потім - лише хірургічне втручання.
й друга причина - економічно диктатури завжди слабші, інколи навіть набагато слабші. й якщо умовний продавець АТБ буде жити й при диктатурі, то ефективний підприємець - ні, не зможе. тому відповідь ЛАДу - так, якщо ти посередність, то можливо жити й при диктатурі, навіть краще - жоден розумник не буде жити набагато краще. як приклад срср - всі жили, але бідненько. гірше, ніж навіть до війни. я вже не кажу про часи 2004-2007 рр. й чого ЛАДи не розуміють - що в розвинених країнах навіть продавці АТБ живуть краще, бо за рахунок підприємців загальний рівень держави вище. але це не всім очевидно. є деякі різновиди диктатур, де зберігають свободу економіки - приклад Чілі чи Сінгапуру або Кореї - але це як виключення. якщо диктатура лівацька - то хана, Венесуела як приклад...
зараз почнуть наводити приклади арабських монархій. але це якраз ознака, що саме завдяки енергоносіям диктатури можуть існувати - серед енергетичних держав відсоток диктатур - вище.
тут багато можна розповідати, але маю надію головне сказав. це зайвий раз підкреслює навіщо був Майдан. ми одна з небагатьох країн, які повалили автократію, яка вже почала цементуватися...
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:35
документи на другу пенсію зібрав? власівський прапор для зустрічі "асвабадителей" підготував? твердий дід такий твердий
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 10 кві, 2026 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:39
інфляція дійсно дивні річ. он в срср долар 60 коп коштував й не рухався коли там буде гіпер, та може й не буде - бо щось вони почали розуміти, й перемовини почали рухатись. а так кілька років вистачить. це як лавина - все тримається, й що стане тим першим камінцем - ніхто не знає...
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:49
а тут певні елементи бонапартизму є. не хоче владою поділитися.
бо парламентська криза - вона є. й до речі, чомусь про неї тут не говорили, хоча це реальна загроза.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:04
ЛАД
Ви продовжуєте вмикати дурника.
«пілоти» в нашому випадку це оператори бойової машин. І тут нема що обговорювати. Вони не є ключовими особами, про які я кажу.
Я вже втретє вам наголошую, що планування бойових дій , мозок тієї воєнізованої організації - це були росіяни. Які щоб планувати роботу бука мають володіти наземною і повітряною обстановкою. Це органи військового управління, де ключові посади за росіянами. Що я і сказав ще на початку дискусії 313-му.
Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅
Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:30
Якесь у вас дитяче розуміння процесів і чомусь "забуваєте" що до Донецька був Крим.
Давайте "аналогічний" приклад:
Висаджуються американські війська і захоплюють Львівську область і приєднує її до США. Припустимо супротиву немає(як в Криму). А далі "десяток американців" йде в Тернопіль і проголошує що і Тернопіль повинен боротись за вихід зі складу України і "в перспективі" приєднатись до США, обіцяють золоті гори. Очевидно що тернополяни з радістю приєднаються до цієї "ініціативи" беруть зброю в руки. Це громадянська війна? По-вашому так.
Ви вважаєте, що десяток американців здатна захопити 200 тисячне місто? Відповідь - ТАК, здатна!
Я вже писав: був громадський конфлікт(захід-схід), а дякуючи РФ(і тільки РФ) він переріс у військовий конфлікт.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:32
вештатися по Африках
