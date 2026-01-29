Якщо люди не йдуть у військо, їх доведеться призивати. І це буде продовжуватись, доки триває війна, — Буданов.
|
|
|
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:20
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ксенон - так выходит шо ежели эвросоюз не даст 90млрд, а "будивэльныкы" потянут только оплату солярки на 24/7 катающимся бусикам на левых номерах - то и призывать(паковать как собак, ногами по голове) получается не надо будет никого, а генитальные 95е стратеги начнут на берегах Темзы клепать свои мемуары(ну не в окупированном же Киеве выступать перед аудиториями в пивбарах за жалкие рубли?)???
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:33
оце чергове, зо що я шмагаю ЛАДа. бо оце - а чого так погано жити при диктатурі? купа людей живе. й ЛАД більшу половину життя прожив - результат бачите
чим погано жити за диктатури. бачу дві причини - політичну та економічну. політична - влада при диктатурі завжди деградує. головне - немає механізму зворотного негативного зв'язку. людина, яка при владі десятки років вже трошки їде дахом, а навколо вже нікого, хто може заперечити, лише одні підхалими. всі, хто міг - їх давно усунули від трону. Раша тому яскравий приклад. й коли диктатор рано чи пізно шукає ворога - нема нікого, хто його зупинить. тому так часто диктатори починають війни - й Хусейн, й путін, Сі зараз думає над цим.
друге - а як скинути диктатуру? а ніяк. якщо вона сформувалася, то це лише криваві сутички, за рідким виключенням диктатори самі не йдуть. це або кривава громадянська війна, або зовнішне втручання. й проблема - в країна кілька десятків років не було самоврядування - що робити? тому диктатуру скинули - а нормальної країною не стали. це й Лівія, й Ірак, й Венесуела. Іран - як посунути квірів від влади - поки навіть напад США не допоміг.
висновок - диктатуру треба не допускати, бо інакше потім - лише хірургічне втручання.
й друга причина - економічно диктатури завжди слабші, інколи навіть набагато слабші. й якщо умовний продавець АТБ буде жити й при диктатурі, то ефективний підприємець - ні, не зможе. тому відповідь ЛАДу - так, якщо ти посередність, то можливо жити й при диктатурі, навіть краще - жоден розумник не буде жити набагато краще. як приклад срср - всі жили, але бідненько. гірше, ніж навіть до війни. я вже не кажу про часи 2004-2007 рр. й чого ЛАДи не розуміють - що в розвинених країнах навіть продавці АТБ живуть краще, бо за рахунок підприємців загальний рівень держави вище. але це не всім очевидно. є деякі різновиди диктатур, де зберігають свободу економіки - приклад Чілі чи Сінгапуру або Кореї - але це як виключення. якщо диктатура лівацька - то хана, Венесуела як приклад...
зараз почнуть наводити приклади арабських монархій. але це якраз ознака, що саме завдяки енергоносіям диктатури можуть існувати - серед енергетичних держав відсоток диктатур - вище.
тут багато можна розповідати, але маю надію головне сказав. це зайвий раз підкреслює навіщо був Майдан. ми одна з небагатьох країн, які повалили автократію, яка вже почала цементуватися...
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:35
документи на другу пенсію зібрав? власівський прапор для зустрічі "асвабадителей" підготував? твердий дід такий твердий
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 10 кві, 2026 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:39
інфляція дійсно дивні річ. он в срср долар 60 коп коштував й не рухався коли там буде гіпер, та може й не буде - бо щось вони почали розуміти, й перемовини почали рухатись. а так кілька років вистачить. це як лавина - все тримається, й що стане тим першим камінцем - ніхто не знає...
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:49
а тут певні елементи бонапартизму є. не хоче владою поділитися.
бо парламентська криза - вона є. й до речі, чомусь про неї тут не говорили, хоча це реальна загроза.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:04
ЛАД
Ви продовжуєте вмикати дурника.
«пілоти» в нашому випадку це оператори бойової машин. І тут нема що обговорювати. Вони не є ключовими особами, про які я кажу.
Я вже втретє вам наголошую, що планування бойових дій , мозок тієї воєнізованої організації - це були росіяни. Які щоб планувати роботу бука мають володіти наземною і повітряною обстановкою. Це органи військового управління, де ключові посади за росіянами. Що я і сказав ще на початку дискусії 313-му.
Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅
Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:30
Якесь у вас дитяче розуміння процесів і чомусь "забуваєте" що до Донецька був Крим.
Давайте "аналогічний" приклад:
Висаджуються американські війська і захоплюють Львівську область і приєднує її до США. Припустимо супротиву немає(як в Криму). А далі "десяток американців" йде в Тернопіль і проголошує що і Тернопіль повинен боротись за вихід зі складу України і "в перспективі" приєднатись до США, обіцяють золоті гори. Очевидно що тернополяни з радістю приєднаються до цієї "ініціативи" беруть зброю в руки. Це громадянська війна? По-вашому так.
Ви вважаєте, що десяток американців здатна захопити 200 тисячне місто? Відповідь - ТАК, здатна!
Я вже писав: був громадський конфлікт(захід-схід), а дякуючи РФ(і тільки РФ) він переріс у військовий конфлікт.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:32
вештатися по Африках
Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:40
1)Зпочатку була ціль зробите з України -країну-сателіт(накштал білорусі),
ця ідея виникла у Єльцина ще у 1992р (пошукайте виступ Ельцина в Казахтані, ді вим прямо погражує Україні, "не забывайте про 11млн рускоязычных", мы будем их защищать)місяць тому на наводив навіть відео-факт. Казалось, що Кучма виправдовує сподівання (на відміну від Кравчука)
2)Далі Крим і Юрій Мешков (інформації достатньо), СБУ і Кіїв спрацювали на випередження і нейтралізували сепаратизм в Криму (1992р)
3)Першмй Майдан і газові війни, Ющенко президент
4)Сьогодні інформація (Пашинян мокнув путіна у кремлі-стосовно соц.мереж і свободи слова, і после цього бункерний дід наказ помститись армянам-армянський коньяк не відповідає стандартам рф(типу спирти виявлені не віноградного походження))про армянський коньяк нагадала мені не тільки про газові війни, а про сирні війни, молочні війні і ще багато чого
5)Після підтримки Ющенко президента Грузії Саакашвілі у 2008р(до речі партія "Наша Україна" пропонувала ВРУ засудити вторгення рф до Грузії, але такі партії як Батьківщини (і сама премьерка Тимошенко, яка грала на боці путіна) відмовились), путін прийняв остаточне рішення помститись Україні
6) за часи Ющенка в Одесі найняті свідки секти гундяя виступали проти сумісних навчань з НАТО на Одеському полігоні, а наступного року (коли янук був президент) і ті самі навчання і ніяких протестів? а кажете про внутрішній конфлікт
як казав колись генерал Москаль: в українській політиці існує деклька сакральних корів, яких не можна різати (мова, віра, ЄС чи РФ), якщо вирішити ці питання, то на чому спекулювати перед виборцями на чергових виборах (у ВРУ чи президента)
|