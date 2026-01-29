Краткое содержание

- Миссия «Артемида II» вызывает всеобщий энтузиазм, преодолевая политические и социальные разногласия.

- Опрос Reuters/Ipsos показывает, что 80% американцев положительно относятся к деятельности НАСА во время миссии.

- Педагоги используют Artemis II, чтобы вдохновлять учеников.



9 апреля (Reuters) - Миссия НАСА «Артемида II», первый в мире полет астронавтов на Луну за более чем полвека, захватила сердца американцев всех возрастов, независимо от политических взглядов, принеся единство удивления, надежды и гордости нации, раздираемой партийной враждой и войной.

От многочисленных вечеринок по случаю запуска ракет и специальных уроков по космосу в школах до резкого роста посещений планетариев и бурного роста продаж одежды с символикой НАСА и программы «Артемида» — повсюду видны признаки общественного интереса к четырем астронавтам , побывавшим на обратной стороне Луны.

.........«Всех может радовать то, что человечество расширяет свои возможности, познает новое и делает это позитивным и мирным образом», — сказал Газа Гюк, старший астроном планетария Адлера в Чикаго, где, по его словам, сотни посетителей стекаются, чтобы понаблюдать за запуском «Артемиды» и узнать о миссии.

.........Согласно трехдневному опросу Reuters/Ipsos, проведенному во время миссии Artemis II, около 69% американцев говорят, что их вдохновляет освоение космоса, и примерно 80% выразили положительное мнение о НАСА, включая подавляющее большинство как республиканцев, так и демократов. Аналогично, 69% респондентов заявили, что возвращение астронавтов на Луну имеет важное значение.

...........В пригороде Филадельфии, Элкинс-Парке, 38-летний любитель астрономии Гектор Ибе на прошлой неделе собрал около 225 человек, включая семьи с детьми, на вечеринку по случаю запуска миссии «Артемида».

«В течение двух часов все забыли о том, что происходит за пределами нашего мира, все говорили о космосе», — сказал он, добавив, что участники представляли самые разные этнические, религиозные и расовые группы.

Маленькие дети в скафандрах с восхищением наблюдали за запуском, а представители старшего поколения вспоминали, как смотрели первую высадку на Луну в 1969 году.

...........«Это помогает людям осознать, что мы все в одной лодке», — сказал он.

Педагоги по всей стране включают миссию «Артемида» в свои планы уроков.

В государственной школе STEM Lab в Нортгленне, штат Колорадо, преподаватель инженерного дела Эрин Брабант украсила коридор плакатами с изображением ракеты SLS, астронавтов и хронологии миссии, а также поручила ученикам построить модели собственных лунных посадочных модулей.

«Когда мы говорим об Артемиде, кажется, что все дети останавливаются, — сказала Брабант. — Они прекращают свои небольшие разговоры и начинают задавать вопросы».