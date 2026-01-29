«Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.
На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.
«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».
Раніше Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.
що я й казав. головне - ядерна зброя. Збагачений уран мають забрати. Протоку будуть розблоковувати так чи інакше. Питання, чи вистачить розуму в Ірану щось за це отримати, чи це будуть робити примусово. В іранців розуму б вистачило, в квірів - не певен...
але систему зборів коштів за прохід протоки можуть залишити. назвати можуть як завгодно, але гроші збирати будуть. не криптою, бо це нонсенс - може якийсь фонд - на відновлення Ірану чи щось таке.
чекаємо два тижні... а потім ще два але надто довго не вийде, протока не зможе бути закритою весь цей час...
Вот ключевые вопросы, которые, как ожидается, обсудят обе стороны, при этом Тегеран настаивает на том, что официальные переговоры могут начаться только после того, как Вашингтон даст обещания о прекращении огня в Ливане и снятии санкций с Ирана.
- Иран требует прекращения огня в Ливане, где в результате израильских атак на поддерживаемых Ираном боевиков «Хезболлы» с начала боевых действий в марте погибло около 2000 человек. Израиль и США заявили, что ливанская кампания не является частью ирано-американского соглашения о прекращении огня, в то время как Тегеран настаивает на обратном. - Иран хочет, чтобы США разблокировали иранские активы и отменили санкции, которые годами парализовали его экономику. Вашингтон дал понять, что готов к существенному смягчению санкций, но только в обмен на уступки со стороны Ирана в отношении его ядерной и ракетной программ. - Иран хочет признания своей власти над Ормузским проливом, где он намерен взимать транзитные сборы и контролировать доступ, что будет означать огромный сдвиг в региональном балансе сил. США же хотят, чтобы пролив был открыт для нефтяных танкеров и других судов без каких-либо ограничений, включая плату за проезд. - Ожидается, что Иран потребует компенсации за весь ущерб, причиненный в ходе шестинедельной войны. США пока не прокомментировали это. - Иран хочет получить разрешение на обогащение урана, что Вашингтон исключил, и президент Дональд Трамп настаивает на том, что это не подлежит обсуждению. - И Израиль, и США хотят, чтобы ракетный потенциал Ирана был резко ограничен. Тегеран же заявил, что его внушительный ракетный арсенал не подлежит обсуждению. - Иран требует вывода американских боевых сил из региона, прекращения войны на всех фронтах и приверженности принципу ненападения. Трамп пообещал сохранить военные активы на Ближнем Востоке до достижения мирного соглашения и предупредил о серьезной эскалации боевых действий в случае несоблюдения этого требования.
