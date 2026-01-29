Вот ключевые вопросы, которые, как ожидается, обсудят обе стороны, при этом Тегеран настаивает на том, что официальные переговоры могут начаться только после того, как Вашингтон даст обещания о прекращении огня в Ливане и снятии санкций с Ирана.



- Иран требует прекращения огня в Ливане, где в результате израильских атак на поддерживаемых Ираном боевиков «Хезболлы» с начала боевых действий в марте погибло около 2000 человек. Израиль и США заявили, что ливанская кампания не является частью ирано-американского соглашения о прекращении огня, в то время как Тегеран настаивает на обратном.

- Иран хочет, чтобы США разблокировали иранские активы и отменили санкции, которые годами парализовали его экономику. Вашингтон дал понять, что готов к существенному смягчению санкций, но только в обмен на уступки со стороны Ирана в отношении его ядерной и ракетной программ.

- Иран хочет признания своей власти над Ормузским проливом, где он намерен взимать транзитные сборы и контролировать доступ, что будет означать огромный сдвиг в региональном балансе сил. США же хотят, чтобы пролив был открыт для нефтяных танкеров и других судов без каких-либо ограничений, включая плату за проезд.

- Ожидается, что Иран потребует компенсации за весь ущерб, причиненный в ходе шестинедельной войны. США пока не прокомментировали это.

- Иран хочет получить разрешение на обогащение урана, что Вашингтон исключил, и президент Дональд Трамп настаивает на том, что это не подлежит обсуждению.

- И Израиль, и США хотят, чтобы ракетный потенциал Ирана был резко ограничен. Тегеран же заявил, что его внушительный ракетный арсенал не подлежит обсуждению.

- Иран требует вывода американских боевых сил из региона, прекращения войны на всех фронтах и ​​приверженности принципу ненападения. Трамп пообещал сохранить военные активы на Ближнем Востоке до достижения мирного соглашения и предупредил о серьезной эскалации боевых действий в случае несоблюдения этого требования.