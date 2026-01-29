В субботу, 11 апреля, в российском городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) произошел пожар на заводе ВПК. Речь о КнААЗ им. Юрия Гагарина из концерна «Сухой». Российские власти и СМИ хранят молчание по поводу ЧП. Кадры распространили местные жители и были изучены OSINT-экспертами. Возгорание возникло в цехе №46. «Цех специализируется на производстве деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для Су-57. Речь примерно о 300 наименованиях деталей, из которых около 100 крупногабаритные… Цех является незаменимым звеном в серийном производстве Су-57 - единственного российского истребителя «5-го поколения». Известно, что на заводе также производятся детали для истребителя «Су-35», который РФ активно использует в войне против Украины. Судя по опубликованным кадрам, пожар на объекте был масштабным. https://charter97.org/ru/news/2026/4/12/680338/
«Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем плохая новость для Соединенных Штатов Америки», — заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, глава американской делегации.
«Таким образом, мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения. Мы очень четко обозначили наши «красные линии».» Иран ссылается на отсутствие доверия к переговорам. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, возглавлявший делегацию своей страны вместе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, обвинил США в том, что им не удалось завоевать доверие Ирана, несмотря на то, что его команда предложила «перспективные инициативы». «США поняли логику и принципы Ирана, и теперь им пора решить, смогут ли они заслужить наше доверие или нет», — сказал Калибаф в эфире X.
Как сообщили агентству Reuters пакистанские источники, делегации США и Ирана уже покинули Исламабад и отправились домой. ........ Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар заявил, что «крайне важно» сохранить двухнедельное перемирие, согласованное в прошлый вторник, .........На своей короткой пресс-конференции Вэнс не упомянул о возобновлении работы Ормузского пролива, являющегося узким местом, через которое Иран блокирует около 20% мировых поставок энергоносителей с начала войны. ......даже в ходе продолжающихся переговоров Трамп в субботу заявил, что заключение сделки не является абсолютно необходимым. «Мы ведем переговоры. Заключим мы сделку или нет — для меня это не имеет значения, потому что мы победили», — заявил он журналистам. .........По данным иранского государственного телевидения и официальных лиц, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан, а также разблокировки замороженных активов за рубежом. Тегеран также хочет взимать плату за транзит через Ормузский пролив. Несмотря на разногласия в Исламабаде, в субботу через Ормузский пролив прошли три супертанкера, полностью загруженных нефтью, как показали данные судоходства. По всей видимости, это были первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о прекращении огня.