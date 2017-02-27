Міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять 51,99 млрд доларів США. Попри регулярні мільярдні транші від західних кредиторів, Національний банк змушений агресивно продавати накопичену валюту для штучного підтримання курсу гривні, спалюючи запаси швидше, ніж вони поповнюються.https://minfin.com.ua/ua/2026/04/07/171499178/
Виникає дискусія про майбутнє і хто бенефіціар подій на БС:
orest написав:А за той час Індія, Пакистан стануть відданими вірними союзниками англосаксів (Лондон ще недавно там був). А Пекін або стане слухняний, або КНДР його майбутнє. Трамп зробив те, що давно треба було зробити і на що не наважувався і б зараз не наважився жоден президент. Тепер, коли процес запущений і потрібен вже інший тип керівника, Трампа відсунуть в сторону в листопаді. Процес уже запущений. Виборців підігрівають не тільки цінами на АЗС, але й акціями на кшталт вчорашніх і вони стануть тепер регулярними. 6 економіка. Виглядає на те, що нафту по 150 а може трохи й вище ми таки побачимо. Євро має всі шанси наблизитися до 1,1 а золото - пірнути під 4000, БТС прогнозувати взагалі не пробую, там потенціалу падіння, як у москалів дурості…
Альтернативна думка:
Наразі Перську затоку можна перейменовувати в Іранську. Або в ірано-китайську. Хоча й Перська звучить символічно. Близький Схід, як стигле яблуко, падає в руки Китаю. Це початок заходу нафтодолара і схід нової ери нафтоюаня. Скінчилася епоха. Тепер — за логічним ланцюжком: Арабські монархії Затоки візьмуть курс на Пекін. Індія піде на зближення з Пекіном. Пакистан посилить суверенізацію та обмежене партнерство з Пекіном. Туреччина почне суверенізацію і візьме курс на створення свого регіонального кластера з Сирією та Азербайджаном. Марш на Центральну Азію — на паузі. Центральна Азія почне поступальну інтеграцію в Монгольську імперію 2.0. з центром у Китаї. На країни АСЕАН чекає трансформація в промислову напівпериферію Китаю. Китай стане ядром Паназіатської світ-системи, Монгольська імперія 2.0. від Жовтого моря до Чорного, 8 тисяч км по паралелі. https://nv.ua/ukr/amp/ssha-vidstupili-u ... 98694.html
Деякі експерти також припускали, що війна вплине і на глобальний лад, стримуючи посилення Китаю. Зокрема, це могло продемонструвати залежність Пекіна від нафтових потоків, які контролює Вашингтон, а також підсилити фактор стримування, показавши перевагу США та обмежені можливості Китаю підтримувати своїх союзників. Трамп пообіцяв завдати по Ірану «надзвичайно сильних» ударів у наступні два-три тижні Однак уже за місяць після початку бойових дій така оцінка має хибний і самовпевнений вигляд, наголошується у статті. Саме так ситуацію сприймають у Пекіні. Зокрема, майже всі співрозмовники видання — дипломати, а також чинні й колишні китайські посадовці — називають цю війну серйозним прорахунком Сполучених Штатів. Як вони пояснюють, Китай свідомо не втручається у конфлікт, керуючись принципом, який приписують Наполеону Бонапарту — «Ніколи не переривайте ворога, коли він припускається помилки». https://tsn.ua/politika/kytay-vychikuye ... 53900.html
Євро наразі 1,17, населення реагує:
Березень 2026 року став знаковим для українського валютного ринку через аномально високий інтерес населення до європейської валюти. Вперше за довгий час чистий попит на євро зрівнявся з показниками долара США, встановивши новий історичний рекорд. https://minfin.com.ua/ua/2026/04/08/171557982/
Довкола війни на Близькому Сході зав’язано дуже багато різних інтересів. Окрім основних, через які все почалося, є ще інтереси окремих країн, а також інтереси міжнародних трансконтинентальних бізнес-корпорацій, чиї розміри, бюджети та цілі давно обігнали більшість країн світу. Бізнесу потрібен попит на продукцію і далеко не весь великий бізнес – ВПК, бізнес прагне зберегти ринки збуту та переймається собівартістю, а також ефективністю вже налагоджених інструментів впливу та маніпуляції мільярдами «унікальних і неповторних». Міжнародні корпорації застосовують і сповідують принцип м’якої сили (як і Китай). У вівторок перемогли ті, хто прагне закінчити цю війну. І це, мабуть, перший випадок, коли міжнародні корпорації так вагомо заявили про себе. Але це ще нічого не означає…
Христос Воскрес! Кілька слів про бачення ситуації: 1. Угорщина. Надзвичайна активність угорців в останні дні перед виборами і рекордна явка на дільниці зробила свою справу. Відверта і агресивна демонстрація активною частиною населення крайнього незадоволення Орбаном та впливом москви на стан справ в країні налякали і Орбана, і кремлівських спеців, і Трампа. Результатів голосування не наважився оскаржувати ніхто, розуміючи, що це спровокує «майдан» і наслідки можуть бути ще гіршими. В результаті: до влади в Угорщині прийшла опозиція, максимально (на скільки це можливо і допустимо) орієнтована на інтереси держави та народу, кремль втратив ефективний інструмент впливу на ЄС (Фіцо здується протягом сьогоднішнього дня); Трамп втратив ефективний і прямий інструмент впливу на ЄС (залишається Мелоні, але вона розумна і абсолютно нерадикальна та не деструктивна ); вага і можливості ЄС різко виросли. Очевидно, що Мадяр не буде радикально нищити всі антиукраїнські та анти брюссельські настрої – це поки небезпечно, суспільство таки заряджене кремлівсько-орбанівською дурньою, треба час. Зміни, дай Бог вони будуть відбуватися, будуть проходити поступово. Але Мадяр орієнтований на співпрацю з ЄС, тому і ініціативи ЄС щодо України рубати не буде (хоч і передачі зброї від Угорщини чи ще якихось кардинальних речей теж поки чекати не доводиться). 2. Ситуація на Близькому Сході. Абсолютно очікувано перемовини між США та Іраном провалилися. Але вплив сил, які проти ескалації конфлікту і розвалу енергетичних та фінансових ринків світу та економіки регіону ще значний. США та Ізраїль не відновили масованих бомбардувань Ірану. Йде пошук менш радикальних та не таких руйнівних шляхів і інструментів. Не факт, що вони будуть знайдені і що не відновиться гостра фаза. Світова економіка в стані значної невизначеності і зараз любі інформаційні приводи можуть сильно хитати ринки. Я схиляюся до того, що ескалація відбудеться. Адже США не має «карт» для зустрічі з Сі. Але на перешкоді може стати одна річ в США… 3. США. Інфляція і візуальна різка втрата країною міжнародного впливу призводить до значного незадоволення як серед «73% біомаси» так і серед еліт. Але, як на мене, зараз увага «глибинного уряду» зосереджена на кондиціях Трампа. Боюся, що теперішній його психічний стан виходить далеко за рамки допустимого і терпимого, якщо ситуація буде стрімко погіршуватися (а ризик високий) і лікарям не вдасться його стабілізувати, його прийдеться терміново прибирати «з екрану». Абсолютно очевидно, що більшість дій Вашингтону не пов’язані з прагненнями чи бажаннями Трампа, але формально Вашингтон зараз дуже обмежений в інструментах зовнішньої політики через кондиції «інструменту». І це дуже не вчасно і небезпечно, адже є необхідність термінових переговорів з Китаєм, з кардинально іншим ЄС і ще з кількома акторами міжнародної політики. 4. Ситуація з війною у нас. Результати виборів в Угорщині кардинально міняють ситуацію в ЄС і вагу та можливості ЄС на світовій арені. Це розуміють всі. Війна на Близькому Сході переходить таки в контрольований процес, більш зрозумілий всім, і ціна на енергоносії не зможе довго триматися на рівнях, вигідних кремлю. Більше того, на цих рівнях значно більше заробляють нафтовики США. Реалізація нафти в США виросла в два рази, туди вишиковується черга з танкерів, а росія, через вдалі дії ЗСУ, значно обмежена в можливостях відвантажувати нафту і заробляти. Кардинальна непередбачуваність ситуації з Трампом і його діями теж очевидна. Все це змушує кремль поспішати з прийняттям рішень. Тому на найближчий час ніби таки запланована зустріч перемовних груп України, росії та США, поки мають силу якісь гарантії Вашингтону-Трампа кремлю та Зеленському. Адже слід очікувати, що формування нової позиції ЄС, виділення Україні допомоги в розмірі 90 млрд з яких 60 млрд це військова допомога, високо імовірне «зникнення Трампа» може все змінити. З «конспірологічних» (швидше неочевидних і низько публічних) чинників і подій: ЄС може розширитися (можливо й досить швидко) новими дуже вагомими членами (значні запаси енергоносіїв і трильйонні національні фонди) що ще більше в + ЄС; активізація Лондону на міжнародній арені (радикальні заяви Стармера, майбутній візит короля в Північну Америку, візит Джонсонюка в Україну, активізація підводного флоту, особливо в північних водах); активізація Туреччини-Азейбарджану на Кавказі, Каспії, БС та прозорі натяки кремлю; кажуть любителі «шлагбаумів», крипти та схем отримали підтвердження з Вашингтону про санкції десь в червні (і це не позиція Трампа, там вистачає конкретики і рішучості без особистих мотивів). Міцність гривні залежить лише від розміру і наявності зовнішньої допомоги та від ситуації на фронті. 90 млрд стали очевиднішими. Але й мобілізація в росії теж…
orest написав:Ситуація на Близькому Сході. Абсолютно очікувано перемовини між США та Іраном провалилися. Але вплив сил, які проти ескалації конфлікту і розвалу енергетичних та фінансових ринків світу та економіки регіону ще значний. США та Ізраїль не відновили масованих бомбардувань Ірану. Йде пошук менш радикальних та не таких руйнівних шляхів і інструментів. Не факт, що вони будуть знайдені і що не відновиться гостра фаза. Світова економіка в стані значної невизначеності і зараз любі інформаційні приводи можуть сильно хитати ринки. Я схиляюся до того, що ескалація відбудеться. Адже США не має «карт» для зустрічі з Сі. Але на перешкоді може стати одна річ в США…