Letusrock написав:не поспішай зловживати шампанським, здається перемога знову відміняється?
Новий прем'єр Угорщини заявив, що країна не може дозволити собі брати нові кредити, перебуваючи у складній економічній ситуації. Тому рішення про відмову від участі у фінансуванні €90 млрд для України, ухвалене ще у грудні, не переглядатиметься.
Що стосується російської нафти, Будапешт має намір купувати найбезпечнішу та найдешевшу. За його словами, після закінчення війни Європа відмінить санкції, оскільки купівля сировини за завищеною ціною не в її інтересах. Він також подякував Кремлю та Пекіну за повагу до рішення угорського народу.
Мадьяр наголосив, що час для вступу України до ЄС ще не настав. Питання буде винесене на референдум, але очікується, що протягом найближчих десяти років він не відбудеться.
що знову не так? нам не потрібна перемога, нам потрібні нормальні відносини, де штучно не створюють перешкод. а як зараз з'ясовується, перешкоди створювались не просто так, а на прохання/наказ нашого ворога...
90 ярдів вже розписали, нам нададуть. як ЄС їх сформує - нам в принципі не дуже цікаво...
енергоносії Угорщина буде купувати згідно директиви ЄС, а там налаштовані позбутися російської нафти. зараз, під час кризи на Близькому СХоді, можливі варіанти, але загальний тренд зрозумілий. бо європейці не тупі дурні, як дехто, й пам'ятають 2021 рік коли Раша штучно створила дефіцит газу, й ціна сягала скільки, 2 куо за тис м3? розумним людям одного разу достатньо, головний критерій - це надійність поставок.
Мадяр проти прискореного ступу України, й в принципі це логічно - ми самі зацікавлені досягнути рівня, щоб відповідати ЄС.
які ще недоліки спробує шукати закарпатський ...? головне, народ Угорщини викинув Орбана на мороз, й нас ще чекають цікаві відкриття...
pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )
перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
ти надійся, що війну закінчать за рік. бо інакше закарпатських ухилянтів виколупають з тих ракушок, де вони поховалися
budivelnik написав:Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд.
а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат? Плюс завжди можна вкрасти половину грошей а нестачу перекрити безкоштовними Миколами. Ніякі тут АТО 2.0 не прокатять, онлі остання верба. Ще скажи заради сміху що у нашої влади є якась стратегія більше ніж на 3 дні вперед
вже те, що Україна п'ятий рік стримує Рашу - вже потужний результат. з приводу вкрасти - для мене це ознака, що зробила та людина, яка закидає ці звинувачення. з тобою все зрозуміло...
зі стратегією біда, згоден - маємо ту владу, яку обрали в 2019 році. але після тиску суспільства та партнерів влада все одно рухається в правильному напрямку.