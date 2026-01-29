Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 21:12

  Shaman написав:а таке щось на закарпатський ... не пише
Мадяр висловився про війну РФ проти України і вимогу територіальних поступок від Києва
Мадяр наголосив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії і її ніхто не може примусити до поступки територіями.
«Якщо хтось говорить таке — незалежно від того, як давно політики з партії Фідес кажуть подібні речі, — ви повинні запитати їх, що станеться, якщо Росія нападе на Угорщину: який угорський округ вони б віддали? Це обурливі, цинічні заяви, не гідні наших героїв і борців за свободу 1956 року», — заявив політик.
The Kyiv Independent також пише, що Мадяр наголосив на необхідності гарантій безпеки для України за підтримки США і застеріг від повторення помилок Будапештського меморандуму 1994 року.
Він зазначив, що Росія становить загрозу безпеці Європи, і Європа має бути в змозі підготуватися і захистити себе

Тобто якщо коротко - вічна "екзистенційна" війна, не те що шахрайська ірано-американська
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 21:37

https://mind.ua/news/20303697-mask-posvarivsya-iz-sinom-sorosa-pro-vibori-v-ugorshchini


flyman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 21:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:що черговий раз підкреслює, що логіка у вас не працює від слова зовсім. це не так.

головне, ми мали можливість будувати, але НЕ будували - займалися популізмом та байками про адіннарот...
..........

Головне, что вы уже переобулись?
Не вы ли вместе с ТМ Будівельник пели осанну "великой с/х державе" и говорили, что нам промышленность не нужна? Или нужна будет когда-то в будущем, не известно, когда?

від того, що ви щось самовпевнено кажете, брехня не стає правдою. я НІКОЛИ не казав, що промисловість не потрібна. але на відміну від вас, саме я працював на цих промислових підприємствах. а ваш останній спогад про промисловість - відчуття копняка в одному місці в 90х роках.

тому я бачу, що розвивається, що деградує, й головне, розумію, чому. й не волаю, як ви взимку - ой, настали морози, все замерзне.

а с/г в нашій країні реально розвинулося. сталося це якраз останні 15-20 років. але ви замість цього визнати, починає все перекручувати
вам більше подобається варіант, щоб для розблокування почали тотальну зачистку узбережжя?..
Мне больше нравятся переговоры.
А ещё больше, переговоры, которые велись перед началом войны, которую Трамп по примеру называет СВО. "С", правда, чуть отличается.
варіанту перемовини, як до війни, вже не буде. що з більш реальними варіантами? ;) іранці теж не хочуть вести реальні перемовини, таке враження, наче вони розбомбили США... Схід такий Схід...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 21:48

вічна загроза - доки не зміниться або влада на Раші, або сама Раша розвалиться. а до тих пір - так.

США не воює з цивільним населенням, тому так - там лайт версія війни на відміну від нас. та й ми не воюємо з населенням. тому найбільш проблемна війна саме для України...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 21:54

candle645

ШІ, просто фантазії... а дуже простий варіант, що в Україні купа людей заробляла гроші й не сплачувала податки не враховується...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 21:58

Shaman
Послушайте, что в вашем предыдущем повідомленні было аргументом, с которым можно спорить или соглашаться?
То, что податок на землю захмарний вже був до війни, могу согласиться.
Но, во-первых, это не единственное, от чего зависит развитие промышленности, хотя, конечно, важно. Во-вторых, вы не разбирались, почему он такой высокий? Наверно, не потому, что мэр встал утром не с той ноги и захотел установить такой налог. Городу тоже нужны деньги, а откуда их взять? Может быть, слишком много забирают в госбюджет и городу приходится увеличивать местные налоги, чтобы выжить?
И развал заводов в Харькове не был связан с захмарним податком на землю. "Серп и Молот", велозавод, ХАЗ, ХТЗ, ... накрылись медным тазом не из-за этого.
Все остальные ваши "аргументы" просто слова, которыми вы пытаетесь обосновать невозможность развития нашей промышленности и бессмысленность - "до нападу Раші ми все одно не підготувалися, ми країни різного рівня". Из этого не следует, что готовиться не надо, а надо полностью рассчитывать на снаряды из Европы, США или ещё откуда-то. Хоть что-то надо производить самим.
"чому ми й хотіли жити в Європі, а не в світі, де права залежать від розміру" - и пусть нас защищает Германия?
А если бы нам удалось вступить только в ЕС, а не в НАТО, они бы нас защищали больше, чем сегодня? Или мы перенеслись бы куда-то в другое место на шарике и РФ стала дальше от нас?
Бросьте вы, будьте хоть немного честным. Вы в компании с буливельником годами доказывали мне, что наше будущее с/х, а теперь, после слов Буданова концепция поменялась, якось невдобно стало?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 22:01

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Да, тут несколько дней назад обсуждали слова военного омбудсмена Решетиловой о 2000 не годных к службе в какой-то части.
Опубликовано интервью с ней - https://www.rbc.ua/ukr/news/treba-porahuvati-skilki-nam-koshtue-neyakisna-1775318165.html.
Вполне не глупое. Есть интересные моменты.
Цитировать не буду. Кто хочет, почитайте.

про 2000, які не придатні до військової служби, - нічого нового. тому можна було б й не згадувати. але треба ж зробити акцент ;)

проблеми є завжди, особливо коли йде війна... питання, що далі - намагатись щось зробити ТМ Будівельник або лише розповідати, як все погано (й як було добре раніше) ТМ ЛАД.

Умник остаётся умником.
Решетилова как раз предлагает, что делать. В отличие от вас.
А 2000 не годных я упомянул, чтобы было понятно, о чём речь.
А ваша ТМ Будівельник рассказывала, что военный омбудсмен Решетилова - безотвеьственный болтун.
А когда я много лет писал, что нужна промышленность, "великая с/х держава" тупиковый путь, вы доказывали, что я ничего не понимаю. Тоже ЕШБ? Хотя вопрос, наверно, лишний.

Решитилова може щосьй пропонує - а ЛАД ні. лише волання, як все погано. потрібна промисловість - що пропонує ЛАД? знайти чарівника, він за помахом палички створить цю промисловість. що таке створювати умови, що не вся промисловість конкурентноспроможна, це все вже далеко від ЛАДа. констатувати факт любий дурень може, особливо, коли про це пишуть. от що робити - оце питання. Будівельник описує конкретні кроки, ні це ЛАДу нецікаво, він хоче відразу ракету на Марс побудувати :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 22:05

  ЛАД написав:...
Бросьте вы, будьте хоть немного честным. Вы в компании с буливельником годами доказывали мне, что наше будущее с/х, а теперь, после слов Буданова концепция поменялась, якось невдобно стало?

ні ЛАД, я доводив, що спочатку розвиваються більш прості напрямки, потім більш складні. й Будівельник правий, гроші спочатку вкладають туди, де вони найшвидше повернуться. виробництво - довгий шлях. сюди треба залучати інвесторів, самі ми не побудуємо. й не крутити носом - проводи ЛАДу не такі, ми не будемо це робити, а брати те, що пропонують. саме так розвивався Китай. а для нас ЛАД шукає якийсь чарівний шлях - й обирає раз за разом казкарів... ;)
Shaman
