Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно сколько % от валового прихода в гривне наследники будивельныка платят со своих такси
Помню батя там что то за амортизацию б/у кетайских нанотесл писал, что там и страховка, и ремонт текущий, и вообще не от домашней розетки водитель их ночью по 2.16 заряжает
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 23:36

Shaman
Простите, каждый раз забываюсь и начинаю вам отвечать, хотя давно понятно, что это бессмысленно и бесполезно.
Вы разводите флуд и выкручиваетесь как уж на сковородке.
Да ещё с личными выпадами - "дали копняка". Я уже писал, что от завода с 12 тыс. работников очень быстро осталось 2 с нищенской зарплатой, а потом и вообще ничего, завод ликвидирован. На ХТЗ было тысяч 30, сокращали очень быстро - десятки тысяч. Вы можете писать - "дали копняка" и издеваться над людьми, которые проработали на заводах годами, а то и десятилетиями. Хамство и лицемерие не имеет границ. Когда очень толковый и грамотный зампотех крупного цеха вынужден был пойти реализатором на базар...
Я не знаю, насколько жёстко "обладнання ХТЗ було налаштоване виробляти лише коробку Т-150" и насколько сложно было бы его переналадить. Сильно подозреваю, что вы этого тоже не знаете. Но, конечно, легче просто ликвидировать завод. :mrgreen:
Можете флудить дальше, но против фактов не попрёшь - Украина имела развитую многоотраслевую промышленность. Теперь не имеет. Всё, что ещё осталось - это металлургия. Имела квалифицированных рабочих, привычных к заводам - теперь не имеет. Имела науку и учёных - не скажу точно, может быть ещё что-то осталось.
А колоссальные успехи в с/х - мы с вами уже когда-то обсуждали. Благодаря тому, что во второй половине 00-ых нашли потребителей - Китай, Египет, Испания и у них был высокий спрос, экспорт кукурузы резко вырос и превысил экспорт пшеницы. В начале 00-ых уступал даже ячменю. Конечно, в этом заслуга агрохолдингов. Но здесь вложения ниже, чем в промышленности, и гораздо быстрее окупаются.
В результате агрохолдинги укрепились и разбогатели (не вчера), но что-то развитие промышленности от этого не ускорилось. Промышленность продолжала сокращаться. Так что можете продолжать рассказывать о "построении развитого капитализма в светлом будущем"
И предъявлять претензии мне.
Хотя с бОльшим основанием их можно предъявить вам. Сегодня вы работаете в промышленности. И "успешно развиваете" её.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 00:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
вам більше подобається варіант, щоб для розблокування почали тотальну зачистку узбережжя?..
Мне больше нравятся переговоры.
А ещё больше, переговоры, которые велись перед началом войны, которую Трамп по примеру называет СВО. "С", правда, чуть отличается.
варіанту перемовини, як до війни, вже не буде. що з більш реальними варіантами? ;) іранці теж не хочуть вести реальні перемовини, таке враження, наче вони розбомбили США... Схід такий Схід...
Вы сильно умный или притворяетесь?
"як до війни, вже не буде" - а кто их прервал "до війни"?
Случайно, не США?
Да, таких переговоров, как "до війни", уже не будет. Сегодня они будут вестись по-другому. Но их надо вести.
Вы говорите, что мы должны продолжать воевать, хотя по словам Трампа у нас нет козырей на руках. Но почему-то отвергаете такой вариант для Ирана. Хотя у них на руках козыри как раз есть - цены на нефть да и просто нехватка нефти в мире.
Кстати, США и Иран рассматривают возможность второй встречи в попытке возобновить переговоры о прекращении огня.
Основные выводы от Bloomberg AI
- По данным источников, знакомых с ситуацией, США и Иран ведут переговоры о проведении очередного раунда личных переговоров для достижения долгосрочного прекращения огня.
- Цель состоит в том, чтобы провести новые переговоры до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля, при этом одна из идей заключается в возвращении в Исламабад для второго раунда переговоров.
- Президент Дональд Трамп дал понять о своей готовности к дальнейшим переговорам, заявив, что Иран обратился к США, одновременно настаивая на военно-морской блокаде Ормузского пролива.

Ещё интересное "Мнение" - "Блокада Ормузского пролива может обернуться против США." - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-13/iran-war-hormuz-blockade-could-backfire-on-the-us?srnd=phx-opinion- автор Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО и вице-председатель компании Carlyle. На название не стоит обращать большого внимания, достаточно объективный анализ.
Основные выводы от Bloomberg AI
- Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива, что является актом войны и означает, что в него ничего не будет поступать и выходить.
- Блокада может иметь разрушительные последствия для экономики Тегерана и может заставить иранский режим изменить свое поведение, но она также поднимает вопросы о ее законности и стратегической целесообразности.
- Введение блокады потребует масштабных военно-морских сил, включая авианосцы, надводные боевые корабли и воздушные операции, и может иметь негативные геополитические последствия для США, в том числе нанести ущерб отношениям с союзниками и другими странами, зависящими от иранского экспорта.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 06:25

Вице-президент США Вэнс:

— Мы достигли своих основных целей в Иране и можем начинать сворачивать военную операцию. Я бы предпочёл завершить это успешными переговорами.

— Отказ открыть пролив «фундаментально изменит» ход переговоров между странами.

— Иран в перспективе должен передать весь свой обогащённый уран США.

— Я бы не сказал, что на переговорах с Ираном всё пошло не так. Многое прошло хорошо, мы добились большого прогресса.

— Я уверен, что мы будем очень хорошо работать с новым премьер-министром Венгрии.

— Ватикану нужно заниматься вопросами морали и делами церкви, а Трампу — государственной политикой США. Но когда они вступают в конфликт, то вступают.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 07:47

  vt313 написав:
  budivelnik написав:Дивного - нічого....
Просто констатація
Якщо є ЩОРОКУ 120 000 нових квартир які коштують 10+річних зарплат
+ до цього ще сотня тисяч авто з 5+ річних зарплат
То виражати здивування що в країні є менше 100 000 осіб які вкрали (не сплатили податків) з суми в 1 млн грн...-якби нонсенс.


Наприклад, накопити на квартиру за 20 р. з 2 середніх зарплат.
Да запросто. муторно, але грошей вистачить.
Я не про поведінку окремої людини..
Я про статистику
1 У світі будівництво (та й у нас) по статистиці проходить як капітальні вкладення
2 Капітальні вкладення від усіх видів(житло+виробництво+наука) завжди більші від одної складової - житлові капітальні вкладення.
3 Тому
Якщо держава розвивається з швидкістю наприклад 3%... то житло повинно займати 1%
А у нас 10% до зарплати
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:А тепер спробуєм забути все чому нас вчить ЕШБ, та дивимось +/- офіційну статистику:
Грошові перекази в Україну з-за кордону з 2008 по 2026 рр.
Наведені тобою "120 000 НОВИХ квартир" - це приблизно 6 мільярдів доларів за поточним курсом.
Мінімуми переказів 5.4 мільярда в 2009 (глобальна криза), 6.5 в 2014 (початок москальської агресії), 7.9 в 2025, або навіть 7.0 екстраполяція на 2026 (а не 2022, чому - здогадайся сам).
А далі повертаєшся до суті мого повідомленні і відразу РОЗУМІЄШ що ти ж його і підтвердив
В Україні більше 100 000 осіб вкрали(не сплатили податків) по 1 млн грн.
Дійшло
Чи ти як Портос
Я дерусь потомушто дерусь?

ПС
Я ж не лад
Я знаю , що якщо товар створений, значить це створення ОПЛАЧЕНО..
Але на відміну від тебе і ладів з барабашовими я знаю що купити можна за ЛЕГАЛЬНІ білі гроші
А можна трошки покрасти і купити за сірі/чорні
Дійшло про що я писав?
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Во-вторых, вы не разбирались, почему он такой высокий? Наверно, не потому, что мэр встал утром не с той ноги и захотел установить такой налог. Городу тоже нужны деньги, а откуда их взять?
А до тебе колись дійде
Що податок на український бізнес в 42% до 2015 року не тому що так комусь захотілось , а тому що треба було якось Пенсійний збалансовувати..
А звідки виник ДИЗБАЛАНС Пенсійного в Державі яка тільки зявилась і де-юре нікому нічого не була винна?
Тільки з того , що совок пенсіонерів в Україні передав, а заводів які повинні були своїм прибутком забезпечувати тих пенсіонерів - не передав
І тому РОЗВИТОК України (крім всіх інших негараздів) дуже сильно тормозився НАДМІРНИМ податковим тиском.

Ти чого не хочеш зрозуміти
Якщо мені в 1991 давати додатково 20% щороку до фонду зарплати- ти уявляєш які б могли бути зарплати моїх працівників в 2015?

Тому я злюсь на тебе, бо МОЇ працівники ТЕБЕ годували - а ти в них сьогодні плюєш заявляючи що це не ти голодранцем прийшов, а це вони погано прапцювали.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 08:03

  барабашов написав:Интересно сколько % от валового прихода в гривне наследники будивельныка платят со своих такси
Помню батя там что то за амортизацию б/у кетайских нанотесл писал, что там и страховка, и ремонт текущий, и вообще не от домашней розетки водитель их ночью по 2.16 заряжает
Будеш сміятись...
Останні 5 місяців як платили 5+1%=6% десь 30 000 грн/місяць , так і платять....
От тільки нюанс
Останні 5 місяців -цей бізнес ЗБИТКОВИЙ ( бо електрика виросла до 15 грн/квт)
Але ЄДИНИЙ ПОДАТОК на 3 групі - не має поняття збитковість

Тому. якщо тобі стане легше від того що комусь погано
То можеш порадіти , що за останніх 5 місяців, не залежно від місячних витрат
30 000 податки
100 000 плата за електроенергію
100 000 амортизація

Зарплата мого молодшого 30 000 грн... і то він її заробив сам проїхавши за кермом 150 поїздок+/-
А капіталізація за цих пів року впала приблизно на 500 000.

Ти радий?
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Украина имела развитую многоотраслевую промышленность.


ЛАД, ви досі живете в ілюзорному світі і не бажаєте сприймати реальність

вам подобається бачити себе в середині 60-70хх, коли була коротка відлига і СССР мав певні технічні досягнення (Гагарін у космосі, відбудова країни після руїн Другої світової), але ви не концентруєте увагу, що ця країна (совок) була людожерна з першого дня існування (більше 20млн населення загноблено сукупно: голод 1919-21 годомор 32-33, репресії ГУЛАГу 1930-1950, боротьба з космополітами, справа лікарів , знищення українського письменництва і багато чого можна згадати), але для вас в підручнику історії(кпрс) все покривається єдиною фразою "були незначні перегиби на місцях, лес рубят -щепки летят".
ось якби ваша родина була заслана на 25 років до Сибіру, чи в Казахстанські степи і ви не отримали ВО, то по іншому сприймали "перегиби на місцях"

Українська промисловість була великою частиною впк ссср, ви що думаєте, "червоні директори" українських мега заводів не намагались підтримувати зв'язки і мати ринки збуту продукції? Намагались, і самотужки їздили до москви і міністри кучмовські їздили також(так само як міністри Лукашенко), але з самого 1992р росіяни дали зрозуміти, що співпраця не відокремлена від політичної підтримки рф у всіх напрямках. Білорусь здалась і стала однією з областей федерації. Україна вибрали шлях до незалежності, шлях не закінчено, боротьба досі триває.
(тому Україна мовчала і про 1чеченську і про 2 чеченську, нуль критики на офіційному рівні)
Українські заводи не мали ринку збуту з самого початку, навіть такі як Херсонський комбайновий, чи ЗАЗ, ЛАЗ.

сьогодні в рф сільгосп техніка на 99% китайська (бо дешева і навіть якісніша за російську. Головний виробник с/г продукції «Ростсельмаша» на межі банкротства, КАМАЗ і ВАЗ зупинились, тримались так довго завдяки мільярдним субсидіям (за рахунок нафтовим прибутків)

Ключевые факты о состоянии «Ростсельмаша» (2025-2026):
Убытки и долги: За 2025 год завод получил чистый убыток в 5,2 млрд рублей.
Кризисные меры: В 2025 году сообщалось о режиме экономии, остановке производственных линий и сокращении около 2000 сотрудников.
Причины: Основными факторами стали высокие кредитные ставки, снижение спроса на технику, высокие пошлины на экспорт зерна и повышение цен на сырье.


Довгі роки були
"стогін і плач "
по ЧМП (яке втратило
понад 320 суден), по суднобудівним заводам Миколаїва і срз Одеси і Чорноморська, про занепад портів(який почався у 2014р з втратою транзитних вантажів з рф/Казахстану/Узбекистану, доля яких у 2013р була 30-35% у обороті)

наведу Польщу, як яскравий приклад: зупинили судно будівництво і добичу вуглю за директивою ЄС, поляки переорієнтувались, хоч профспілки тиснули і погрожували масовими страйками. Сьогодні ввп Польщі 1трлн, це успіх і прогрес.
