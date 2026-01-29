Спорить с ЕШБ смысла не вижу, не буду повторять ошибки детройта.

Только пару замечаний.

Несмотря на огромные успехи в развитии экономики Украины, достигнутые благодаря львовским лавочникам и невиданному расцвету с/х, ДИ С БАЛАНС пенс. фонда как был, так и остался.

Просто сначала его пытались гасить за счёт высокого ЕСВ 42%, потом ЕСВ уменьшили до 22%, а дефицит ПФ стали гасить напрямую из госбюджета, т.е. просто за счёт других налогов.

А сегодня так вообще лепота - гасим дефицит за счёт денег партнёров.

И второе.

Для любого завода нужен рынок сбыта его продукции.

Советские заводы работали на огромный Советский союз + страны СЭВ. После развала Союза и ликвидации СЭВ рынки сбыта скукожились и производственные цепочки разорвались. Это только 2 важных момента. Были и ещё.



И ещё.

Тут позавчера очень активно обсуждали были или нет конфликты в Украине.

Но, к сожалению, понимание конфликта местными специалистами ограничилось исключительно вопросом языка. О том, что конфликт между промышленным юго-востоком и аграрным западом был значительно шире, эти специалисты даже не задумываются.



P.s. И да, бесплатная приватизация была потому, что не было капиталов, достаточных для выкупа активов. И их не было и в Польше, и в других бывших соцстранах.