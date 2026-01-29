budivelnik написав:А тепер в залежності від місця сидіння того хто читає - і буде реакція..prodigy написав:І ціна на туфлі стала 200грн (тобто 38дол), а в чому проблема? та новий митник примусив всіх платити повну суму розмитнення, а не взятку, це тривало не довго, коли до нього звернулись люди з 7км і домовились, ціна не повернулась на 50грн, а стала 150 (щось такі державі стало перепадати, але не все що за законом)
1 Хто був ГОЛОВНИМ беніфеціаром купівлі туфель за 50ГРН ?
Митник? - отримав 5 грн
Торгівець? - накручував 10 грн з яких 5 віддавав митнику
Покупець? - купляв за 50 (тобто вигравав 100-150)
2 Ясно що коли туфлі стали 150-200 - то виявилось що НАЙБІЛЬШЕ на цьому заробляв ПОКУПЕЦЬ....
Але так вже повелось у нас, що саме найбільший беніфеціар від уникнення оподаткування -вимагає ЗБІЛЬШИТИ податки(мита).
От коли до людей дійде хоч трохи економічної грамотності і коли вони зрозуміють як це все функціонує ( і можна змусити митника бути кристально чесним і підприємця працювати даром) але все одно не вийде купити туфлі за 35.....
Теорія ігор дозволяє глянути на це дещо інакше, щоб був win-win. Якщо би все чесно оподатковувалось і йшло у бюджет, а не по кишеням-баулам митників, то або би був профіцит бюджету, який знову ж таки якось майже чесно ділив і всі би були задоволені, або була би можливість суттєво знизити мита і покупець мав би ті самі дешеві туфлі.
Звичайно, якщо тільки один митник чесний, то це не запрацює, а бізнесмени збанкрутують, бо не витримають конкуренції з іншими, які по лівим схемах працюють.