|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 15 кві, 2026 07:45
ЛАД написав: budivelnik написав:
...........
От передам я тобі який небудь ролс-ройс з витратами 100 літрів на 100 км... і заявлю що це вся твоя і твоїх внуків пенсія..
Ти погодишся з такою постановкою питання? Адже ролс-ройс коштує точно більше ніж все що ти отримаєш за пять життів....
Есть и другой вариант.
От передам я тобі який небудь нормальный заводик с вполне работающим оборудованием, а ты скажешь: "Да зачем мне нужна эта головная боль, организовывать производство, искать, где купить сырьё для работы, искать, куда сбыть продукцию? Я лучше продам, что можно, что не смогу продать, порежу на металлолом и тоже продам. За вырученные деньги какое-то время смогу погулять. Или, в лучшем случае, вложу в то, что мне ближе, понятнее и проще - например, куплю в Китае носки по дешёвке, а здесь продам подороже".
Как вам такой вариант?
Это только один из. Бывали чуть сложнее, но такие же тупые в конечном итоге.
Труси-хрестик...
Це при умові що в країні були тільки парторги які не були підприємцями..
Тому признай
Якщо є два варіанти і два типи керівника..Варіанта а
- завод може випустити більше ніж коштує земля на якій стоїть і метал станківВаріант б
- завод як виробник коштує менше ніж станки і земля
Тепер про дії керівниківПарторг
- тому пофіг чи може завод чи не може- він поріже, бо навіть прорахувати майбутнє він не в станіПідприємець
- навіть якщо в комплексі завод ніфіга не вартує , він поділить його на частини і від продажу частини землі/обладнання на території запустить якесь хай примітивне але виробництво..
Так як заводи були порізані
Висновок
Підприємців було мало а ті які були перетворились в олігархів бо не мали конкуренції.... і заводи вартували настільки мало що парторги їх порізали.
ПС
В 1991 я працював в БУ 11, яке будувало Електрон ...
Те що ми тоді збудували -стояло мертвим капіталом десь до 2015 і тільки після 2015 стали розбирати....
Так от
Я 25 років їздив коло корпусів збудованого і пробував нафантазувати щоб я з цим міг зробити, якби мені це передали безкоштовно....
Всі фантазії впирались всього в одну проблему.
Без капіталу в десятки мільйонів гривень і роботи років 5 колективу в десятки чоловік , навіть безкоштовна передача не робила б мене багатшим.
Це яскравий приклад вартості того що залишив совок...
А так як я живу в районі Рясне , то на моїх очах ще й цехи Конвеєрного, Сільмашу, і Автонавантажувача..... і всі вони в дупі.
ППС
А тепер про твій приклад , що всі робили те що легше і прибутковіше...
Так це саме те, що тобі пробують втовкмачити
Якщо є фахівець який бачить десяток варіантів розвитку його життя...
В нього -ресурси обмежені одним життям, двома руками , одною головою і мізерністю капіталу.
Куди він піде
Туди де важко і низький дохід
Чи туди куди легше і час на отримання доходу-менший.
То тепер розумієш чому монстроуазні заводи розсипались( а з ними і розсипався совок)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28426
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 15 кві, 2026 07:59
Ой+ написав:
Теорія ігор дозволяє глянути на це дещо інакше, щоб був win-win. Якщо би все чесно оподатковувалось і йшло у бюджет, а не по кишеням-баулам митників,
Це все фантазії...
Якщо створює одна група людей__________________________________бізнес
Правила розподілу створює друга група людей____________________чиновники
Дотримання правил розподілу контролює третя група людей________силовики
Результатами розподілу користується четверта група людей_______бюджетники
То поняття СПРАВЕДЛИВИЙ - ніколи не буде досягнуте.
От якби ці групи постійно перемішувались і четверта будучи в першій сама в себе для себе забирала на момент коли вони будуть четвертою... Тоді б навіть не потрібно було груп 2 і три.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28426
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 15 кві, 2026 08:06
budivelnik написав: Ой+ написав:
Теорія ігор дозволяє глянути на це дещо інакше, щоб був win-win. Якщо би все чесно оподатковувалось і йшло у бюджет, а не по кишеням-баулам митників,
Це все фантазії...
Якщо створює одна група людей__________________________________бізнес
Правила розподілу створює друга група людей____________________чиновники
Дотримання правил розподілу контролює третя група людей________силовики
Результатами розподілу користується четверта група людей_______бюджетники
То поняття СПРАВЕДЛИВИЙ - ніколи не буде досягнуте.
От якби ці групи постійно перемішувались і четверта будучи в першій сама в себе для себе забирала на момент коли вони будуть четвертою... Тоді б навіть не потрібно було груп 2 і три.
4 - исключить, 2,3 - на самоокупаемости (договор на предоставление услуг для "громады", по требованиям "громады").
А так, развели кучу дармоедов.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 705
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 15 кві, 2026 08:38
трохи геополітики
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42758
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2882 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:04
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
...........
От передам я тобі який небудь ролс-ройс з витратами 100 літрів на 100 км... і заявлю що це вся твоя і твоїх внуків пенсія..
Ти погодишся з такою постановкою питання? Адже ролс-ройс коштує точно більше ніж все що ти отримаєш за пять життів....
Есть и другой вариант.
От передам я тобі який небудь нормальный заводик с вполне работающим оборудованием, а ты скажешь: "Да зачем мне нужна эта головная боль, организовывать производство, искать, где купить сырьё для работы, искать, куда сбыть продукцию? Я лучше продам, что можно, что не смогу продать, порежу на металлолом и тоже продам. За вырученные деньги какое-то время смогу погулять. Или, в лучшем случае, вложу в то, что мне ближе, понятнее и проще - например, куплю в Китае носки по дешёвке, а здесь продам подороже".
Как вам такой вариант?
Это только один из. Бывали чуть сложнее, но такие же тупые в конечном итоге.
Труси-хрестик...
Це при умові що в країні були тільки парторги які не були підприємцями..
Тому [color=#FF0000]признай
[/color]Якщо є два варіанти і два типи керівника..Варіанта а
- завод може випустити більше ніж коштує земля на якій стоїть і метал станківВаріант б
- завод як виробник коштує менше ніж станки і земля
Тепер про дії керівниківПарторг
- тому пофіг чи може завод чи не може- він поріже, бо навіть прорахувати майбутнє він не в станіПідприємець
- навіть якщо в комплексі завод ніфіга не вартує , він поділить його на частини і від продажу частини землі/обладнання на території запустить якесь хай примітивне але виробництво..
Так як заводи були порізані
Висновок
Підприємців було мало а ті які були перетворились в олігархів бо не мали конкуренції.... і заводи вартували настільки мало що парторги їх порізали.
......
А я якщо "признай"
что вариантов "чуть" больше двух?
Например "Підприємець-барыга": будущее - может оно будет, может нет. А вот "початы з сэбэ" можно уже сегодня.
В то время как в той же Польше весь народ медленно шел в светлое будущее...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11879
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:15
_hunter написав:
А я якщо "признай"
что вариантов "чуть" больше двух?
Например "Підприємець-барыга": будущее - может оно будет, может нет. А вот "початы з сэбэ" можно уже сегодня.
В то время как в той же Польше весь народ медленно шел в светлое будущее...
так що, все таки народ не той?
ти до цього висновку дійшов?
й знову запитаю, чого ти вже напевне в десятому повідомленні розповідаєш очевидні речі, що Польща за цей час досягнула більшого? це опосердковано підтверджує мій давній тезис - чим далі від Раші та ближче до Європи - тим значно ефективніше. ти ж з цим згоден? а то деякі після цього лише емоції видають без ніякої логіки
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12410
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:15
_hunter написав:
А я якщо "признай"
что вариантов "чуть" больше двух?
Например "Підприємець-барыга": будущее - может оно будет, может нет. А вот "початы з сэбэ" можно уже сегодня.
В то время как в той же Польше весь народ медленно шел в светлое будущее...
В 40 млн країні - варіантів 40млн +1 млн.....
Але
Варіантів в ТЕБЕ всього два
той яким ти зараз користуєшся і здопомогою якого прийдеш до популо-люмпена на старість
Або той який я описую
Просто 20 років важко працюєш....
При чому
Будете всі сміятись , але в будь-якій країні, якщо людина в якої НІЧОГО немає , схоче кудись піднятись на протязі СВОГО життя - то це мінімум 20 років паханини як віл з постійними обмеженнями і постійними вкладаннями (інвестуваннями у власний розвиток)
Все ж просто
Якщо хочеш жити як раньтє(не мажор, а як середньостатистичний мешканець держави)
То для цього в тебе повинно бути приблизно 500 місячних середніх зарплат капіталу...
Тоді вклавши їх на депо під 3% ( це чисті безінфляційні, в реалі розмір депо вищий на величину інфляції) отримаєш в рік 15 середньомісячних зарплат ( за 12 живеш, три поїхати два рази на відпочинок)
Тому тепер ти сам думай
ЯК ти ЗАОЩАДИШ 500 середньомісячних зарплат по Державі..
Дерзай
Тобі ж в Польщі чи німеччині не заважають наші можновладці чи наші бариги , користуйся їх законами.
ПС
можна трошки полегшити завдання, але розтягнути його в часі.
Можна заощадження 500 середніх зарплат розтягнути на парочку поколінь , тобто хунтер починає і збирає 100 , які передає своїм дітям, ті маючи 100 від тата (тобто сходинка для старту вища) заощаджують ще 200 і передають вже 300 своїм дітям...
Саме таким алгоритмом і відбувалось все в поляків/шведів.....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28426
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:23
Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном.
А зєля підписав закон, щоб садити людей на 8 років за образу євреїв. Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати, не можна тільки євреям слова сказати? Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові. Коли Ізраїль нам нічим не допоміг і не збирається цього робити. А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23275
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2390 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:34
hxbbgaf написав:
Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном.
А зєля підписав закон, щоб садити людей на 8 років за образу євреїв.
Мені не подобається Зеленський бо в мене до нього претензій вагон.....
Але це повідомлення-це проста маніпуляція і так як в ній використано ЄВРЕЇ, то ноги ростуть з педерації.....
Так на хлопський розум
Крим окупований вже 10 років...
Чи є там зерно вирощене українцями?
Тим більше, що євреї два тижні тримали цей балкер не пускаючи в порт , перевіряючи юридичну чистоту зерна...
Там є нюанс, що захід в Порт Криму без дозволу України повинен тягнути санкції на судно автоматично..
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28426
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 15 кві, 2026 09:38
budivelnik написав: _hunter написав:
А я якщо "признай"
что вариантов "чуть" больше двух?
Например "Підприємець-барыга": будущее - может оно будет, может нет. А вот "початы з сэбэ" можно уже сегодня.
В то время как в той же Польше весь народ медленно шел в светлое будущее...
В 40 млн країні - варіантів 40млн +1 млн.....
Але
Варіантів в ТЕБЕ всього два
.....
Ага: или алкомаркет или такси
Я ж о чем: человек _вообще нифига_ даже в среднем бизнесе не понимает, но на серьезных щах пытается в макроэкономику...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11879
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|3522
|
|
|0
|5228
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|270010
|
|