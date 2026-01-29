Додано: Сер 15 кві, 2026 07:45

ЛАД написав: budivelnik написав: ...........

От передам я тобі який небудь ролс-ройс з витратами 100 літрів на 100 км... і заявлю що це вся твоя і твоїх внуків пенсія..

Есть и другой вариант.

От передам я тобі який небудь нормальный заводик с вполне работающим оборудованием, а ты скажешь: "Да зачем мне нужна эта головная боль, организовывать производство, искать, где купить сырьё для работы, искать, куда сбыть продукцию? Я лучше продам, что можно, что не смогу продать, порежу на металлолом и тоже продам. За вырученные деньги какое-то время смогу погулять. Или, в лучшем случае, вложу в то, что мне ближе, понятнее и проще - например, куплю в Китае носки по дешёвке, а здесь продам подороже".

Как вам такой вариант?

Это только один из. Бывали чуть сложнее, но такие же тупые в конечном итоге.

Труси-хрестик...Це при умові що в країні були тільки парторги які не були підприємцями..Тому признайЯкщо є два варіанти і два типи керівника..- завод може випустити більше ніж коштує земля на якій стоїть і метал станків- завод як виробник коштує менше ніж станки і земляТепер про дії керівників- тому пофіг чи може завод чи не може- він поріже, бо навіть прорахувати майбутнє він не в стані- навіть якщо в комплексі завод ніфіга не вартує , він поділить його на частини і від продажу частини землі/обладнання на території запустить якесь хай примітивне але виробництво..Так як заводи були порізаніВисновокПідприємців було мало а ті які були перетворились в олігархів бо не мали конкуренції.... і заводи вартували настільки мало що парторги їх порізали.ПСВ 1991 я працював в БУ 11, яке будувало Електрон ...Те що ми тоді збудували -стояло мертвим капіталом десь до 2015 і тільки після 2015 стали розбирати....Так отЯ 25 років їздив коло корпусів збудованого і пробував нафантазувати щоб я з цим міг зробити, якби мені це передали безкоштовно....Всі фантазії впирались всього в одну проблему.Без капіталу в десятки мільйонів гривень і роботи років 5 колективу в десятки чоловік , навіть безкоштовна передача не робила б мене багатшим.Це яскравий приклад вартості того що залишив совок...А так як я живу в районі Рясне , то на моїх очах ще й цехи Конвеєрного, Сільмашу, і Автонавантажувача..... і всі вони в дупі.ППСА тепер про твій приклад , що всі робили те що легше і прибутковіше...Так це саме те, що тобі пробують втовкмачитиЯкщо є фахівець який бачить десяток варіантів розвитку його життя...В нього -ресурси обмежені одним життям, двома руками , одною головою і мізерністю капіталу.Куди він підеТуди де важко і низький дохідЧи туди куди легше і час на отримання доходу-менший.То тепер розумієш чому монстроуазні заводи розсипались( а з ними і розсипався совок)