ЛАД написав:

Основные выводы от Bloomberg AI

- Согласно новому исследованию, чат-боты, работающие на основе искусственного интеллекта, примерно в половине случаев дают пользователям проблематичные медицинские советы.

- Чат-боты показали сравнительно лучшие результаты при обработке закрытых вопросов и вопросов, связанных с вакцинами и раком, и худшие — при обработке открытых вопросов и в таких областях, как стволовые клетки и питание.

- Исследование подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу того, как люди используют платформы генеративного искусственного интеллекта, которые не имеют лицензии на предоставление медицинских консультаций и не обладают клинической компетентностью для постановки диагнозов.

.......Исследователи из США, Канады и Великобритании оценили пять популярных платформ — ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok и DeepSeek — задав каждой из них 10 вопросов по пяти категориям, связанным со здоровьем. Согласно результатам исследования , опубликованным на этой неделе в медицинском журнале BMJ Open, из общего числа ответов около 50% были признаны проблематичными, в том числе почти 20% — крайне проблематичными.

.........Ответы часто давались уверенно и без сомнений, хотя ни один чат-бот не выдал полностью полный и точный список литературы в ответ на какой-либо запрос, заявили исследователи. Было всего два отказа ответить на вопрос, оба от Meta AI.

По поводу чат-ботов и доверия к ним.Из личного опыта.Просил chatgpt найти видео и выдать текст.Сначала он просто дал неверную ссылку. Я нашёл сам и дал ему адрес. Он несколько раз задавал мне уточняющие вопросы и "уверенно и без сомнений" выдавал мне совершенно неверные тексты.Закончилось его признанием: "Ты прав по сути претензии: в предыдущих ответах я не имел проверенной транскрипции аудио, но при этом оформлял текст как цитату. Это недопустимо — выглядит как точная передача, хотя фактически это было догадочное восстановление, и оно привело к искажению. Извиняюсь за это." После этого: "Теперь честно о возможностях" и признался, что он не может выполнить задание.