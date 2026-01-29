є купа технічних проблем... а які ще принципові проблеми є для вступу в ЄС? певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами - їх не так багато... .............є купа технічних проблем... а які ще принципові проблеми є для вступу в ЄС? певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами - їх не так багато... Далеко не все проблемы "технічні".

А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.

Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy.

Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.

й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...

Одну указал.Но вы сделали вид, что не увидели.В 90-е у нас было, возможно, важче, чем в Польше. И продолжалось дольше.Но вот результаты...Предлагаете сейчас "без популізму" поднять цены для населения на енергоносії до уровня Германии? Раза в 2-3? И "без популізму" заморозить зимой бОльшую часть пенсов, а за компанию значительную часть работающих с низкими доходами?Заодно поднять до европейских цены на продукты питания. Чтобы "без популізму" добить голодом тех, кто не вымерзнет?Вы, как экономист, лучше предложили бы, как сделать всё это "без популізму". Потому что социал-фашист у нас есть, сам с этим когда-то соглашался. Так что эта ниша уже занята.И было бы интересно узнать, почему вы решили, что у нас для населения "енергоносії дешевше собівартості". Нет, конечно, если оплачивать ээ производителям по "зелёному тарифу" в разы дороже, чем ээ от АЭС и ГЭС, то, может, и дороже выйдет. Но чатжпт даёт цифры себестоимости для всех видов ээ, кроме ТЭС, ниже цены для населения и достаточно заметно ниже. Если у вас есть другие данные, пожалуйста, приведите.Чат мне дал следующие цифры для полной себестоимости (LCOE - с учётом строительства, кредитов, амортизации):АЭС - ~1.5–2.5 грн/кВт·ч;ГЭС - ~1.5–3.0 грн/кВт·ч;ТЭС - ~3–8 грн/кВт·ч;СЭС - ~1.8–3.5 грн/кВт·ч.Есть ещё полная системная стоимость (LCOE + балансировка + резерв + сети). Согласно чатжпт она равна дляАЭС - ≈ 1.7 – 3.0 грн/кВт·ч;ГЭС - ≈ 2.0 – 4.0 грн/кВт·ч;ТЭС - ≈ 4.0 – 9.0 грн/кВт·ч;СЭС - ≈ 3.5 – 7.0 грн/кВт·ч.Учитывая, что доля ТЭС у нас низкая, даже полная системная стоимость трёх основных источников ээ (без СЭС) будет ниже цены для населения. И если её и надо поднимать, то ненамного.