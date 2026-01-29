БАМЕНДА, Камерун, 16 апреля (Reuters) - Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир «раздирается горсткой тиранов». Это необычайно резкое заявление было сделано в Камеруне в четверг, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп атаковал его в социальных сетях.

Лев, первый папа римский в США, также осудил лидеров, которые использовали религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса» на встрече в крупнейшем городе англоязычных регионов Камеруна, где тлеющий конфликт, начавшийся почти десять лет назад, унес тысячи жизней.

«Военные мастера делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы всё восстановить», — сказал понтифик.

«Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся».

.........Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его «мужественном призыве к царству мира».

Выступая в англоязычном городе Баменда, понтифик также резко раскритиковал лидеров, которые использовали религиозные темы для оправдания войн.

«Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость», — сказал он.

«Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждая честная совесть».