За даними Української правди, стрілянину відкрив Дмитро Васильченков 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України. Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом переїхав до Києва. Офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронців наразі немає.
Журналіст Володимир Глагола повідомив, що, за його даними, [b]стрілець міг мати зв’язки з РФ: зокрема, користувався електронними адресами з позначкою VDV, фігурував у російських пабліках із донатами на війну проти України, а також, ймовірно, служив у військовій частині РФ.