За даними Української правди, стрілянину відкрив Дмитро Васильченков 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України. Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом переїхав до Києва. Офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронців наразі немає.
Журналіст Володимир Глагола повідомив, що, за його даними, [b]стрілець міг мати зв’язки з РФ: зокрема, користувався електронними адресами з позначкою VDV, фігурував у російських пабліках із донатами на війну проти України, а також, ймовірно, служив у військовій частині РФ.
Трамп має прогресуючу розумову деградацію, він не здатен вимовити прості речення і слова, типу The United States(назва країни США).
Може і так, але ... чому ця деградація працює лише на користь Росії, якось дивно
Да, США оказались не тем союзником Украины, который всегда верен и надежен как Англия, например. Недостатки американской демократии во всей красе проявились при Трампе. Трамп явно подыгрывает путину, если снимает санкции из-за причин, которые сам и создал.
Только что пробежался по пропагандистским кремлевским источникам. Там пишут о полном снятии санкций с российской нефти, а не о продлении временного бездействия санкций на суда с уже загруженной росийской нефтью. Глянул на курс российского рубля - он недавно таки вырос на 6-7% к доллару, и это в условиях непрерывных ударов по всем крупным нефтеналивным портам, кроме одного. Следовательно снятие санкций с росийской нефти уже реальность и это не фикция?
Еще с удивлением узнал о положительном внешнеторговом сальдо росии за прошлый год. Как такое может быть во время войны? Кто-то сильно пи** среди поставщиков всей этой информации или в ней не учтена контрабанда, размеры которой возможно уже сравнимы с официальной торговлей?
Росія не розглядає відновлення переговорів з Україною як пріоритет, і найближчим часом таких планів у Москви немає. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментар якого поширило російське державне агентство. На тлі цих заяв Україна продовжує дипломатичні зусилля. Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним за участю міжнародних посередників, серед яких можуть бути Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп. https://socportal.info/ua/news/u-moskvi ... ukrainoiu/