RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17484174851748617487
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 18:44

  pesikot написав:У Києві ліквідували стрільця, який відкрив вогонь у середмісті: шестеро загиблих, є поранені
За даними Української правди, стрілянину відкрив Дмитро Васильченков 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України. Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом переїхав до Києва. Офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронців наразі немає.

Журналіст Володимир Глагола повідомив, що, за його даними, [b]стрілець міг мати зв’язки з РФ: зокрема, користувався електронними адресами з позначкою VDV, фігурував у російських пабліках із донатами на війну проти України, а також, ймовірно, служив у військовій частині РФ.


..лядь ....


їх достатньо багато в країні
prodigy
 
Повідомлень: 13543
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 18:49

  BIGor написав:Скоріше всього його помисли доволі банальні

твои помыслы понятны: "вітаю, здихались громадянства?"
только вот без гражданства тебя бы поляки отправили назад пинком под зад
и такие моральные у.оды тут пишут ...
Прохожий
 
Повідомлень: 14391
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 18:53

  pesikot написав:
  prodigy написав:pesikot

Трамп має прогресуючу розумову деградацію, він не здатен вимовити прості речення і слова, типу The United States(назва країни США).


Може і так, але ... чому ця деградація працює лише на користь Росії, якось дивно


Да, США оказались не тем союзником Украины, который всегда верен и надежен как Англия, например. Недостатки американской демократии во всей красе проявились при Трампе.
Трамп явно подыгрывает путину, если снимает санкции из-за причин, которые сам и создал.

Только что пробежался по пропагандистским кремлевским источникам. Там пишут о полном снятии санкций с российской нефти, а не о продлении временного бездействия санкций на суда с уже загруженной росийской нефтью. Глянул на курс российского рубля - он недавно таки вырос на 6-7% к доллару, и это в условиях непрерывных ударов по всем крупным нефтеналивным портам, кроме одного. Следовательно снятие санкций с росийской нефти уже реальность и это не фикция?

Еще с удивлением узнал о положительном внешнеторговом сальдо росии за прошлый год. Как такое может быть во время войны? Кто-то сильно пи** среди поставщиков всей этой информации или в ней не учтена контрабанда, размеры которой возможно уже сравнимы с официальной торговлей?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 18:55

  budivelnik написав:Як я розумію , опція відкрита + експеримент коли підприємствам дозволяють створювати свої мобільні групи для боротьби з повітряними цілями - мені підходить,

"Бізнесмени глушать наші перехоплювачі, а потім в них прилітає". Начальник РЕБ Скорецький про побудову приватної ППО"
https://oboronka.mezha.ua/yak-pracyuye- ... eb-310416/
Прохожий
 
Повідомлень: 14391
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 19:21

Хто не хоче миру? Не переплутайте..

Росія не розглядає відновлення переговорів з Україною як пріоритет, і найближчим часом таких планів у Москви немає. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментар якого поширило російське державне агентство.
На тлі цих заяв Україна продовжує дипломатичні зусилля. Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним за участю міжнародних посередників, серед яких можуть бути Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп.
https://socportal.info/ua/news/u-moskvi ... ukrainoiu/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6258
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17484174851748617487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.