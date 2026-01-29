Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:14

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:вибори будуть. кордони - дуже залежить від того, як закінчиться ця війна.

Ок, принимается. Еще вопрос неудобный: финансирование от ЕС/Штатов этой "холодной фазы" - сократится/увеличится/без изменений?
......
ти розумієш, що Раша несе шалені втрати від цієї війни? при відсутності якихось реальних здобутків...

Слив - как и ожидалось - засчитываем.

"втрати" - в чем? - в рублях?.. "шалені" - это в _годах_ — сколько?
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:14

цього достатньо?
«Ганьба для всієї системи». Глава МВС анонсував кадрові рішення після втечі поліцейських з місця теракту в Києві
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував поведінку поліцейських на місці теракту у Києві 18 квітня та анонсував кадрові рішення у столичній поліції.

У своєму дописі у Telegram Клименко назвав дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту, ганебними.

«Ганебна, негідна поведінка. Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників», — написав Клименко.

Він також наголосив, що є не коректним робити узагальнення щодо всієї поліції, спираючись на дії двох працівників.

«Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили», — вказав очільник МВС.

Клименко додав, що психічний стан стільця явно був нестабільний.

«Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю — потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування», — запевнив він
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:25


Достатньо. Более того - ровно эту же цитату я этой же учетке где-то час назад давал :lol:
Тут больше к этому вопрос:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Злочинна бездіяльність поліції протягом 40-50 хвилин (коли вони ховались, тікали та чекали КОРД) призвела до ЗНАЧНО БІЛЬШОЇ кількості жертв. Ти здатен своїм мозком це осягнути чи ні?

......
ПС по відео
Два поліцейські стоять коло дитини , потім отримавши від неї якусь інформацію РОЗХОДЯТЬСЯ в сторони , потім СПОКІЙНИМ кроком ПОВЕРТТАЮТЬСЯ ... на цей проміжок часу ніякої критичної ситуації ніхто не бачить....
Тепер питання
Чому поліцейські побігли ВІД точки куди прибіг чоловік якого ймовірно застрелили...

Это ж что ж такое получается - Клименко опроверг budivelnik—а? :shock
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:25

  pesikot написав:
  Бетон написав:Мусора на телебаченні :
Не було б поліції на вулиці був би хаос, ми видали кожному з громадян відчуття безпеки, люди хочуть спокою та безпеки для себе для своїх дітей
Мусора у реальному житті:
Тікають від діда у Києві , залишаючи дитину

Бетон на форуме - грозный качок
Бетон в реальности - сцикло

Ти незнаєш який Бетон в реальності, бо ти зним ніколи не бачився. Це твоє оціночне судження. Так само можна написати Песікот - трансвестит
Незрозуміло чому ти не можеш визнати що через дії/бездіяльність "ненавчених" загинуло на кілька людей більше ніж могло б.
Таких ветеранів з рушницями ще буде багато, ти не зможеш ігнорувати це бурмочучи і далі про "іпсо, путін винен".
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:27

  Shaman написав:..............
але дивись закінчиться не війна, закінчиться її поточна гаряча фаза. а сама війна з Рашею в холодному форматі буде до зміни політичного курсу/влади на Раші.

Когда?
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:32

Побачимо результати, якщо вони будуть.
Щоб не закінчилось як з Чернишевим та Міндичем
Те що Клименко навіть не думає про відставку - вже великий мінус. Його слова говорять про те що збираються просто повісити всіх собак на ти двох ненавчених.. думаю максимум це відправлять їх для виду у Лють , "змивати ганьбу кровю". І все залишиться по старому
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 14:33

  Shaman написав:щось наші критики поліція анічичирк про ще один висновок з цієї трагедії
«Успіх дій РФ був би набагато менший». Навіщо Україні вільне володіння зброєю — Галушко про розстріл людей в Києві
для доступу до статті потрібно ввести email
Щодо ситуації взагалі, я порівнюю це з Ізраїлем. Ми дуже часто спостерігаємо схожі дії на вулицях міст Ізраїлю.

Якщо подивитися статистику і провести аналіз, дуже часто саме звичайні пересічні громадяни [реагують у подібних випадках], маючи на законних підставах зброю при собі, розуміючи, як нею користуватися.

Ми знаємо, що в Ізраїлі військову службу проходять практично всі. Це також момент до розуміння, хто і як володіє зброєю.

І пересічні громадяни часто, маючи законні підстави, припиняють схожі дії терористів, суїцидників, кого завгодно.

До речі, дуже схожу ситуацію ми маємо, наприклад, в Техасі, це штат Сполучених Штатів Америки. Я там навчався, жив, спостерігав якісь речі. Там навіть біля входу будинки, квартири, люди полюбляють такий напис робити: «Ми ніколи не телефонуємо в поліцію».

У них дозвіл на зброю — це мастхев, те, що багато людей мають не одну одиницю. І, знову ж таки, часто припиняють [незаконні] дії самостійно.

"не телефонуємо в поліцію" - сподобалось. про таке не чув :oops: а от при ситуації зі злочинністю в якомусь, штаті де приховане носіння зброї заборонено, а відкрите можливе. так от в районі, де патрулюють місцеві мешканці - аля дружинники з гвинтівками через плече - дуже низька статистика зі злочинами проти власності...

Всё классно. Вот только достаточно регулярны сообщения о расстрелах людей то в школах, то в колледжах, то в церквях, то ещё где. И сообщения об убийствах и покушениях на политических деятелей разного ранга.
