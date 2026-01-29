Додано: Нед 19 кві, 2026 15:35
ЛАД написав:
. Если она пошла в полицию и получила оружие, должна была понимать, что пистолет выдают не для красоты.
Тебе також парторгом обрали щоб ти проводив політінформацію з допомогої якої совок міг ставати сильнішим і окуповувати більше територій своєю ідеологією..
І крім червоної книжечки . Тобі ж дали якісь додаткові блага, типу елітного санаторія, чи відпестки в липні...
А ти що натворив?
Розвалив совок....
От і виходить
Той хто сам нічого не зробив- більше від інших викрикує про несправедливість...
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:45
ЛАД написав:
...
P.s. Вы там проводили аналогию с 1МВ. flyman
уже ответил, что аналогия липовая
- тогда была массовая принудительная мобилизация, численность армии превышала 5,3 млн. и никакой демобилизации. В окопах гнили одни и те же люди и выход из армии только на тот свет или тяжёлые ранения. Скорее, похоже на нашу ситуацию.
И вы уж как-то договоритесь - а то один рассказывает, что революция результат успешного заговора германского Генштаба, а вы рассказываете о "толпах озверевших солдат, которые хлынули в столицу" (кстати, этого тоже не было, учите историю, не было сколько-нибудь заметного перемещения войск с фронта. Точнее, попытки были, но как раз с целью подавить революцию).
те, що в окопах одні й ті ж люди - ця ситуація, що в нас, що в руських. мобілізовані там напевне ще теж залишились. в нас до речі,звільнених полонених на фронт не відправляють на відміну від Раші. й гадаю, в нас немає оцих зеківських порядків, які встановилися в руськіх, власне як й загороджувальних загонів. трохи по-різному воюємо.
в нас тут бахваляться, 200 тис в СЗЧ й що? а там два СЗЧшника в яму - битися за право завтра піти в наступ...
про причини це не до мене, мені це не дуже цікаво. й що показує ваш совок головного мозку ЛАД, у людей можуть бути різні думки, це й є демократія. але можна по-різному оцінювати співпрацю ОУН та нацистів. а от виправдовувати агресора - тут вже не може бути двох думок...
не було то не було. може й на штики нікого не піднімали? й я кажу більше як розважалися солдати вже в 18-20 роках, чи брешуть, не було ніякого червоного терору?
а ленін з троцьким казали, що був. ми ще побачимо умовний Вагнер на Рубльовці - буде цікаво
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:47
Shaman
Понятно.
С вами можно говорить, только гороха наевшись.
Одна публикация для вас не аргумент.
В 2022 публиковались стамбульские угоды. Вы их тоже не видели/не доверяете.
А хуже, например тем, что там не было претензий на территории, захваченные после 2022.
И тогда не было столько убито людей и разрушено.
В результате вы пофлудили, но на мой вопрос не ответили. Хотя я его выделил жирным.
И цепляние к словам "вечная война". Понятно, что она не вечная. тем более, что я сразу писал: "очень долгая", "до краха России".
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:48
budivelnik написав: ЛАД написав:
. Если она пошла в полицию и получила оружие, должна была понимать, что пистолет выдают не для красоты.
Тебе також парторгом обрали щоб ти проводив політінформацію з допомогої якої совок міг ставати сильнішим і окуповувати більше територій своєю ідеологією..
І крім червоної книжечки . Тобі ж дали якісь додаткові блага, типу елітного санаторія, чи відпестки в липні...
А ти що натворив?
Розвалив совок....
От і виходить
Той хто сам нічого не зробив- більше від інших викрикує про несправедливість...
не був він ніяким парторгом - там ще треба мізки було мати. моральні принципи були зайві, а мізки - потрібні. як побачили після розвалу, ЛАД теж визнаєте - якраз дуже вдало влаштувалися цинічні, але розумні. а ЛАД не зміг, тому зараз й хариться, нічого йому не перепало - а багато хто зміг...
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:49
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
......
То тобі треба який рік?
2027 - але щоб твої внуки ще розхльобували неаявність агресивної педерації на своїх кордонах?
Чи 2030 - і тоді внукам пофіг , бо Україна по чисельності і економічній міцності буде більша/сильніша від будь якого осколка педерації.
Та што ж у вашей братии все к "шоп у соседа корова сдохла" сводится?
В том 30м году к "кордонам/ВВП 91го" какое отношение будет? - меня, "почемуто", это больше интересует...
Ти мягке з холодним - не перемішуй..
В пуйла як і в громадянина СААХОВА тільки два варіанти
Або він перемагає(саахов веде в Загс)
Або його до прокурора в Гаазі(для саахова до районного прокурора)
И снова: "он/они/у него"...
Так с ВВП по ППС к "кордонам 91го" - что будет-то?
Шаман там с вопроса про финансирование слился тихонечько...
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:53
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ти задав кілька питань, я відповів. на мої питання - ти мовчиш
Не "відповів", а "я ж не ворожка"...
Так ты мне мои же вопросы задаешь. Добавляя (для эпичности?) всякие пустопорожние "шалені"...
що ж ти так брешеш недолуго. я тебе запитав спочатку два питання - хто ігнорує перемовини та що ж робити в цьому випадку? потім запитав, чи розумієш ти рівень втрат Раші. ти не відповів на жодне. я відповів на твоє питання про вибори та про кордони. про фінансування це вже було третє питання.
Так и я тебе ответил уже: _переговоры_ были в Стамбуле. То, что происходит сейчас - следсвие Стамбула и следующего за ним "Плана Трампа".
"рівень втрат" - нет: придуманные тобой фантазии я не понимаю - о чем я тебе, опять же неоднократно - повторял...
Выборы/кордоны - то был один вопрос. Ну да то такэ...
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:56
ЛАД написав:
P.s. Вы там проводили аналогию с 1МВ. flyman
уже ответил, что аналогия липовая
- тогда была массовая принудительная мобилизация, численность армии превышала 5,3 млн. и никакой демобилизации. В окопах гнили одни и те же люди и выход из армии только на тот свет или тяжёлые ранения. Скорее, похоже на нашу ситуацию.
И вы уж как-то договоритесь - а то один рассказывает, что революция результат успешного заговора германского Генштаба, а вы рассказываете о "толпах озверевших солдат, которые хлынули в столицу" (кстати, этого тоже не было, учите историю, не было сколько-нибудь заметного перемещения войск с фронта. Точнее, попытки были, но как раз с целью подавить революцию).
натяк на "липову аналогію" терли пару разів, так як ображає почуття віруючих шаманів
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:59
ЛАД написав:Shaman
Понятно.
С вами можно говорить, только гороха наевшись.
Одна публикация для вас не аргумент.
В 2022 публиковались стамбульские угоды. Вы их тоже не видели/не доверяете.
А хуже, например тем, что там не было претензий на территории, захваченные после 2022.
И тогда не было столько убито людей и разрушено.
В результате вы пофлудили, но на мой вопрос не ответили. Хотя я его выделил жирным.
И цепляние к словам "вечная война". Понятно, что она не вечная. тем более, что я сразу писал: "очень долгая", "до краха России".
територіальне питання було серед невирішених питань. я пам'ятаю, що про реалії на землі руські кажуть з 2022 року. так ця публікація лише підтверджує - це були проєкти, які нічим не закінчилися, все одно були невирішені КЛЮЧОВІ питання. ми це побачимо й в інших публікаціях.
більше всього цивільних загинуло в Маріуполі. ви хочете довести, що краще не воювати, чим воювати - яка неочікувана теза. але коли на тебе вже напали, й не збираються домовлятися - то треба воювати. бо інакше загиблих, арештованих та зниклих буде набагато більше. ми це вже теж обговорювали.
я ще відповім
але ж ЛАД, ВАШОЇ відповіді теж немає. точніше, вона в нас однакова - вести перемовини, а поки не домовилися - доводиться воювати. й я, й й ви так кажете - так про що ми сперечаємось?..
нових умов, окрім того, що вже Раші запропоновані - ніхто сформулювати не може. фінський варіант, політична залежність - це все слова. як на мене, просто завуальована капітуляція. так й скажіть, але чомусь навіть на це мужності немає...
й якщо ви так наполягаєте? я вже теж питав РАНІШЕ. а на які поступки взагалі пішла Раша? хоч одна? вони не будуть нас бомбити?
Додано: Нед 19 кві, 2026 16:09
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Не "відповів", а "я ж не ворожка"...
Так ты мне мои же вопросы задаешь. Добавляя (для эпичности?) всякие пустопорожние "шалені"...
що ж ти так брешеш недолуго. я тебе запитав спочатку два питання - хто ігнорує перемовини та що ж робити в цьому випадку? потім запитав, чи розумієш ти рівень втрат Раші. ти не відповів на жодне. я відповів на твоє питання про вибори та про кордони. про фінансування це вже було третє питання.
Так и я тебе ответил уже: _переговоры_ были в Стамбуле. То, что происходит сейчас - следсвие Стамбула и следующего за ним "Плана Трампа".
"рівень втрат" - нет: придуманные тобой фантазии я не понимаю - о чем я тебе, опять же неоднократно - повторял...
Выборы/кордоны - то был один вопрос. Ну да то такэ...
сову на глобус майже натяг. але насправді поточні перемовини - це дійсно заслуга Трампа, він примусив сторони, в першу чергу Рашу, до перемовин. зараз вони знову забуксовали. й Стамбул тут ні до чого. але ти вже просто жонглюєш словами. я бачу - Україна готова до перемовин, Раша ні. що не так?
тобто ти не бачиш, що Раша несе втрати внаслідок війни, навіть ті, що наш Генштаб публікує - це теж не втрати Раші, це мої фантазії? я правильно зрозумів?
ти спеціально задаєш питання, які не мають відповіді - а потім, чого мені не відповідають. але щоб й цей аргумент забрати - так, фінансування буде. в яких розмірах й в якому форматі - це ще ніхто не знає. буде відстрочка/списання боргів. рівень фінансування буде достатній, щоб продовжити розвиватися після війни. за умови - всі наполегливо працюють - ТМ Будівельник. а ті хто лише розповідають та чекають, що за них хтось зробить - тут свалу не буде.
негативний сценарій розвитку можливий. але те, що країна воює п'ятий рік дає вагомі підстави вважати, що є необхідна кількість людей - а це менше 50%, які витягнуть баласт ЛАДів, хунтерів та летусроків...
а твої відповіді - 3:0. злився. заперечити нема чого, визнати теж не можеш...
Додано: Нед 19 кві, 2026 16:12
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Та што ж у вашей братии все к "шоп у соседа корова сдохла" сводится?
В том 30м году к "кордонам/ВВП 91го" какое отношение будет? - меня, "почемуто", это больше интересует...
Ти мягке з холодним - не перемішуй..
В пуйла як і в громадянина СААХОВА тільки два варіанти
Або він перемагає(саахов веде в Загс)
Або його до прокурора в Гаазі(для саахова до районного прокурора)
И снова: "он/они/у него"...
Ти хоч колись думаєш головою , а не тим на чому сидиш?
Є БІЙ
В БОЮ ДВІ сторони....
Ми пробуємо нанести ДРУГІЙ стороні максимальні втрати....
З досвіду останніх 12 років Війни -видно , що наша тактика використання нової зброї ПЕРЕМАГАЄ тактику ворога - закидування мясом....
Але сторін -ДВІ
Тому НАША позиція буде залежати від ЇХ ДІЙ
І чим швидше вони впадуть -тим нам краще.
То як це тобі пояснити не згадуючи про ДРУГУ сторону?
_hunter написав:
Так с ВВП по ППС к "кордонам 91го" - что будет-то?
Шаман там с вопроса про финансирование слился тихонечько...
А чого ти змішуєш
ВВП і КОРДОНИ ?
Перше з другим не взаємозалежне...
Але є Різниця
ВВП при кордонах 1991 буде рости швидше ніж ВВП з сьогоднішніми лініями протистояння.
Тому знову до тебе
Труси-Хрестик
То ти за ріст ВВП ( значить за кордони 1991)
Чи ти за падіння ВВП (значить за сьогоднішню лінію зіткнення)
Тепер про фінансування
Чим більше ЄС буде хотіти використовувати нас як санітарний кордон -тим довше і в більших розмірах нас будуть фінансувати.
