ЛАД написав:А если говорить о том, что "після війни", то вы для начала договоритесь с будивельником. А то вы говорите о западной помощи, а он утверждает, что она вообще не нужна: "З якого будуна ТИ вирішив, що здоровій людині потрібно щоб її ГОДУВАЛИ ?"
Ти звик жерти те що хтось вже жував, тому для тебе треба тільки пережоване.... Я звик собі готувати самостійно, але це не говорить про те що я буду відмовлятись від допомоги.... А інвестори діють як банки.. Спочатку вони дивляться чи даєш ти собі раду БЕЗ їх грошей... і переконавшись що даєш -відразу пропонують тобі кредит.. Тому в мене поштова скринька забита пропозиціями кредитування під 0-5-7-17% річних у гривні А в хантера підозрюю що тільки під 48..... Різницю розумієш?
в хунтера лише прострочені кредити в Україні. й ніяких пропозицій
ЛАД написав:И о границах 1991. Я сомневаюсь, что в границах 1991 ВВП будет расти быстрее, чем в сегодняшних. На оккупированных территориях, особенно на Донбассе, очень много придётся восстанавливать и стоить это будет очень дорого.
А хто казав що ми СПОЧАТКУ будемо вкладатись там де низька віддача? Це ж твій совоквий підхід , спочатку нагодувати африку, а вже потім тих хто годував Африку Ми будемо діяти точково , тим більше що шахти/теплова енергетика- це була головна біль ураїнської економіки , які зїдали половину всіх дотацій.. А тут педерація нам допомогла Шахти і шахтарів - знищила, а території без населення НЕ ПОТРЕБУЮТЬ грошей для підтримки їх інфраструктури. Тому Почнемо з того що ЗАМІНИМО вже знищені шахти/ТЕС на СЕС/ВЕС+акамуляторні системи збереження
У неділю, 19 квітня, Клименко зазначив у Telegram, що найближчим часом відбудеться розмова з народними депутатами, громадськістю, журналістами та ветеранською спільнотою стосовно підготовки фінальної версії документу.
«Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», — додав Клименко.
це просто визнання реальності. зброї в країні багато. погані хлопці її й так отримають. ми ВЖЕ живемо в іншій реальності, питання ми це визнаємо чи ховаємо голову в пісок?
А якщо ще повязати з тим що в першу чергу(рік-два) ДОЗВОЛИТИ носіння зброї членам родин воїнів ЗСУ , ветеранам ЗСУ - як своєрідне засвідчення їх заслуг перед Україною і на 10 років ПІСЛЯ повернення заборонити видачу дозволів тим хто будучи в мобпридатному віці знаходився за кордоном....
Тобто навіть в такому питанні ТРЕБА показувати ВДЯЧНІСТЬ ДЕРЖАВИ і ЛОЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА до людей які своїм життя ризикували на фронті.
ПС а тим кому заборонена видача-заборонити займати Державні посади вище якогось рівня....
Фраза не очень понятная, как часто у вас бывает. Это вы мне предлагаете пойти на фронт? А о балласте в лице шамана вы не забыли?
режим дурника? розмова йшла про розвинення країни після війни
Вообще-то, речь шла о войне.
ви знову будете мені розповідати про що йшла мова в МОЇХ дописах? читайте УВАЖНІШЕ, особливо коли встряєте в чужу розмову... або спитайте, неодноразово радив
Shaman написав:_hunter ... ти спеціально задаєш питання, які не мають відповіді - а потім, чого мені не відповідають. але щоб й цей аргумент забрати - так, фінансування буде. в яких розмірах й в якому форматі - це ще ніхто не знає. буде відстрочка/списання боргів. рівень фінансування буде достатній, щоб продовжити розвиватися після війни. за умови - всі наполегливо працюють - ТМ Будівельник. а ті хто лише розповідають та чекають, що за них хтось зробить - тут свалу не буде.
негативний сценарій розвитку можливий. але те, що країна воює п'ятий рік дає вагомі підстави вважати, що є необхідна кількість людей - а це менше 50%, які витягнуть баласт ЛАДів, хунтерів та летусроків... ...
розмова була про фінансування ПІСЛЯ війни...
И о границах 1991. Я сомневаюсь, что в границах 1991 ВВП будет расти быстрее, чем в сегодняшних. На оккупированных территориях, особенно на Донбассе, очень много придётся восстанавливать и стоить это будет очень дорого.
ще раз ЛАД - а чого я маю домовлятися з Будівельником? в нас можуть бути РІЗНІ точки зору, в нас НЕ срср. а в тому, що для досягення результату треба наполегливо працювати - ми однаково так думаємо. а ви ЛАД чомусь з цим не згодні... чи просто не можете хоч в чомусь погодитися з Будівельником?
буде західна допомога. в якому форматі, я не знаю. звісно, якщо ми не капітулюємо (тоді нічого не буде, суцільні руїни), й якщо будемо жити за правилами. в тому числі без значної корупції й без значного популізму.
поки що це схоже залишиться за Рашею. тому не буде там ні відновлення, нічого іншого... дике поле на багато років...
Тут я можу бути не згодний.. 1 Захід НЕ ЦІКАВИТЬ КОРУПЦІЯ (бе це штучно вигадане політиками поняття), щоб було що згодовувати електорату під час виборів 2 Давайте розберемо а - Якщо гроші вкрадені у великих обємах - то вони повертаються на рахунки ЗАХОДУ (тобто Захід дав, гроші вернулись , а БОРГИ Держави-залишились) - хтось буде стверджувати що той хто дає відмовиться дати знаючи що дане повернеться і крім того в тій же суммі залишаться борги? б - якщо гроші вкрадені в не великих розмірах... то вони будуть витрачені в середині Держави , а при нашому законодавстві 40+% ціни товару це податки , як на мене - Державі пофіг хто вкрав і скільки 3 Тепер про розміри так званої корупції За 30 років , наприклад Лад і вт313 стверджують що нам передали на 250+млрд доларів промислових активів в 1990 , і станом на сьогодні статки 100 найбагатших українців згідно форбс =30 млрд.... В той самий час ВВП за 30 років - 3 000 млрд доларів мінімум..... То якось дивно 3000+250=30 ..... 1%.... Когось сильно засмутить що в нього вкрали 1% того що він створив за життя? Якщо в процесі створення я бачив як мінімум втрату 10-15% .. те що міг зробити краще сам.
Есть одна маленькая загвоздка. По моим наблюдениям, люди, имеющие опыт обращения с оружием совсем не стремятся им владеть в повседневной жизни. Носить оружие хотят те, кто плохо понимает, что это такое и какая это ответственность.