19 апреля (Reuters) - Восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет погибли в результате массовой стрельбы в воскресенье в Шривпорте, штат Луизиана, а предполагаемый стрелок позже был застрелен полицией во время погони на автомобиле, сообщили местные власти.

Этот инцидент стал последним случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь полицейского управления Шривпорта Кристофер Борделон заявил на пресс-конференции, что некоторые из детей были родственниками предполагаемого стрелка и что стрельба произошла в трех жилых домах.

Борделон заявил, что в общей сложности были ранены не менее 10 человек, но не предоставил подробностей о состоянии выживших.

Стрельба произошла в воскресенье вскоре после 6 утра и квалифицируется как бытовой конфликт, заявил Борделон.

По словам Борделона, подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль после перестрелки и погиб после того, как полиция открыла огонь по машине во время погони, которая зашла в соседний округ Боссье. Пресс-секретарь полиции штата Луизиана Кейт Стегалл сообщила, что полиция штата Луизиана расследует инцидент со стрельбой, в результате которого пострадал этот человек.

........«Нам известно, что некоторые из детей, находившихся внутри, были его потомками», — сказал Борделон.

........«Это трагическая ситуация, возможно, самая ужасная трагическая ситуация, которая когда-либо случалась в нашей жизни», — заявил мэр Шривпорта Том Арсено.

.........Не считая инцидента в Шривпорте, произошедшего в эти выходные, по данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в Соединенных Штатах произошло как минимум 119 массовых расстрелов, в результате которых погибли 117 человек, в том числе 79 детей, и 458 человек получили ранения.

В архиве массовое убийство определяется как инцидент, в котором по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка, получают ранения или погибают от огнестрельного оружия. Согласно данным архива, в прошлом году в Соединенных Штатах произошло 407 массовых расстрелов.