Shaman написав:........... в срср був тоталітарний режим, й зброя на руках населення - це пряма загроза для режиму. тому звісно жорсткими методами впорались.
а в США чомусь не вважають, що наявність зброї - це перекладання функцій. ба більше, вони собі ще й шерифа обирають
а ви ніколи не стикалися зі звірячими злочинами БЕЗ вогнепальної зброї? в бандюків зброя й так є, як наявність легальної зброї збільшить кількість злочинів - хибне твердження... в Естонії що, так багато злочинів?..
Не знаю, как в Эстонии, но о США я уже писал. Вы опять "не заметили"? У нас будет хуже. Тут будивельник прав - за время войны психов много появилось.
Faceless написав:........... Ухвалення легалізації на хвилі подібних випадків- погана ідея, але не тому, що легалізація погана, а тому, що це імпульсивне рішення Шодо зростання кількості злочинів після легалізації - відома маніпуляція, що не має реальних підтверджень. Зараз злочини і без легалізації існують, отже легалізація це не перепона і не стимул. Я вже мовчу що йти на злочин з власною зареєстрованою нарізною зброєю- ідіотизм. І мова не про перекладення на громадян фунцій поліції в жодному разі. Хоча поліція не виконує покладені на неї функції, і в принципі є одним з найбільш нездарних і корумпованих органів, з репутацією нікчем
Злочини, конечно, існують. Но, скорее, всего, их станет больше и с более тяжёлыми исходами. И не потому, что люди будут идти на них обдуманно. А просто по пьяни, в состоянии аффекта и т.п. О "плановых" я не говорю, тут, скорее, останется, как и было. Тут шаман прав - кому надо, достанут.
Shaman написав:.............. знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?
що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?
що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?
Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?
ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.
чекаю ваших відповідей.
Слишком много вопросов. Какой смысл всё это обсуждать, если вы априори называете это капитуляцией и отвергаете. Я вам сегодня задавал один-единственный вопрос: что мы должны делать, по вашему мнению?, - и вы не ответили. Не в первый раз. Потому что сказать, что надо воевать "до победного конца", сегодня не звучит. Вариант "до развала/краха РФ", учитывая, что вы не ворожка, звучит как "вечно". И не цепляйтесь к слову, оно значит просто - неизвестно сколько, возможно, очень долго. Понятно, что сидя во Львове и не собираясь в армию, пока не придётся "захищати рідний Львів" (родной Харьков, понятно, защищать не надо, там слишком много "неправильных украинцев" и даже просто "москалів"), можно воевать долго. На вопрос, когда вы собираетесь в армию, заданный, как вы сами признали, в вежливой форме, вы, кстати, тоже не ответили.
а те що ви зго)дні на капітуляцію - ви й в окупації якось жили б. а чого ні - родичі в Німеччині, у вас ще одна пенсія. хоча ні ЛАД, зять в ЗСУ - вже "ЧСВН"
1. Родина у меня как раз в Харькове. 2. Алаверды. Вы в оккупации устроитесь очень быстро. Тут же вспомните родную речь. Методички пропагандиста вам даже менять не придётся, они у вас вполне подходящие. Направление пропаганды, правда, придётся изменить. Но это не очень сложно. Хороший образец - Соловьёв.
19 апреля (Reuters) - Восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет погибли в результате массовой стрельбы в воскресенье в Шривпорте, штат Луизиана, а предполагаемый стрелок позже был застрелен полицией во время погони на автомобиле, сообщили местные власти. Этот инцидент стал последним случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь полицейского управления Шривпорта Кристофер Борделон заявил на пресс-конференции, что некоторые из детей были родственниками предполагаемого стрелка и что стрельба произошла в трех жилых домах. Борделон заявил, что в общей сложности были ранены не менее 10 человек, но не предоставил подробностей о состоянии выживших. Стрельба произошла в воскресенье вскоре после 6 утра и квалифицируется как бытовой конфликт, заявил Борделон. По словам Борделона, подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль после перестрелки и погиб после того, как полиция открыла огонь по машине во время погони, которая зашла в соседний округ Боссье. Пресс-секретарь полиции штата Луизиана Кейт Стегалл сообщила, что полиция штата Луизиана расследует инцидент со стрельбой, в результате которого пострадал этот человек. ........«Нам известно, что некоторые из детей, находившихся внутри, были его потомками», — сказал Борделон. ........«Это трагическая ситуация, возможно, самая ужасная трагическая ситуация, которая когда-либо случалась в нашей жизни», — заявил мэр Шривпорта Том Арсено. .........Не считая инцидента в Шривпорте, произошедшего в эти выходные, по данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в Соединенных Штатах произошло как минимум 119 массовых расстрелов, в результате которых погибли 117 человек, в том числе 79 детей, и 458 человек получили ранения. В архиве массовое убийство определяется как инцидент, в котором по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка, получают ранения или погибают от огнестрельного оружия. Согласно данным архива, в прошлом году в Соединенных Штатах произошло 407 массовых расстрелов.
Краткое содержание - Трамп заявил, что США захватили иранское грузовое судно. - Трамп заявил, что американские посланники будут в Пакистане для проведения переговоров. - Агентство IRNA сообщает, что Иран отвергает переговоры, ссылаясь, среди прочих причин, на блокаду со стороны США. - Пакистан намерен выступить посредником в Исламабаде при усиленных мерах безопасности. ...........В воскресенье Трамп заявил, что американские военные взяли под контроль иранское грузовое судно, пытавшееся прорвать блокаду. «Мы полностью контролируем их судно и изучаем, что находится на борту!» — написал он в социальных сетях, добавив, что американские силы пробили дыру в машинном отделении судна.
Краткое содержание - Европейские союзники опасаются, что американская команда может заключить поверхностное соглашение с Ираном. - Технические споры по поводу обогащения урана и смягчения санкций остаются неразрешенными, предупреждают дипломаты. - Иран добивается гарантий, в то время как Европа призывает к более широкому участию в переговорах.