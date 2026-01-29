Так и они вряд ли будут: там же flyman чуть раньше писал - выход из гражданства и "рубать все концы!" - если совсем уж прижмет
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:05
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:11
_hunter
Ну тобто взагалі нема проблеми? Ну так це ще краще. Про що ми тут говоримо .
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:12
Именно не так.
Для бегунцов я как раз, на сегодня, проблемы не вижу:
- оновить Резерв+ за 72ч не проблема.
- то, что там будет статус "виявлені порушення правил військового обліку)" или «потребує уточнення» не имеет значения для принятия заявления на загранпаспорт в консульстве.
А вот реальный пример - семья ухала в Австралию 20 лет назад и родили сына там.
Давно все получили гражданство Австралии, но сын, которому 18 лет и был до 16лет загранпаспорт Украины, хочет пользоваться гражданством Украины.
Оформить загранпаспорт в Австралии ему невозможно. Нужен ID, который можно получить только в Украине или в ДП Документ. Надо 2 раза слетать в Европу
А его отцу, для оформления загранпаспорта в Австралии нужен Резерв, который без счета в укрбанке или Дии также не оформляется
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:14
TUR
Закордонний паспорт австралійський, чи який?
Вони ж громадяни Австралії. В чому проблема?
Якби ви знали все що хочу я, нічого не роблячи для цього!!
А вони не хочуть паспорт громадянина США? Там ще більше можливостей він відкриває.
ви багато розумного чи корисних порад від нього тут отримали?
12 років мріяти і нічого не робити.
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:27
Читайте внимательно выше - до 16 был загран Украины. Оформить новый загран Украины в Австралии нельзя если нет и небыло ID (который выдается в 14 лет).
Отец, без резерва, также не может оформить загран Украины. Он ухилянт?
Причем здесь это?
Они имеют гражданство Украины и ИМЕЮТ ПРАВО им пользоваться.
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:29
TUR
Так може вони і обовʼязки громадян України хочуть дізнатись?
Чи коли обовʼязки, то вони «австралійці»?
Хай в Україну заїде і дізнається.
А ви забавний. Це справді якась дитяча наївність , розказувати про права громадянина зразу двох країн, але не мати обовʼязків перед жодною?
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:53
Назовите закон (номер и дату), который обязывает граждан Украины вернутся в Украину.
Мне надоело вам, забавному, доказывать что правовой нигилизм и разделение граждан на сорта ни к чему хорошему не приведут.
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:02
TUR
Так а «хлопчик» в трусіках не хоче встати згідно закону на військовий облік в Україні, якщо він ще не забув за 16 років життя в Австралії , що він її громадянин?
Очевидно до хорошого нас приведуть люди які 20 років живуть в Австралії, а все щось хочуть мати від України)))
Оце точно наші помагайчики-рятівники.
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:22
Я щось не зрозумів знову..
Так в нас правова Держава , яка за два дні розібралась з ситуацією , вияснила що теоретично це злочин ітеоретично винних - залишила під вартою.....
Чи
Бардак... понабирали ?
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:46
Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве. Не знаю, как его пропишут. но вряд ли от человека, давно проживающего ща границей, смогут потребовать службу в ЗСУ. Знаю семью, которая уехала ещё 30+ лет назад. Они уже давно граждане Германии, но от укр. гражданства не отказались. Дочка приезжала сюда несколько раз, сын нет, т.к. его могли призвать в армию. От гражданства они не отказывались просто потому, что много возни и дороговато. Оно им не мешает, но и не помогает. Дочка, между прочим, после начала войны активно волонтёрила в Германии. Понятно, что укр. паспортов у них сегодня нет. И что делать? Лишить их гражданства? Как раз тот случай - соли на хвост насыпать.
А правовой нигилизм крайне опасен.
Репрессии в 30-е основаны как раз на нём.
Хотите повторения?
Сначала это коснётся ухилянтов. Вроде как, заслуженно. Правда. при желании под эту категорию можно подогнать очень многих. При очень большом желании, возможно, даже вас.
А там можно войти во вкус и кто его знает, какие категории можно ещё привлечь.
Кстати, введение санкций решением СНБО, по-моему, тоже не совсем конституционно.
Так что TUR правильно пишет об опасности правового нигилизма.
Да ничего он от Украины не хочет.
И что он в принципе может получить от укр. гражданства? Ровным счётом ничего.
Не знаю, зачем ему это нужно, разве что чисто моральные причины. Канадская диаспора сильно поддерживала Украину, хотя там люди уехали десятки лет назад. И многие хотели бы иметь укр. паспорта именно ради морального удовлетворения. Ни на какую помощь от Украины они не рассчитывают и не нуждаются в ней.
Лучше будет, если все выехавшие просто забудут о том, что они украинцы?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 кві, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
