Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:05

  Hotab написав:_hunter


Так никто не "скаржитись"


Ну от і добре. Хай скаржаться ті, у кого ці проблеми виникають. А ми всі вислухаємо, поспівчуваємо.

Так и они вряд ли будут: там же flyman чуть раньше писал - выход из гражданства и "рубать все концы!" - если совсем уж прижмет :oops:
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:11

_hunter

Так и они вряд ли будут


Ну тобто взагалі нема проблеми? Ну так це ще краще. Про що ми тут говоримо .
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Мова ж саме про них, бо для небігунців жодної проблеми з витягом з резерву нема. Так?

Именно не так.
Для бегунцов я как раз, на сегодня, проблемы не вижу:
- оновить Резерв+ за 72ч не проблема.
- то, что там будет статус "виявлені порушення правил військового обліку)" или «потребує уточнення» не имеет значения для принятия заявления на загранпаспорт в консульстве.

А вот реальный пример - семья ухала в Австралию 20 лет назад и родили сына там.
Давно все получили гражданство Австралии, но сын, которому 18 лет и был до 16лет загранпаспорт Украины, хочет пользоваться гражданством Украины.
Оформить загранпаспорт в Австралии ему невозможно. Нужен ID, который можно получить только в Украине или в ДП Документ. Надо 2 раза слетать в Европу :twisted:
А его отцу, для оформления загранпаспорта в Австралии нужен Резерв, который без счета в укрбанке или Дии также не оформляется
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:14

TUR


Оформить загранпаспорт в Австралии ему невозможно.


Закордонний паспорт австралійський, чи який?
Вони ж громадяни Австралії. В чому проблема?

хочет пользоваться гражданством Украины


Якби ви знали все що хочу я, нічого не роблячи для цього!!
А вони не хочуть паспорт громадянина США? Там ще більше можливостей він відкриває.


там же flyman чуть раньше писал - выход из гражданства и "рубать все концы!" - если совсем уж прижмет

ви багато розумного чи корисних порад від нього тут отримали?
12 років мріяти і нічого не робити.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Закордонний паспорт австралійський, чи який?

Читайте внимательно выше - до 16 был загран Украины. Оформить новый загран Украины в Австралии нельзя если нет и небыло ID (который выдается в 14 лет).
Отец, без резерва, также не может оформить загран Украины. Он ухилянт?
  Hotab написав:Якби ви знали все що хочу я, нічого не роблячи для цього!!

Причем здесь это?
Они имеют гражданство Украины и ИМЕЮТ ПРАВО им пользоваться.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:29

TUR

Они имеют гражданство Украины и ИМЕЮТ ПРАВО им пользоваться.


Так може вони і обовʼязки громадян України хочуть дізнатись?
Чи коли обовʼязки, то вони «австралійці»?


Отец, без резерва, также не может оформить загран Украины. Он ухилянт?



Хай в Україну заїде і дізнається.
А ви забавний. Це справді якась дитяча наївність , розказувати про права громадянина зразу двох країн, але не мати обовʼязків перед жодною?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так може вони і обовʼязки громадян України хочуть дізнатись?

  Hotab написав:Хай в Україну заїде і дізнається


Назовите закон (номер и дату), который обязывает граждан Украины вернутся в Украину.
Мне надоело вам, забавному, доказывать что правовой нигилизм и разделение граждан на сорта ни к чему хорошему не приведут.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:02

TUR

Назовите закон (номер и дату), который обязывает граждан Украины вернутся в Украину.


Так а «хлопчик» в трусіках не хоче встати згідно закону на військовий облік в Україні, якщо він ще не забув за 16 років життя в Австралії , що він її громадянин?


ни к чему хорошему не приведут.


Очевидно до хорошого нас приведуть люди які 20 років живуть в Австралії, а все щось хочуть мати від України)))
Оце точно наші помагайчики-рятівники.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:22

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Дикари...
І що тобі не зрозуміло в моєму дописі?
Що ПОКИ ЩО озвучена ПІДОЗРА
З нею будуть РОЗБИРАТИСЬ
Рішення кінцевого ще немає....
Посадили ментів. А так - нічого страшного
Я щось не зрозумів знову..
Так в нас правова Держава , яка за два дні розібралась з ситуацією , вияснила що теоретично це злочин ітеоретично винних - залишила під вартою.....
Чи
Бардак... понабирали ?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:46

  Hotab написав:TUR

Назовите закон (номер и дату), который обязывает граждан Украины вернутся в Украину.


Так а «хлопчик» в трусіках не хоче встати згідно закону на військовий облік в Україні, якщо він ще не забув за 16 років життя в Австралії , що він її громадянин?
.......
Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве. Не знаю, как его пропишут. но вряд ли от человека, давно проживающего ща границей, смогут потребовать службу в ЗСУ. Знаю семью, которая уехала ещё 30+ лет назад. Они уже давно граждане Германии, но от укр. гражданства не отказались. Дочка приезжала сюда несколько раз, сын нет, т.к. его могли призвать в армию. От гражданства они не отказывались просто потому, что много возни и дороговато. Оно им не мешает, но и не помогает. Дочка, между прочим, после начала войны активно волонтёрила в Германии. Понятно, что укр. паспортов у них сегодня нет. И что делать? Лишить их гражданства? Как раз тот случай - соли на хвост насыпать. :)
А правовой нигилизм крайне опасен.
Репрессии в 30-е основаны как раз на нём.
Хотите повторения?
Сначала это коснётся ухилянтов. Вроде как, заслуженно. Правда. при желании под эту категорию можно подогнать очень многих. При очень большом желании, возможно, даже вас.
А там можно войти во вкус и кто его знает, какие категории можно ещё привлечь.
Кстати, введение санкций решением СНБО, по-моему, тоже не совсем конституционно.
Так что TUR правильно пишет об опасности правового нигилизма.

Очевидно до хорошого нас приведуть люди які 20 років живуть в Австралії, а все щось хочуть мати від України)))
Оце точно наші помагайчики-рятівники.
Да ничего он от Украины не хочет.
И что он в принципе может получить от укр. гражданства? Ровным счётом ничего.
Не знаю, зачем ему это нужно, разве что чисто моральные причины. Канадская диаспора сильно поддерживала Украину, хотя там люди уехали десятки лет назад. И многие хотели бы иметь укр. паспорта именно ради морального удовлетворения. Ни на какую помощь от Украины они не рассчитывают и не нуждаются в ней.
Лучше будет, если все выехавшие просто забудут о том, что они украинцы?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 кві, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
