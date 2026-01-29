Додано: Вів 21 кві, 2026 21:46

Hotab написав: TUR



Назовите закон (номер и дату), который обязывает граждан Украины вернутся в Украину.





Так а «хлопчик» в трусіках не хоче встати згідно закону на військовий облік в Україні, якщо він ще не забув за 16 років життя в Австралії , що він її громадянин?

Очевидно до хорошого нас приведуть люди які 20 років живуть в Австралії, а все щось хочуть мати від України)))

Оце точно наші помагайчики-рятівники.

Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве. Не знаю, как его пропишут. но вряд ли от человека, давно проживающего ща границей, смогут потребовать службу в ЗСУ. Знаю семью, которая уехала ещё 30+ лет назад. Они уже давно граждане Германии, но от укр. гражданства не отказались. Дочка приезжала сюда несколько раз, сын нет, т.к. его могли призвать в армию. От гражданства они не отказывались просто потому, что много возни и дороговато. Оно им не мешает, но и не помогает. Дочка, между прочим, после начала войны активно волонтёрила в Германии. Понятно, что укр. паспортов у них сегодня нет. И что делать? Лишить их гражданства? Как раз тот случай - соли на хвост насыпать.А правовой нигилизм крайне опасен.Репрессии в 30-е основаны как раз на нём.Хотите повторения?Сначала это коснётся ухилянтов. Вроде как, заслуженно. Правда. при желании под эту категорию можно подогнать очень многих. Прижелании, возможно, даже вас.А там можно войти во вкус и кто его знает, какие категории можно ещё привлечь.Кстати, введение санкций решением СНБО, по-моему, тоже не совсем конституционно.Так чтоправильно пишет об опасности правового нигилизма.Да ничего он от Украины не хочет.И что он в принципе может получить от укр. гражданства? Ровным счётом ничего.Не знаю, зачем ему это нужно, разве что чисто моральные причины. Канадская диаспора сильно поддерживала Украину, хотя там люди уехали десятки лет назад. И многие хотели бы иметь укр. паспорта именно ради морального удовлетворения. Ни на какую помощь от Украины они не рассчитывают и не нуждаются в ней.Лучше будет, если все выехавшие просто забудут о том, что они украинцы?