Додано: Вів 21 кві, 2026 22:47

TUR написав: ЛАД написав: Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4502-20#Text Его давно приняли и вступил в силу он 16.01.2026

декларація про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземець, який є громадянином (підданим) держави, громадяни (піддані) якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, засвідчує, що в разі набуття громадянства України у правових відносинах з Україною він визнає себе лише громадянином України;

Спасибо, не знал.Глянул, но там очень много, надо разбираться долго, а для меня не актуально.Так понимаю, это касается вип-персон и тех, кто служит в ЗСУ.Кроме того, там часто повторяется:И аналогичные фразы.Так что, впечатление такое, что от "двойного гражданства" там только пшик.Если вы разбирались с этим законом, то, если возможно, разъясните его смысл. Или дайте ссылку на популярное изложение.Что там заметил важного. это не признание добровольности росс. гражданства в случае пребывания на оккупированных территориях, даже если для этого писалось заявление или какие-то другие бумаги. Это важно для тех, кто находится на оккупированных территориях и принимал росс. гражданство по каким-то причинам (например, ради пенсии). Они будут оставаться гражданами Украины.