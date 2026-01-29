ВАШИНГТОН/ДУБАЙ/ИСЛАМАБАД, 21 апреля (Reuters) - Президент США Дональд Трамп во вторник, за несколько часов до истечения срока действия соглашения о прекращении огня с Ираном, бессрочно продлил его, чтобы позволить двум странам продолжить мирные переговоры по прекращению войны, которая унесла жизни тысяч людей и потрясла мировую экономику.

В заявлении в социальных сетях Трамп сказал, что согласился с просьбой Пакистана, который выступал посредником в мирных переговорах, «приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не смогут выработать единое предложение».

Трамп заявил, что продлил режим прекращения огня, начавшийся две недели назад, до тех пор, пока «не будет представлено предложение Ирана и не завершатся переговоры в ту или иную сторону».

Это был очередной случай, когда Трамп отступил от своих неоднократных угроз бомбить электростанции и другую гражданскую инфраструктуру в Иране. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и другие заявили, что международное гуманитарное право запрещает подобные нападения.



Иран, Израиль и Пакистан пока не прокомментировали ситуацию.

Трамп, который вместе с Израилем начал войну против Ирана 28 февраля, заявил, что решил продлить перемирие, потому что «правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно», имея в виду убийства некоторых лидеров страны, совершенные США и Израилем, включая покойного верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, преемником которого стал его сын.



Трамп заявил, что продолжит блокаду иранских портов и берегов со стороны ВМС США, которую иранские лидеры назвали актом войны. Блокада со стороны США стала камнем преткновения, поскольку на этой неделе обе страны колебались в вопросе о том, следует ли направлять переговорщиков на второй раунд мирных переговоров в Исламабад, столицу Пакистана.

Продление режима прекращения огня произошло всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что не склонен продлевать временное перемирие и что американские военные «готовы к бою». В интервью CNBC он заявил, что США находятся в сильной переговорной позиции и в итоге получат то, что он назвал «отличной сделкой».