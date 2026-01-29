flyman написав:а як щодо стати на облік і виконати почесний обов"язок новогромадянами?
Что вы имеете ввиду? Сейчас уже не надо самому никуда идти для постановки на первичный учет - действует автоматическая постановка на учет М18-60 согласно реестрам. Лица, снятые с воинского учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.
з якою метою?
Water написав:Яким реєстрам?
Данные в Обериг на сегодня подтягиваются из реестров пенсионного фонда, РАГСа и Миграционной службы.
И какими правами гражданина Украины они могу воспользоваться, уже будучи гражданами Австралии или Германии?
Я ж не знаю , але ж людина страждає, що 20 років в Австралії, і хоче мати загран України. Явно ж не для того щоб обовʼязки в 3-й штурмовій виконувати, а саме для привілегій. Чи як?
Не притворяйтесь, что вы не поняли с первого раза. Вы же умнее... некоторых. Он не страждає. Я здесь вижу исключительно моральные проблемы. Человек просто хочет сохранить какую-то связь с родиной предков. Возможно, таким образом хочет выразить поддержку Украине. Какие привилегии может иметь гражданин Австралии благодаря обладанию укр. паспортом? По-моему, абсолютно никаких.
Основное - опасность правового нигилизма и нарушения законов.
В цю тезу входить не постановка на в/облік 20-річного хлопчика?
Ну зачем вы вынуждаете меня писать очевидные вещи, которые вы понимаете точно не хуже меня? Не постановка на в/облік это нарушение действующего закона и должно быть наказано. Но исключительно на основе закона. И никак иначе. Государство имеет все возможности для наказания гражданина за нарушение закона. Обратное работает значительно хуже - гражданину намного сложнее противостоять государству, когда оно начинает нарушать закон. Поэтому правовой нигилизм значительно опаснее, чем нарушение закона отдельным гражданином. И последствия гораздо хуже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 кві, 2026 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Може пан TUR знає, спитайте у нього . А де ви про «моральні аспекти» і «бажання зберегти звʼязок» прочитали? У мене ніколи не виникало бажання вивчати переваги саме українського громадянства, але з того що просто само потрапляло на очі: різні податки при наприклад продажу нерухомості громадянином і не громадянином. Може «хлопчик» там успадкував щось, може ж бути? Можливо ще якість фінансові моменти.
Не только. У человека (ему сейчас 59) и его сына (19 лет) здесь престарелая мать (83 года). И они хотят, в случае крайней необходимости, иметь возможность срочно приехать. Но, так как у них есть гражданство Украины, въезжать надо по загранпаспорту Украины или свидетельству на возвращение (оформляется до 5 дней)
Для финансовых моментов данная ситуация не подходит. В случае наследования они заплатят 23% налогов (18+5) как налоговые нерезиденты вне зависимости от гражданства.
