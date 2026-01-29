Додано: Сер 22 кві, 2026 17:07
Letusrock
Все лякаєш себе? 😅
Додано: Сер 22 кві, 2026 18:22
Hotab написав:ЛАД
Не пойму, что вас так волнует эта проблема?
Мене ця проблема взагалі не цікавить. Мова про інше, і я це визначив з першого повідомлення. Якщо людина має іноземне громадянство, жила все життя за кордоном , то відновлення паспорта України має лише одну мету- отримати переваги цього громадянств
а. Але переваги (права) громадянина не бувають без обовʼязків. Я не пропагандую таких людей викликати і залучати до захисту. Я про те, що хай такі люди спокійно живуть з іншим громадянством і не піднімають питання прав громадянина України. Бо обовʼязків громадянина України вони виконувати не збираються.
Це доречі стосується і бормотання Хантера щодо «давайте мені українську пенсію». Бо це знов намагання отримати від держави, демонстративно втікши від обовʼязків громадянина України.
І так, ви незаслужено зневажливо оцінюєте громадянство України і силу українського закордонного паспорту. Щоб це зрозуміти, уявіть (чи почитайте) що у вас російський. Де в світі вам відкриті кордони, іноземні рахунки і тд.
Мені зараз кумедно читати, як їх видавлюють з Балкан , а вони при продажу нерухомості навіть не знають що робити з грошима. Рахунки за кордоном їм не відкривають, щоб їх розмістити і спокійно розпоряджатись по всьому світу чи у себе в кацапії.
ИМХО данная ситуация проста как "колумбово яйцо", люди просто хотят не заплатить налог при оформлении спадщины и дальнейшей продаж
и, вдруг вспомнили что они Украинцы...
"все просто"(с)
Додано: Сер 22 кві, 2026 19:19
fler написав:
Вам особисто вже багато разів тут пояснювали і про права, і про обовʼязки. І що? Знов по колу підемо? Ні, звиняйте.
Вам теж пояснювали, що у Вас є обовʼязок захищати державу, але Ви відмовляєтесь його виконувати. Які ще у Вас є обовʼязки перед державою?
fler написав:
Дружині своїй так скажете або мамі. Не треба так нервувати. Прийміть щось заспокійливе. Ви на форумі, де всі висловлюють свої думки.
До чого тут дружина чи мама? Бути дружиною чи мамою - добровільне рішення конкретної людини, а не виконання якогось обовʼязку перед державою. Мова про обовʼязки, а не про особисті, добровільні рішення людей. Ви розумієте різницю?
budivelnik написав:
Без проблем і узагальнень
Якщо я платив - в мене буде пенсія, ти не платив - в тебе не буде
Якщо я плачу - в мене є право на безкоштовну медицину - а от в тебе є? чисто з точки зору рівних можливостей для всіх про які ти тут розпинаєшся.
Це - не обовʼязок. Це - рішення конкретної людини.
budivelnik написав:
Цей пункт не може зявитись швидше пункту по якому запліднювач зобовязується вивчити і годувати до повноліття...
Цікаво… Обовʼязок воювати, ризикувати своїм життям і здоровʼям, існує без умов….
budivelnik написав:
Як бачиш -є й зеркальні зобовязання , які регулюються не тільки Державними указами а й порядністю і відповідальністю за зроблені вчинки.
Розкажи нам про дзеркальні зобовʼязання жінок перед тими, хто воює, хто повертається з фронту інвалідом, або сімʼями тих, хто з фронту не повертається. Що там вони зобовʼязані зробити?
Додано: Сер 22 кві, 2026 19:29
Hotab написав:Letusrock
Все лякаєш себе? 😅
а шо мені лякатись, останнім часом переважно ветеранів бють, та поліцаїв діди ганяють по голосіївському району.
Але твій конструктив закінчився десь рік тому, коли ти писав що велосипедиста-ухилянта спецгрупа три дні вистежувала щоб зіштовхнути.
Напевно після того почав щось підозрювати і обмежуєшся тільки "ги-ги-ги"
Додано: Сер 22 кві, 2026 19:50
Зупинка війни — вже перемога, каже Кулєба.
А тим часом у мудрого наріду Янукович — лучший президент.
Завіса.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 22 кві, 2026 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 кві, 2026 19:50
Який сюрприз🙄 - коли немає що сказати по суті, то знову щось про стать.
Додано: Сер 22 кві, 2026 19:51
Hotab написав:
Так а що там з цією історією? З лісапетом. Ти ж відслідив фінал? Чи як завжди, хайп і досить .
явище набуло системного характеру, тому відслідковування немає сенсу. Щодня їх збивають пачками.
Але ти тоді ніяк не міг визнати що "буси оповіщення" можуть собі дозволити просто так взяти і збити, тому два дні безуспішно натягував сову на глобус, придумовуючи якусь маячню про сцепоперацію "піймай агента кремля на велосипеді"
Додано: Сер 22 кві, 2026 19:53
Schmit написав:
Зупинка війни — вже перемога, каже Кулєба.
А якже їхня мантра минулих років про "неможна зупиняти війну, бо путін через 20 років знову нападе" ?
Додано: Сер 22 кві, 2026 20:02
Letusrock
явище набуло системного характеру, тому відслідковування немає сенсу.
Так якраз і є сенс, бо це ж момент істини. У тебе там хтось «безуспішно щось 2 дні»..
Так успішність чи безуспішність визначається не летусроками, які наввипередки за собою застовбили статус «успішний дописувач », а фактами, то що ж таки показало розслідування? Ясно, нічого . Головне хайпонути «ой лишенько! Дивіться що роблять!» .
Тебе так вражають ці історії, ти так театрально реагуєш і верещиш про системність, що невже не цікаво стало відслідкувати фінал хоча б 2 чи 3-х?
Мені вони в принципі не цікаві, я ці всі посилання навіть не відкриваю і сміттєвідосики не дивлюсь. Але ж ти то чому не розбираєш до кінця? 😅 Дуже дивна поведінка ))
Додано: Сер 22 кві, 2026 20:12
Hotab написав: Water написав: Faceless написав:
По-перше не 9 а 10, по-друге, приблизно половина буде воїтельки
І шо? В Ізраїлі нема різниці хто цей воїн. Вже писав декілька разів, моя знайома проходила в Ізраїлі службу в армії, вміє стрелять з багатьох видів зброї.
Цікаво було б дізнатись умови побуту на війні у ізраїльської армії.
Спитав, сказала не може порівнять, бо не знає шо в український.
В ізраїльській вона в бойових діях участь не приймала, але на навчаннях все було- все мобільне. Сказала шо ротації постійні.
Цікаво, дівчата є всюди- ППО, пілотеси.
Ще цікавіше- нема гендеру, АЛЕ казарми окремо.
Шо нам робить- це раз сказала шо вона не може порівнять.
