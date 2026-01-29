Свого часу в Ойропі я бачив дівчат, які працювали водіями бетонозмішувальних машин, виконували монтаж металевих труб та були механіками по обслуговуванню верстатів. В нас я ніколи не бачив жінку-механіка. Чому? Наші якісь не такі, чи це суто чоловіча справа?
Можу висловити версію, що різні підходи до «водія бетономішалки» у нас і у них. Принаймні в збройних силах наших і «їхніх» точно різні. У нас водій - це і механік-ремонтник. Сибаріта можна спитати детальніше(здається він в ЗСУ водій), але я і так бачив все, як воно є. Нема ніякого чудового телефону, по якому треба зателефонувати коли ти встав на дорозі , і типу хтось приїде і зробить все. Все на водію. І в мороз і в спеку. І запросто можна вдвох чи трьох водіям самим на дорозі знімати двигун чи коробку, перебирати там щось, засилати гонця в найближче місто за запчастинами. Спати біля того Камаза чи Урал 40-річного на обочині, поки він ремонтується. Може це жінка робити?
Це питання не до мене, чи це питання до кого, до жінці-механіка? У мене зараз нема у кого спитать чи може вона на трасі шось "перебрать". Якщо мова за Європу, то там заборонені ремонти на дорозі, тобто приїде евакуатор. Якщо це нове авто, то я знаю шо в нас водію заборонено "ковирять" автомобіль, тільки спеціалізоване СТО. Ось вакансія https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0kFr0.html візбмуть вони жінку? А ці? https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0iWI0.html Де можна в нас побачити жінку на зварюванні металевих труб чи в машинній олії, яка тільки-но відремонтувала верстат?
Це питання не до мене, чи це питання до кого, до жінці-механіка?
Це думки в голос. Щодо того, що не варто переносити прямолінійного «а у них он можуть же!», а треба дивитись що саме роблять на цій посаді у нас і «там». якщо там треба зателефонувати військовому водію і все, чекай рембат, то чому і не жінці вести велику військову машину. Але у нас нема куди зателефонувати,
Це питання не до мене, чи це питання до кого, до жінці-механіка?
Це думки в голос. Щодо того, що не варто переносити прямолінійного «а у них он можуть же!»
Звісно так просто не перенести, ось наприклад, вакансія, там я бачив жінок-водійок швидкої. В нас візьмуть на таку вакансію жінку? https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0j3fa.html Цікаві вимоги- не зловживання алкогольними напоями. Це шо, не виключено шо водій швидкої у Вишневому може буть трішки нетверезий? Нам потрібно навчатись тому як це зроблено в них, а не зразу- не потягне.
Hotab написав:Так я ж вам кажу, не лише по гендерному, а і по віковому. І по фізичному стану. Хворі ж (принаймні по закону) звільненні від обовʼязку захищати. Чому? Бо захист вимагає підвищених фізичних навантажень на більшості посад. Чому 60-річні звільнені? Бо це теж межа, хоча можна ж апелювати що є 60-річні, які міцніші за деяких 30-річних . Але в масі - ні! Жінки також в більшості не відповідають тим фізичним навантаженням. Хоча є такі які міцніші за деяких чоловіків. Але в масі - ні! Тому для них захист за бажанням. Як і для хворих. Діти (16 років) також є міцніші від деяких 30-річних чоловіків. Але в масі - ні, тому є мінімальний віковий поріг. Що у вас не сходиться там?))
У мене не сходиться те, що Ви пишете виключно про військовий обовʼязок і не помічаєте те, про що пишу я. Ви ж пишете, що у громадян є не лише права, а й обовʼязки. Згідно стереотипних уявлень про «ролі» чоловіків і жінок воювати - «чоловічій» обовʼязок. На жаль, ці печерні стереотипні уявлення знайшли відображення у законодавстві України, хоча наша Конституція (той самий «суспільний договір») це прямо забороняє. Ви пишете, що у державі обовʼязки розподіляються по гендерному принципу. Ми визначили «чоловічий обовʼязок». Я Вам та іншим пишу, що ось поруч з нами є мільйони громадян без жодних обовʼязків, а Ви мені у відповідь знов щось про те, хто із нас більш міцніший. Я у Вас питав які є «жіночі обовʼязки» і в якому законі про них можна почитати. Де почитати про свої я знаю.
Ось це у мене і не сходиться - в нашому суспільстві половина (трішки менше) громадян з обовʼязками і обмеженими правами, а решта громадян - абсолютно вільні і жодними обовʼязками не обтяжені. Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.
Нам потрібно навчатись тому як це зроблено в них, а не зразу- не потягне.
Навчитись не складно, треба гроші)) Чому військовий в Краматорську сам шукає де б підселитись, йому ломлять ціну. Бо нема сплаченої державою служби, яка б займалась цим питанням централізовано. З поломаною військовою автівкою на дорозі те саме. Якщо хтось оплатить таку службу - буде. І жінка зможе бути водієм такої автівки. Але тоді військовий бюджет воюючої армії треба піднімати втричі.
Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.
Якраз я і кажу що він не «гендерний». Але бачу вам важко.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 кві, 2026 21:44, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ написав:............. У мене не сходиться те, що Ви пишете виключно про військовий обовʼязок і не помічаєте те, про що пишу я. Ви ж пишете, що у громадян є не лише права, а й обовʼязки. Згідно стереотипних уявлень про «ролі» чоловіків і жінок воювати - «чоловічій» обовʼязок. На жаль, ці печерні стереотипні уявлення знайшли відображення у законодавстві України, хоча наша Конституція (той самий «суспільний договір») це прямо забороняє. Ви пишете, що у державі обовʼязки розподіляються по гендерному принципу. Ми визначили «чоловічий обовʼязок». Я Вам та іншим пишу, що ось поруч з нами є мільйони громадян без жодних обовʼязків, а Ви мені у відповідь знов щось про те, хто із нас більш міцніший. Я у Вас питав які є «жіночі обовʼязки» і в якому законі про них можна почитати. Де почитати про свої я знаю.
Ось це у мене і не сходиться - в нашому суспільстві половина (трішки менше) громадян з обовʼязками і обмеженими правами, а решта громадян - абсолютно вільні і жодними обовʼязками не обтяжені. Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.
В чём ещё вы видите разницу в обязанностях, кроме військового обовʼязку?
Нам потрібно навчатись тому як це зроблено в них, а не зразу- не потягне.
Навчитись не складно, треба гроші)) Чому військовий в Краматорську сам шукає де б підселитись, йому ломлять ціну. Бо нема сплаченої державою служби, яка б займалась цим питанням централізовано.
Державна служба це як? У держави в Краматорську є службове житло, чи держава повинна приватному власнику сказать шо потрібна знижка 50%, інакше житло з часом опиниться на ТОТ? А так це питання вирішується через OLX, або у риелтора.
Це яка у власника винайме і оплатить військовому житло. А не він сам бігає і вмовляє . Але ж для держави це дорожче, хай всі ібуться самі. І в місті з житлом, і на дорозі з автівкою)) І доречі ремонт службових (військових) авто це ж не нова ідея цієї війни. Це ж було всю історію існування ЗСУ, в більшому чи меншому ступеню. Просто зараз в ЗСУ прийшли люди яких це дивує і які це озвучують. А тих хто там роками взагалі не дивувало ніколи ні ремонт приміщень за свій рахунок і власними руками , ні транспорту, ні кімнат зберігання зброї згідно статуту і методички. А були роки коли і форму на базарі самі купляли, бо не те щоб ТА не влаштовувала (дійсно гівно гіаном) , а не давали взагалі ніяку! 😅 На момент звільнення з ЗСУ (кінець 20-го року)?у мене була з/п 27 тисяч грн . Спочатку щомісяця скидались по 200, потім по 500. На потреби ескадрильї)) І це не кудись хабарі чи ще щось. Це те що зʼїдали ремонти, бенщокосарки, бензин для них і тд.
Или вы соглашаетесь, что стреляли по бутылкам - значит исходное утверждение верно
З якими вашими марами мені ще треба «согласіцца»? 😅 Ви придумали що «по бутилкам»,
Давайте посмотрим на абзац из первоисточника.
Hotab написав:Щодо навичок володіння… Саме законна наявність вдома зброї спонукає періодично нею користуватись для тренування (тим більше що інфраструктура для цього підтягнеться за попитом). У мене в трохи молодші роки було кілька знайомих які мали зброю з різним (частіше неповним) ступенем законності володіння. Пристріляти/потренуватись хотілось , і видумували всякі мутні варіанти «далеко в лісі» і так далі. А був би тир , куди при наявності вже законної зброї прийшов і потренувався..
Я бы назвал мой первоначальный придуманный вариант со стрельбой по бутылкам лайт изложением первоисточника. В противном случае возникает вопрос, что такое "неполная степень законности владения". Есть законное владение и незаконное. Некоторые из ваших знакомых, которые незаконно владели оружием, осуществляли поездки в лес для реализации мутных вариантов. Ездили, чтобы пристрелять/потренироваться для приобретения навыков владения. Сообщил ли Hotab в органы правопорядка информацию о незаконном владении и стрельбах история умалчивает. Логичное изложение ?
Hotab написав:tumos придумали, що раз стріляють в лісі, то стрільба загалом є простий навичок. То може ви і будете пояснювати логічність своїх висновків, а не просити мої заперечення? 😅
Согласен, выезжали далеко в лес оттачивали мастерство, это уже не о простом умении.
Кстати, какая взаимосвязь между прохождением ВЛК инсультником, будивельником и проверкой их навыков стрельбы ?
Це якийсь ребус мені, чи до чого питання? Там повинна бути «взаємосвязь»? 😅
Вам виднее есть взаимосвязь или нет, этот ребус вы мне предложили в обсуждении умения владением оружия.
У меня знакомого (бывшего) - после инсульта годным признали..
Це означає, що якщо будівельника не взяли, то він здоровіший?
Согласен, выезжали далеко в лес оттачивали мастерство, это уже не о простом умении.
Про якість досягнутих результатів саме ними взагалі не йшлось. Ви їх додумали як і історію з бутилками. 😅 А от «логічний» ряд «знайомі Хотаба тренувались», «отже це простий навичок (загалом для всіх ? .. адже обговорення Фейслесом було не моїх знайомих, а будь яких рандомних людей)» - взагалі не витримує критики. Ви не хотіли б розказати як ви спробували це звʼязати в своїй голові?))
этот ребус вы мне предложили в обсуждении умения владением оружия.
Ні, ви зараз свідомо брехливо виправили цитату. Перед постом про будівельника нема вашого імені в моєму повідомленні. 😅