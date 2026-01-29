Додано: Чет 23 кві, 2026 21:26

Hotab написав: Так я ж вам кажу, не лише по гендерному, а і по віковому. І по фізичному стану.

Хворі ж (принаймні по закону) звільненні від обовʼязку захищати. Чому? Бо захист вимагає підвищених фізичних навантажень на більшості посад.

Чому 60-річні звільнені? Бо це теж межа, хоча можна ж апелювати що є 60-річні, які міцніші за деяких 30-річних . Але в масі - ні!

Жінки також в більшості не відповідають тим фізичним навантаженням. Хоча є такі які міцніші за деяких чоловіків. Але в масі - ні!

Тому для них захист за бажанням. Як і для хворих.

Діти (16 років) також є міцніші від деяких 30-річних чоловіків. Але в масі - ні, тому є мінімальний віковий поріг.

У мене не сходиться те, що Ви пишете виключно про військовий обовʼязок і не помічаєте те, про що пишу я. Ви ж пишете, що у громадян є не лише права, а й обовʼязки. Згідно стереотипних уявлень про «ролі» чоловіків і жінок воювати - «чоловічій» обовʼязок. На жаль, ці печерні стереотипні уявлення знайшли відображення у законодавстві України, хоча наша Конституція (той самий «суспільний договір») це прямо забороняє. Ви пишете, що у державі обовʼязки розподіляються по гендерному принципу. Ми визначили «чоловічий обовʼязок». Я Вам та іншим пишу, що ось поруч з нами є мільйони громадян без жодних обовʼязків, а Ви мені у відповідь знов щось про те, хто із нас більш міцніший. Я у Вас питав які є «жіночі обовʼязки» і в якому законі про них можна почитати. Де почитати про свої я знаю.Ось це у мене і не сходиться - в нашому суспільстві половина (трішки менше) громадян з обовʼязками і обмеженими правами, а решта громадян - абсолютно вільні і жодними обовʼязками не обтяжені. Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.