Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:06

  Hotab написав:Water


Свого часу в Ойропі я бачив дівчат, які працювали водіями бетонозмішувальних машин, виконували монтаж металевих труб та були механіками по обслуговуванню верстатів. В нас я ніколи не бачив жінку-механіка. Чому? Наші якісь не такі, чи це суто чоловіча справа?


Можу висловити версію, що різні підходи до «водія бетономішалки» у нас і у них.
Принаймні в збройних силах наших і «їхніх» точно різні.
У нас водій - це і механік-ремонтник. Сибаріта можна спитати детальніше(здається він в ЗСУ водій), але я і так бачив все, як воно є.
Нема ніякого чудового телефону, по якому треба зателефонувати коли ти встав на дорозі , і типу хтось приїде і зробить все. Все на водію. І в мороз і в спеку. І запросто можна вдвох чи трьох водіям самим на дорозі знімати двигун чи коробку, перебирати там щось, засилати гонця в найближче місто за запчастинами. Спати біля того Камаза чи Урал 40-річного на обочині, поки він ремонтується.
Може це жінка робити?

Це питання не до мене, чи це питання до кого, до жінці-механіка? У мене зараз нема у кого спитать чи може вона на трасі шось "перебрать". Якщо мова за Європу, то там заборонені ремонти на дорозі, тобто приїде евакуатор.
Якщо це нове авто, то я знаю шо в нас водію заборонено "ковирять" автомобіль, тільки спеціалізоване СТО.
Ось вакансія
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0kFr0.html
візбмуть вони жінку?
А ці?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0iWI0.html
Де можна в нас побачити жінку на зварюванні металевих труб чи в машинній олії, яка тільки-но відремонтувала верстат?
Water
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:13

Water
Це питання не до мене, чи це питання до кого, до жінці-механіка?



Це думки в голос.
Щодо того, що не варто переносити прямолінійного «а у них он можуть же!», а треба дивитись що саме роблять на цій посаді у нас і «там». якщо там треба зателефонувати військовому водію і все, чекай рембат, то чому і не жінці вести велику військову машину. Але у нас нема куди зателефонувати,
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:23

  Hotab написав:Water
Це питання не до мене, чи це питання до кого, до жінці-механіка?

Це думки в голос.
Щодо того, що не варто переносити прямолінійного «а у них он можуть же!»

Звісно так просто не перенести, ось наприклад, вакансія, там я бачив жінок-водійок швидкої.
В нас візьмуть на таку вакансію жінку?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0j3fa.html
Цікаві вимоги- не зловживання алкогольними напоями. Це шо, не виключено шо водій швидкої у Вишневому може буть трішки нетверезий?
Нам потрібно навчатись тому як це зроблено в них, а не зразу- не потягне.
Water
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:26

  Hotab написав:Так я ж вам кажу, не лише по гендерному, а і по віковому. І по фізичному стану.
Хворі ж (принаймні по закону) звільненні від обовʼязку захищати. Чому? Бо захист вимагає підвищених фізичних навантажень на більшості посад.
Чому 60-річні звільнені? Бо це теж межа, хоча можна ж апелювати що є 60-річні, які міцніші за деяких 30-річних . Але в масі - ні!
Жінки також в більшості не відповідають тим фізичним навантаженням. Хоча є такі які міцніші за деяких чоловіків. Але в масі - ні!
Тому для них захист за бажанням. Як і для хворих.
Діти (16 років) також є міцніші від деяких 30-річних чоловіків. Але в масі - ні, тому є мінімальний віковий поріг.
Що у вас не сходиться там?))

У мене не сходиться те, що Ви пишете виключно про військовий обовʼязок і не помічаєте те, про що пишу я. Ви ж пишете, що у громадян є не лише права, а й обовʼязки. Згідно стереотипних уявлень про «ролі» чоловіків і жінок воювати - «чоловічій» обовʼязок. На жаль, ці печерні стереотипні уявлення знайшли відображення у законодавстві України, хоча наша Конституція (той самий «суспільний договір») це прямо забороняє. Ви пишете, що у державі обовʼязки розподіляються по гендерному принципу. Ми визначили «чоловічий обовʼязок». Я Вам та іншим пишу, що ось поруч з нами є мільйони громадян без жодних обовʼязків, а Ви мені у відповідь знов щось про те, хто із нас більш міцніший. Я у Вас питав які є «жіночі обовʼязки» і в якому законі про них можна почитати. Де почитати про свої я знаю.

Ось це у мене і не сходиться - в нашому суспільстві половина (трішки менше) громадян з обовʼязками і обмеженими правами, а решта громадян - абсолютно вільні і жодними обовʼязками не обтяжені. Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.
АндрейМ
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:32

Water

Нам потрібно навчатись тому як це зроблено в них, а не зразу- не потягне.


Навчитись не складно, треба гроші))
Чому військовий в Краматорську сам шукає де б підселитись, йому ломлять ціну. Бо нема сплаченої державою служби, яка б займалась цим питанням централізовано.
З поломаною військовою автівкою на дорозі те саме. Якщо хтось оплатить таку службу - буде. І жінка зможе бути водієм такої автівки. Але тоді військовий бюджет воюючої армії треба піднімати втричі.


Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.


Якраз я і кажу що він не «гендерний». Але бачу вам важко.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 кві, 2026 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:43

  АндрейМ написав:.............
У мене не сходиться те, що Ви пишете виключно про військовий обовʼязок і не помічаєте те, про що пишу я. Ви ж пишете, що у громадян є не лише права, а й обовʼязки. Згідно стереотипних уявлень про «ролі» чоловіків і жінок воювати - «чоловічій» обовʼязок. На жаль, ці печерні стереотипні уявлення знайшли відображення у законодавстві України, хоча наша Конституція (той самий «суспільний договір») це прямо забороняє. Ви пишете, що у державі обовʼязки розподіляються по гендерному принципу. Ми визначили «чоловічий обовʼязок». Я Вам та іншим пишу, що ось поруч з нами є мільйони громадян без жодних обовʼязків, а Ви мені у відповідь знов щось про те, хто із нас більш міцніший. Я у Вас питав які є «жіночі обовʼязки» і в якому законі про них можна почитати. Де почитати про свої я знаю.

Ось це у мене і не сходиться - в нашому суспільстві половина (трішки менше) громадян з обовʼязками і обмеженими правами, а решта громадян - абсолютно вільні і жодними обовʼязками не обтяжені. Незрозуміло про який «гендерний розподіл обовʼязків» пишете Ви.

В чём ещё вы видите разницу в обязанностях, кроме військового обовʼязку?
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:48

  Hotab написав:Water
Нам потрібно навчатись тому як це зроблено в них, а не зразу- не потягне.

Навчитись не складно, треба гроші))
Чому військовий в Краматорську сам шукає де б підселитись, йому ломлять ціну. Бо нема сплаченої державою служби, яка б займалась цим питанням централізовано.

Державна служба це як? У держави в Краматорську є службове житло, чи держава повинна приватному власнику сказать шо потрібна знижка 50%, інакше житло з часом опиниться на ТОТ?
А так це питання вирішується через OLX, або у риелтора.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 21:55

Water

Державна служба це як?


Це яка у власника винайме і оплатить військовому житло. А не він сам бігає і вмовляє . Але ж для держави це дорожче, хай всі ібуться самі. І в місті з житлом, і на дорозі з автівкою))
І доречі ремонт службових (військових) авто це ж не нова ідея цієї війни. Це ж було всю історію існування ЗСУ, в більшому чи меншому ступеню. Просто зараз в ЗСУ прийшли люди яких це дивує і які це озвучують. А тих хто там роками взагалі не дивувало ніколи ні ремонт приміщень за свій рахунок і власними руками , ні транспорту, ні кімнат зберігання зброї згідно статуту і методички.
А були роки коли і форму на базарі самі купляли, бо не те щоб ТА не влаштовувала (дійсно гівно гіаном) , а не давали взагалі ніяку! 😅
На момент звільнення з ЗСУ (кінець 20-го року)?у мене була з/п 27 тисяч грн .
Спочатку щомісяця скидались по 200, потім по 500.
На потреби ескадрильї))
І це не кудись хабарі чи ще щось. Це те що зʼїдали ремонти, бенщокосарки, бензин для них і тд.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 22:19

  Hotab написав:tumos
Или вы соглашаетесь, что стреляли по бутылкам - значит исходное утверждение верно


З якими вашими марами мені ще треба «согласіцца»? 😅
Ви придумали що «по бутилкам»,



Давайте посмотрим на абзац из первоисточника.
  Hotab написав:Щодо навичок володіння…
Саме законна наявність вдома зброї спонукає періодично нею користуватись для тренування (тим більше що інфраструктура для цього підтягнеться за попитом). У мене в трохи молодші роки було кілька знайомих які мали зброю з різним (частіше неповним) ступенем законності володіння. Пристріляти/потренуватись хотілось , і видумували всякі мутні варіанти «далеко в лісі» і так далі. А був би тир , куди при наявності вже законної зброї прийшов і потренувався..


Я бы назвал мой первоначальный придуманный вариант со стрельбой по бутылкам лайт изложением первоисточника. В противном случае возникает вопрос, что такое
"неполная степень законности владения". Есть законное владение и незаконное. Некоторые из ваших знакомых, которые незаконно владели оружием,
осуществляли поездки в лес для реализации мутных вариантов. Ездили, чтобы пристрелять/потренироваться для приобретения навыков владения. Сообщил ли Hotab в органы правопорядка информацию о незаконном владении и стрельбах история умалчивает. Логичное изложение ?



  Hotab написав:tumos
придумали, що раз стріляють в лісі, то стрільба загалом є простий навичок. То може ви і будете пояснювати логічність своїх висновків, а не просити мої заперечення? 😅


Согласен, выезжали далеко в лес оттачивали мастерство, это уже не о простом умении.

  Hotab написав:tumos
Кстати, какая взаимосвязь между прохождением ВЛК
инсультником, будивельником и проверкой их навыков стрельбы ?


Це якийсь ребус мені, чи до чого питання?
Там повинна бути «взаємосвязь»? 😅


Вам виднее есть взаимосвязь или нет, этот ребус вы мне предложили в
обсуждении умения владением оружия.

  Hotab написав:tumos
У меня знакомого (бывшего) - после инсульта годным признали..

Це означає, що якщо будівельника не взяли, то він здоровіший?
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 22:28

tumos

Согласен, выезжали далеко в лес оттачивали мастерство, это уже не о простом умении.


Про якість досягнутих результатів саме ними взагалі не йшлось. Ви їх додумали як і історію з бутилками. 😅
А от «логічний» ряд «знайомі Хотаба тренувались», «отже це простий навичок (загалом для всіх ? .. адже обговорення Фейслесом було не моїх знайомих, а будь яких рандомних людей)» - взагалі не витримує критики. Ви не хотіли б розказати як ви спробували це звʼязати в своїй голові?))


этот ребус вы мне предложили в
обсуждении умения владением оружия.


Ні, ви зараз свідомо брехливо виправили цитату. Перед постом про будівельника нема вашого імені в моєму повідомленні. 😅
А отже і стосується моя відповідь того, хто був процитований. А це не ви))


Логичное изложение ?



Ви вирішили додати хоч щось логічне , щоб спитати «це логічно?»
Може і логічно, але воно ніяк не пояснює нелогічність тих ваших слів , про які я вас вже вкоооре запитую 😅
Бачте в чому питання.
Зрозуміло що той пост вас тригернув.
Але..,. Якщо ви з чимось були не згодні в моїх словах про «знайомих які тренувались», ви могли виказати цю незгоду. Можливо я б щось пояснював.
Якщо щось потребувало уточнення (бо щось вам стало незрозуміло), ви могли спитати. І навіть може б отримали відповідь.
Але ви маніпулятивно притягнули одну ситуацію до іншої, а вони зовсім не мають логічного звʼязку. Як би ви не намагались викручуючись додати ще якісь свої фантазії, і спитати «логічно?» 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 кві, 2026 22:40, всього редагувалось 1 раз.
