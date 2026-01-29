RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17540175411754217543
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Це (принаймі поки-що) - зовсім не реальність, а лише слова підозрюваної, причому аж через 3 дні після злочину, ймовірно вже після того як вони разом з адвокатом продумали лінію захисту.
У Львові сидить в Сізо Зінченко, який вбив Фаріон і поки що його ніхто на дибі не розіпяв, він то голодує, то пробує демостративно повіситись ... і нічого йде суд і там розбираються

А тут комусь заїло що Дівчинка-поліцейська розповідає що побігла за аптечкою...
Так може вона ТОЧНО побігла за аптечкою і тепер СУД вислухавши покази свідків може це прийняти а може відкинути...
Ти -точно не суддя і точно знаєш в рази менше що там було, тому точно НЕ маєш права СТВЕРДЖУВАТИ що поліцейська винувата
ПС
ти навіть припускати можеш з певними оговорками типу
на мою думку
мені здається
можливо так....

ПС
по іншим повідомленням
Так як я був дотичний до стрілкового спорту на протязі практично десяти років+5 років в армії - можу засвідчити -жінки ПРИРОДЖЕНІ снайпери......
Але НЕ ВСІ , а тільки ті, які цим роками займались
Пояснюю
Мужики схоплюють швидше ( і в більшій відносній масі стрілкову справу) але ДО ЯКОГОСЬ РІВНЯ
Жінки БОЯТЬСЯ зброї , тому навчити їх стріляти (особливо напочатках)-в рази складніше, але це не стосується тих жінок яким СПОДОБАЛОСЬ....
Такот
Якщо сподобалось стріляти 100 мужикам і 100 жінкам
То серед мужиків
20 будуть стріляти так собі, 50 добре, 20 дуже добре і 10 снайпер
Серед жінок яким сподобалось
5 будуть стріляти так собі, 30 добре,50 дуже добре і 15 снайперів
Не претендую на істину в останній інстанції - але просто маю певний досвід спостережень.
budivelnik
Аватар користувача
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 22:46

  candle645 написав:
  pesikot написав:
ты натрындел, что полицейская сбежала. сильно злорадствовал по этому поводу

реальность оказалась совсем иной

Це (принаймі поки-що) - зовсім не реальність, а лише слова підозрюваної, причому аж через 3 дні після злочину, ймовірно вже після того як вони разом з адвокатом продумали лінію захисту.
Патрульна Дудіна в суді розповіла про перші хвилини після теракту в Києві.
Вона додала, що вони з напарником узгодили, що вона повернеться до авто по аптечку і намагатиметься зателефонувати до швидкої допомоги.
...
Пораненого 12-річного хлопчика патрульна відвела до найближчого ресторану, де вони чекали на лікарів.

За її словами, дитину передали першій кареті швидкої допомоги, яка прибула на місце. Водночас Дудіна зауважила, що медики не виходили з автомобіля, а пораненого на кушетку заносили бійці допоміжного екіпажу патрульних. Хлопчик залишив місце події першим.

«Я з ним пробула до приїзду швидкої допомоги. Я була поруч із ним. А він задавав питання: „Де моя мама?“.

І жодного слова про те, що вона надала йому медичну допомогу...
Сподіваюсь слідство з"ясує навіщо підозрювана Дудіна "повернулась по аптечку", якою навіть не намагалась скористатись.

А поки-що маємо слова "Очільника Нацполіції" Івана Вигівського проти слів підозрюваної:
«Ми подивилися на цю ситуацію і зрозуміли, що є певні недопрацювання, в тому числі саме з боку дій поліцейських. Справа не в тому, що вони просто побігли, є внутрішні протоколи і вони їх не дотримались. Ми це зараз розбираємо. Але те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно — це проблема. Вони мали допомогти дитині та застосувати зброю відносно стрільця», — сказав він.


Там все навіть ще цікавіше:
Поруч був хлопчик маленький, я спілкувалася з ним. Я побачила кульове поранення в голову за лівим вушком», — розповіла патрульна.

Правоохоронниця викликала медиків і наголосила, що постраждалих із травмами голови не можна було рухати до приїзду фахівців.

Але нежважаючи на це, підозрювана
Пораненого 12-річного хлопчика патрульна відвела до найближчого ресторану, де вони чекали на лікарів.
candle645
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:05

  pesikot написав:США розгорнули українську систему проти дронів після атак Ірану, - Reuters
Американські військові почали використовувати українські технології боротьби з безпілотниками на ключовій базі в Саудівській Аравії після серії атак іранських дронів і ракет. Йдеться про платформу "Карта неба", яку розгорнули на авіабазі Принца Султана, пише Reuters.

За даними джерел, систему "Карта неба", створену Sky Fortress, впровадили протягом останніх тижнів. Українські військові також прибули для навчання американських підрозділів.

Платформа Sky Map використовується для виявлення повітряних загроз, зокрема іранських дронів Shahed, і координації їх перехоплення. Вона об’єднує дані з радарів і сенсорів у єдину систему управління.

Кися, так выходит шо наши ланы та степы це полигон элементарный, а ты всего лишь подопытный котик???
Больше дронов, больше огня, главное шоб следующая зима хоть не минус 15 была???
Знову "у України немає карт" ...
барабашов
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:15

  ЛАД написав:В чём ещё вы видите разницу в обязанностях, кроме військового обовʼязку?

Вы имеете ввиду разницу между правами и обязанностями граждан Украины? Воинская обязанность для мужчин - единственная известная мне обязанность по гендерному признаку. Никаких "женских" обязанностей законодательство Украины не предусматривает и не связывает наличие прав с их выполненением. Несмотря на существование гендерных стереотипов и по отношению к женщинам также, ни одна украинка не обязана этим стереотипам соответствовать и каждая сама решает как ей прожить жизнь. Поэтому наличие воинской обязанности у мужчин - единственная разница в обязанностях граждан Украины.
АндрейМ
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:26

  Hotab написав:tumos

этот ребус вы мне предложили в
обсуждении умения владением оружия.


Ні, ви зараз свідомо брехливо виправили цитату. Перед постом про будівельника нема вашого імені в моєму повідомленні. 😅
А отже і стосується моя відповідь того, хто був процитований. А це не ви))



Вот полный текст вашего сообщения.
Обращаетесь ко мне по теме владения и рассказываете про какого-то инсультника.
При этом утверждаете, что я сознательно и брехливо правлю ваши цитаты.
Понятно, что мой пост вас триггернул, но держите себя врамках приличия.


  Hotab написав:tumos

Если решили пострелять из оружия знакомые hotab(a) в лесополосе по бутылкам, то может быть и не очень сложно. Не знаю.


Який звʼязок «знайомі Хотаба стріляли в лісі » і «складна/не складна навичка»?


У меня знакомого (бывшего) - после инсульта годным признали..


Це означає, що якщо будівельника не взяли, то він здоровіший?
tumos
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:32

tumos


При этом утверждаете, что я сознательно и брехливо правлю ваши цитаты.


Так і є.
Слово tumos не стоїть перед топіком про «інсультника», як ви спробували це брехливо принести вище .
Там де воно стоїть, там питання до пана «tumos”. Там де цього слова нема, це питання не обовʼязково до нього.
А ви подумали що до вас, да? 😅
Нічого, тепер ви знаєте як це працює ))

А от як працює логіка «знайомі Хотаба стріляли в лісі» отже «стрільба це простий навичок» ви поки що не змогли розказати ))
Hotab
Форумчанин року
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:48

  Water написав:Ось вакансія
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0kFr0.html
візбмуть вони жінку?
А ці?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota ... 0iWI0.html

Почему нет?
Я знаю женщин, которые работают на тяжёлых грузовиках. Ездят по Киеву.
С поиском работы у них проблем не было.
А с легковой совсем просто. Есть даже служба такси, куда водителями не берут мужчин, причем появилась она ещё до полномасштабки.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:52

  budivelnik написав:Якщо сподобалось стріляти 100 мужикам і 100 жінкам
То серед мужиків
20 будуть стріляти так собі, 50 добре, 20 дуже добре і 10 снайпер
Серед жінок яким сподобалось
5 будуть стріляти так собі, 30 добре,50 дуже добре і 15 снайперів
Не претендую на істину в останній інстанції - але просто маю певний досвід спостережень.

Женщины действительно считаются лучшими снайперами, но не из-за превосходства в умении стрелять. Женщины лучше умеют ждать.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 23:54

  Hotab написав:tumos


При этом утверждаете, что я сознательно и брехливо правлю ваши цитаты.


Так і є.
Слово tumos не стоїть перед топіком про «інсультника», як ви спробували це брехливо принести вище .
Там де воно стоїть, там питання до пана «tumos”. Там де цього слова нема, це питання не обовʼязково до нього.
А ви подумали що до вас, да? 😅
Нічого, тепер ви знаєте як це працює ))

А от як працює логіка «знайомі Хотаба стріляли в лісі» отже «стрільба це простий навичок» ви поки що не змогли розказати ))


Это вы обратились ко мне.

  Hotab написав:tumos

Согласен, выезжали далеко в лес оттачивали мастерство, это уже не о простом умении.



Все что ниже в посте не обязательно ко мне. Вот так оно работает. ))
tumos
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 00:03

tumos

Все что ниже в посте не обязательно ко мне. Вот так оно работает. ))


Саме так. Далі - не обовʼязково до вас. Тоді очевидно є інші маркери, що саме таки до вас. Наприклад цитата саме ваших слів , якщо ви в стані впізнавати свої слова, звичайно ))
Але якщо ви бажаєте не помічати , що питання таки до вас , то хіба ж я можу вас змусити 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 17540175411754217543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.