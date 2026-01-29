candle645 написав: Це (принаймі поки-що) - зовсім не реальність, а лише слова підозрюваної, причому аж через 3 дні після злочину, ймовірно вже після того як вони разом з адвокатом продумали лінію захисту.

У Львові сидить в Сізо Зінченко, який вбив Фаріон і поки що його ніхто на дибі не розіпяв, він то голодує, то пробує демостративно повіситись ... і нічого йде суд і там розбираютьсяА тут комусь заїло що Дівчинка-поліцейська розповідає що побігла за аптечкою...Так може вона ТОЧНО побігла за аптечкою і тепер СУД вислухавши покази свідків може це прийняти а може відкинути...Ти -точно не суддя і точно знаєш в рази менше що там було, тому точно НЕ маєш права СТВЕРДЖУВАТИ що поліцейська винуватаПСти навіть припускати можеш з певними оговорками типуна мою думкумені здаєтьсяможливо так....ПСпо іншим повідомленнямТак як я був дотичний до стрілкового спорту на протязі практично десяти років+5 років в армії - можу засвідчити -жінки ПРИРОДЖЕНІ снайпери......Але НЕ ВСІ , а тільки ті, які цим роками займалисьПояснююМужики схоплюють швидше ( і в більшій відносній масі стрілкову справу) але ДО ЯКОГОСЬ РІВНЯЖінки БОЯТЬСЯ зброї , тому навчити їх стріляти (особливо напочатках)-в рази складніше, але це не стосується тих жінок яким СПОДОБАЛОСЬ....ТакотЯкщо сподобалось стріляти 100 мужикам і 100 жінкамТо серед мужиків20 будуть стріляти так собі, 50 добре, 20 дуже добре і 10 снайперСеред жінок яким сподобалось5 будуть стріляти так собі, 30 добре,50 дуже добре і 15 снайперівНе претендую на істину в останній інстанції - але просто маю певний досвід спостережень.