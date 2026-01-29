andrijk777 мобілізації «уникло б» (і уникає ) 90% чоловічого населення. Бо треба 1 млн, а не 10. І завжди будуть ті, хто скаже , що вона не справедлива, бо не всі 10 воюють. І навіть з 1 млн не всі, бо там різні є посади .
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 кві, 2026 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Безугла про ОЗГ всередині ЗСУ на прикладі 58 бригади
https://www.facebook.com/share/p/1EkpjpX9dd/ До мене звернулися військовослужбовці та люди зсередини 58 ОМПБр з великим масивом інформації, документів, витягів з ЄРДР, договорами закупівель та свідченнями про те, що відбувається в бригаді..... Маленькі ОЗГ у бригадах розростаються до рівня командувань і покриваються ще більшими, у Генштабі та особисто Головкомом..... Комбриг змінив уже третій Hilux. Але місцевому бригадному феодалу цього недостатньо. Далі більше: примусові збори на іграшки для шефа. На день народження Шниря батальйони, роти та взводи мали «скинутись» по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa. Далі комбриг на цьому мотоциклі катається, розважається і травмує руку, а травму намагаються провести як бойову, нібито отриману під час несення служби. Тут система працює просто: неугодних — на штурми, незручних — у підвали, свідків — на позиції, звідки зазвичай не повертаються.
непонятно только - у этого молодого байкера череп и позвоночник что из инструментальной стали как у Т800?
У Пентагоні розглядають призупинення членства Іспанії в НАТО — Reuters
Журналісти отримали внутрішній електронний лист Пентагону із варіантами «покарання» союзників по НАТО, які не підтримали операцію США проти Ірану.
Один із запропонованих варіантів «покарання» передбачає відсторонення «складних» країн від важливих або престижних посад у Альянсі.
новина з розряду "вчений згвалтував журналіста" (с)(тм)
Не совсем. Вот как эта новость выглядит в более-менее оригинале:
ВАШИНГТОН, 24 апреля (Reuters) - Внутреннее электронное письмо Пентагона описывает варианты наказания союзников США по НАТО, которые, по мнению ведомства, не оказали поддержку операциям США в войне с Ираном, включая приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова, сообщил агентству Reuters американский чиновник. Варианты политики подробно изложены в записке, выражающей разочарование по поводу предполагаемого нежелания или отказа некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном (известные как ABO) в рамках войны с Ираном, сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы описать электронное письмо. В электронном письме говорилось, что ABO — это «лишь абсолютный базовый уровень для НАТО», — сообщил чиновник, добавив, что эти варианты обсуждаются на высоком уровне в Пентагоне. По словам чиновника, один из вариантов, упомянутых в электронном письме, предусматривает отстранение «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО. Президент Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива, который был закрыт для мирового судоходства после начала воздушной войны 28 февраля. Он также заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса. «А вы бы на моем месте так не поступили?» — спросил Трамп агентство Reuters в интервью 1 апреля в ответ на вопрос о возможности выхода США из НАТО. Однако, по словам чиновника, в электронном письме не содержится призыва к Соединенным Штатам поступить именно так. В нем также не предлагается закрывать базы в Европе. Однако чиновник отказался сообщить, включали ли рассматриваемые варианты широко ожидаемое сокращение численности американских войск в Европе. .........Варианты политики, изложенные в электронном письме, призваны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью «уменьшить чувство превосходства со стороны европейцев», — заявил чиновник, подводя итог письму. В электронном письме утверждается, что вариант приостановки членства Испании в альянсе окажет ограниченное влияние на военные операции США, но будет иметь значительный символический эффект. Официальный представитель не раскрыл, как именно Соединенные Штаты могут добиваться исключения Испании из альянса, и агентство Reuters не смогло сразу установить, существует ли в НАТО механизм для этого. ............В меморандуме также содержится предложение рассмотреть вопрос о пересмотре дипломатической поддержки США в отношении давних европейских «имперских владений», таких как Фолклендские острова, расположенные недалеко от Аргентины. На сайте Госдепартамента указано, что острова находятся под управлением Соединенного Королевства, но по-прежнему претендуют на них Аргентина, чей президент-либертарианец Хавьер Милей является союзником Трампа. ............«Мы сталкиваемся с вопросами, препятствиями или колебаниями... У вас не будет прочного альянса, если есть страны, которые не желают поддерживать вас, когда это необходимо», — сказал Хегсет.
важко коментувати бредні хворої людини(трампа), краще це зроблять психіатри
перше враження, що щось там не те з перекладом, або автор писав з Лубянки
Трамп почав війну угодивши дії США тільки з Ізраїлем, план був такий: вбити керівництво (політичних і військових лідерів), далі з позиції сили диктувати Ірану список вимог(на першому місці-ядерна програма, збагачений уран та інше) Якщо план був такий, то мабуть на кращий план Трамп і його радники не здатні розумово, бо ЦЕЙ ПЛАН НЕ ПРАЦЮЄ далі почались претензії до членів НАТО з вимогою приєднатись до бійки (війни), бажаючих не знайшлось. (Джіммі Фєлон реп у відео)
сигнал союзникам по НАТО с целью «уменьшить чувство превосходства со стороны европейцев»
позволяти собі і жд венсу приниження партнерів по НАТО, а коли ті не виступили проти, а просто проігнорували натяки на запрошення до бійки, потім втрутитись у процес розмінування, і це там дратує трампа... виглядає, як зауваження сусіду-алкашу, котрий під час "спілкування" дістав прутень і дзюрить тобі на брюки
Ключове речення. Донні наставив ж*** замість професіоналів і тепер йому лижуть ж*** замість того щоб працювати. Трамп зі своєю іранською авантюрою підставив усіх союзників, а тепер обіжається. А чиновники підіграють йому. Бо в значній масі - такі ж дибіли, лояльні особисто Донні.