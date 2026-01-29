ИСЛАМАБАД, 24 апреля (Reuters) - Мирные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами могут вскоре возобновиться в Пакистане, куда, как ожидается, в пятницу вечером прибудет министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщили три пакистанских источника.

Два источника из пакистанского правительства сообщили, что американская группа по логистике и безопасности уже сформирована для потенциальных переговоров.

.....В четверг Израиль и Ливан продлили отдельное перемирие на три недели на встрече в Белом доме, организованной при посредничестве Трампа. Иран считает сохранение перемирия в Ливане предварительным условием для переговоров с Соединенными Штатами по более широкому вопросу войны .

.........Согласно данным судоходства, опубликованным в пятницу, за последние 24 часа пролив пересекли всего пять судов , по сравнению с примерно 130 судами в сутки до войны. Среди них был один иранский танкер для перевозки нефтепродуктов, но ни одного из огромных супертанкеров, перевозящих сырую нефть, которые обычно поставляют продукцию на мировые энергетические рынки.



Контейнерные перевозки компании Hapag-Lloyd (HLAG.DE) также сообщили, что один из их кораблей пересёк границу, не вдаваясь в подробности.