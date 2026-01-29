Додано: Суб 25 кві, 2026 10:28

ЛАД написав: ...

Поэтому и на мои 2 прямых вопроса вы так и не ответили.

Чтобы вам не искать, повторю:

1. Что мы (Украина) должны сегодня делать? Каким образом можно добиться мира?

треба закривати гештальтй що ж треба робити. по-перше розкриємо чергову маніпуляцію зрадофілів, якщо ми не домовимось завтра - це означає вічна війна. називаються цифри 10 років, 20 років, деякі довбні згадують сторічну війну, яка відбувалась більш ніж півтисячі років тому. це все маячня, й ті хто це пишіть насправді це розуміють. чому маячня?головне - зараз закінчення війни залежить лише від Раші, від її влади. схоже, що путін дійсно готовий воювати до останнього. але чи готова Раша? диктатура з одного боку не дуже залежить від думок населення, а з іншого - якщо диктатура втратить свою легітимність в очах населення - то довго вона не протримається. приклад Румунії.Тому готовність Раші до РЕАЛЬНИХ перемовин залежить навіть не від її реального стану, а від того, як це сприймається в країні. тому зрадофіли й уникають розмов про стан справ на Раші, типу їх це не цікавить, бо там й криється ключ до заключення миру.якщо казати про поточний стан справ - то ця війна кожен день приносить Раші набагато більше втрат, чим здобутків. тому з раціональної точки зору її треба закінчувати вже. але що на Раші показують - "ура, мы наступаем ". ціною величезних втрат, але типу є результат - так біло в 2025 році. в цьому році з наступом щось не заладилось, здобутки мізерні. якщо фронт стабілізується - то суспільна думка на Раші швидко зміниться, навіть вже зараз є розмови, що треба це згортати, успіху немає. але боронитися у війні дронів з кілзоною на кілька десятків кілометрів набагато простіше, ніж наступати.для цього наступу в стилі зерг-рашу потрібен постійний потік людей. а на Раші вже закінчуються й гроші, й бажаючі за них воювати - вже великий відсоток людей підписує контракт під тиском. всі цифри оціночні, але вже в цьому році кажуть, що ми вбиваємо більше руських, ніж вони мобілізують. вислів "чим більше руських вб'ють зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям" - актуальний, хоч й не подобається русофілам... єдине, що треба відмітити - я навіть не розумію, що коїться в руській армії, як вони змушують людей на ці самовбивчі атаки...а з точки економіки два фактори - дефіцит бюджету й експорт нафти. з дефіцитом бюджету все зрозуміло - йде емісія. але ситуація до стану 90х не дійде, бо гадаю там не настільки непритомні люди, й до путіна доведуть думку про НЕОБХІДНІСТЬ перемовин. й другий фактор - це експорт нафти. вже коли США впровадили свої санкції восени 2025, руські застогнали та зарухалися. після початку війни в Ірані Україна почала відкрито бомбити руські нафтові об'єкти - бо це дуже прості об'єкти для атаки. й як виявилось, ми ще до Балтики достаємо - а разом з Чорним морем це 60% експорту нафти. й скільки вони протримаються в цьому режимі - питання. неважливо, скільки коштує нафта, якщо ти не можеш її продати. деякі зрадофіли постійно шукають як вони відновлюють роботу - але це не означає, що не буде наступної атаки, й що вони працюють на повну потужність. а нафта просто згорає...підсумовуючи - Раші вже зараз має сенс сідати за стіл перемовин. але з цими двома факторами тиск на Рашу буде постійно зростати. тому ніяких 3-5-10 років війни не буде. йде війна на виснаження, й Раша втрачає більше ніж ми... але закінчення війни залежить ЛИШЕ від Раші, не від нас. тому ход за ними.й запам'ятайте - найкращі умови з червоною доріжкою в путіна були в 2025 році. але він їх відкинув...а на друге питання ЛАД - а чого я повинен вам відповідати? ви спочатку на мої питання відповідайте. а розповідати, чого я не пішов добровольцем - це не таким людям, як ви. ви краще запитайте в ухилянтів/бігунцев. ви там кажете з ними все зрозуміло. нічого не зрозуміло ЛАД - жоден не написав - я ухиляюсь, бо я боягуз - в кожного є якийсь підстави. з них й почніть - мобілізувати в першу чергу будуть саме ухилянтів