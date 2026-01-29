Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 13:32

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А насколько сложно просто прочитать весь текст?..
Я бачу що Україну покинули найтупіші....
Щоб ти не соромив звання УКРАЇНЕЦЬ -спеціально тобі й поясню.
В кожній Державі є 2% Патріотів, яким не потрібні вказівки щоб прийняти рішення....
Тому
Коли на Україну напали 2% ... тобто 800 000 пішли САМІ , а от інших треба було певним чином ЗАОХОЧУВАТИ....
Коли в США з 132 млн почали набирати Армію для війни в Азії/Європі - Патріоти могли сформувати армію в 2,6млн... але виявилось що американцям достатньо було 1,5 млн...
Тому Державі не потрібно було нікого додатково стимульовувати

Дійшло ?

Чергові фантазії(брехня) від будівельника.
Я ж кидав відео

Важко подивитись з 2 по 5 хв.?
В Америці було 6 млн. добровольців!
І цифра 800 000 добровольців в Україні - цифра як мінімум сумнівна. У нас взагалі немає такого поняття доброволець(на відміну від США - де це поняття було чітке і юридично оформлене).
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 13:33

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:.....................
Таким чином чисто Демократично більшість суспільства була за рабство... бо це було ЕКОНОМІЧНО вигідно всім ( і рабам, яких можна було вбити , але НЕ МОЖНА морити голодом)

..................
"Рабові було вигідно бути рабом" - новий перл від будівельника. :D :D

А неграм-рабам на американских плантациях это тоже было "ЕКОНОМІЧНО вигідно".
Поэтому они исключительно добровольно рвались сесть на корабли работорговцев и приехать работать на плантациях обеих Америк. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 13:41

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.

Пояснення необхідно шукати не в Україні, а в часі. Подивіться як після протестів провалився законопроєкт про повернення обовʼязкової служби в Німеччині і замість нього прийняли щось про «добровільних резервістів». Якби зараз хтось напав би на іншу європейську країну, кількість небажаючих воювати була б такою самою, які в Україні, якщо не вищою. Люди змінились, суспільства змінились, ось, і усі пояснення.

Цілком згідний.
Проблема не в цьому. Я майже впевнений що Європа створить більш-менш справедливу систему призову в разі потреби. Або взагалі не буде воювати, якщо вважатиме що війна шкодить країні/людям.
Європа, якщо буде воювати, то буде воювати для/заради людей.
Ми воюємо заради чого/кого? Яка в нас ціль війни? Немає.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 13:57

  prodigy написав:
  TUR написав:
  ЛАД написав:Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.

Ошибаетесь.
Проводит по полной программе, но использует другие методы для этого.


було 3 методи:
-стимуляція великими грошима
-УДО
-контр УДО (коли за будь-яку "провину", чи надуману погрожували тюремним строком, або
підписуй контракт (як для строчників, так само остарбайтерів)

зараз залишився тільки третій варіант, бо грошей немає, а з зони майже все вичистив ще пригожин
..........
Не буду спорить, но зона всё время пополняется. :)
И даже без "надуманих провин".
Но дело не в этом.
Давайте определимся, что мы называем мобилизацией.
Я мобилизацией называю то, как это происходит у нас - вызвали/привели в военкомат, провели ВЛК, вручили повестку и всё, ты в армии. Не надо ни убеждать, ни уговаривать, ни заставлять подписывать контракт.
Такого у них пока нет. Хотя было осенью 2022, когда надо было срочно заткнуть дыры на фронте. И, вполне вероятно, будет завтра.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 14:23

  andrijk777 написав:............
Проблема не в цьому. Я майже впевнений що Європа створить більш-менш справедливу систему призову в разі потреби. Або взагалі не буде воювати, якщо вважатиме що війна шкодить країні/людям.
Європа, якщо буде воювати, то буде воювати для/заради людей.
Ми воюємо заради чого/кого? Яка в нас ціль війни? Немає.
Ну вы уж не превращайтесь в шамана. :)
Он в качестве "сияющего града на холме" представляет США, а вы так же рисуете себе Европу.
Никакая война не ведётся "для/заради людей". Для простого народа любая война это горе и страдания. Для элиты - обогащение. Хотя, бывает, и горе тоже.
Другое дело, что бывает война вынужденная, оборонительная. Как была 2МВ. Но даже такая война ведётся не "для/заради людей".
В этом отношении наша война ничем не отличается и цель вполне понятная - защита от росс. агрессии.
А как Европа организует мобилизацию при необходимости, не очень себе представляю. Думаю, сегодня будут очень большие проблемы.
ЛАД
