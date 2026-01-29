ЛАД написав:Так всё-таки, суржик диалект или безграмотность? Или, прости господи, искажение украинского языка?
Колись давно читав на цю тему статтю. Суржик - це безграмотність. Штучне зміщування двох різних мов. Він виник внасідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися російськомовними. Діалект - місцевий різновид мови, який складався на певній території. Що характерно для східної України - суржик і діалект часом пересікаються. Як легко перевірити - якщо слово є у активному вжитку в сільській місцевості, особливо глухих селах - то це діалект. Якщо ні, то це суржик. ......
Если это неправда, то Безуглая должна быть наказана за клевету. Но я что-то о таких исках к ней не слышал.
Вона ж депутат? Там же процедура «наказать» не так проста.
Не так проста. Хотя и не непреодолима:
З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.
Деталі: Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
У той же час, згідно з новою редакцією статті 80-ї Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Крім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.
Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ГБР.
prodigy написав:......... у вас є питання до влади рф, захисник російської культури ви наш
А какая связь между российской культурой и владою РФ? Первое вечно (как и любая культура), а второе... Сегодня одна, завтра другая.
Первое вечно (как и любая культура)
нічого вічного не існує, занепад цивілізації веде до занепаду(знищення) культури (трипільська, перси, грекі, РИМ, ацтекі, майя)
російська культура не існувала до ХVII сторіччя, вона не є самобитною як культура ацтеків, а привнесена зовні (всі скульптори, маляри, архитектори навчались за кордоном, або у майстрів приїхавшив на заробітки в роісю. ...........
Слишком примитивно. Кроме того, вы смешиваете разные понимания "культуры". Для археолога трипольская культура это культура. Для философа, культуролога, искусствоведа это не так. И да, были цивилизации, которые тихо исчезли, не оставив следа в истории и культуре, но далеко не всегда занепад цивілізації веде до знищення культури. Цивилизации Древнего Египта, Греции, Рима давно исчезли. Но я бы не рискнул сказать, что из культуры исчезли бесследно. Современная европейская культура выросла из них и стоит на их плечах. Да и те же шумеры, которые исчезли бесследно и люди о них тысячелетиями не знали (да и сегодня знаем не очень много). Не уверен, что их культура не сохранилась в той или иной степени в культуре окружавших их народов. А наследование и привнесение зовні вполне нормальные процессы. А так, с вашей точкой зрения, можно докатиться до того, что все европейские культуры не "самобытны".
О вашем опусе с кепкой просто промолчу. Смешно и несерьёзно. К культуре не имеет вообще никакого отношения - чисто политический памфлет.
ЛАД написав:Так всё-таки, суржик диалект или безграмотность? Или, прости господи, искажение украинского языка?
Колись давно читав на цю тему статтю. Суржик - це безграмотність. Штучне зміщування двох різних мов. Він виник внасідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися російськомовними. Діалект - місцевий різновид мови, який складався на певній території. Що характерно для східної України - суржик і діалект часом пересікаються. Як легко перевірити - якщо слово є у активному вжитку в сільській місцевості, особливо глухих селах - то це діалект. Якщо ні, то це суржик. Наприклад слово "конфета" - є цілком питомим для Полтавщини. Там воно буде діалектизмом. Але в Києві - це вже суржик, бо в селах під Києвом так не говорять.
Можно придумать много теорий и объяснений. Но, например, по этой теории получается, что слово "конфети" на Полтавщине просто диалектное, а в Киеве - це суржик и признак безграмотности. Точно так же "мешти" на западе диалектизм, а в Киеве... Как-то слишком легко происходит превращение человека в безграмотного. Всего лишь перемещением на каких-нибудь 599 км восточнее или западнее, хотя сам человек не изменился. И мне понравился вопрос Сибарита.
Кроме того, сильно подозреваю, что то же самое можно сказать и о западных диалектах - "вони виникли внасідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися польськомовними". Просто это произошло очень давно и успело сильнее укорениться. Ну и + политика.
Це не смішно, бо особисто я за кордоном зустрічав вирази тіпа в ноябрі, в октябрі, на той неділі. Починаю з`ясовувать звідки ці люди? Виявилось дуже далеко від москальського кордону і саме так розмовляють у них. А так багато запозичених слів, тіпа в турецькій від французів- квафур.
Це не смішно, бо особисто я за кордоном зустрічав вирази тіпа в ноябрі, в октябрі, на той неділі. Починаю з`ясовувать звідки ці люди? Виявилось дуже далеко від москальського кордону і саме так розмовляють у них. А так багато запозичених слів, тіпа в турецькій від французів- квафур.
Так градообразующие предприятия не только на кордоне строили. Чаще - наоборот...
ЛАД написав:Как-то слишком легко происходит превращение человека в безграмотного. Всего лишь перемещением на каких-нибудь 599 км восточнее или западнее, хотя сам человек не изменился.
Та ні, питання в людині, а не в території. Якщо людина з Полтавщини розмовляє в Києві полтавською говіркою - то так, вона безграмотна. Я ж теж можу розмовляти так, що ніхто крім Дюрі-бачі і Летусрока мене не зрозуміє. Але ж я цього не роблю з поваги до співбесідників і тому, що мій рівень володіння українською мовою дозволяє мені писати так, щоб мене розуміли всі.
ЛАД написав:Кроме того, сильно подозреваю, что то же самое можно сказать и о западных диалектах - "вони виникли внасідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися польськомовними". Просто это произошло очень давно и успело сильнее укорениться. Ну и + политика.
Не можна. Як і західні так і східні діалекти виникли органічно внаслідок співіснування дрізних етносів. Натомість суржик виник штучно - внаслідок насаджування російської мови і формування стереотипу, що носії російської мови вищю, "міські" на противагу українським "сільським". Звісно, 100 років тому українсько-польський суржик існував. Але він вимер, разом з польською окупаційною адміністрацією. І російський суржик вимре з часом, разом з його представниками. Натомість діалекти лишаться.