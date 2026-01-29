Немає в нас зараз відповідальності за наклепи, а тим більше для нардепів. А Безкутна це еквівалент "похайпувати і попіаритись"
|
|
|
Додано: Пон 27 кві, 2026 11:39
Додано: Пон 27 кві, 2026 13:06
Очень "умное" замечание.
А по поводу "вистарчати" я писал будивельнику ещё много лет наззд. Но он упорно продолжает писать так, хотя других диалектизмов у него не заметно. Так это диалектизм или что-то другое?
И вы не обратили внимание на примечание под вашей картинкой из словаря:
Почему -то есть только база "антисуржику" и нет никаких других баз "анти...". Т.е. заимствование из русского языка это суржик, а из других языков нормальная и обычная вещь.
Это к вопросу о моём замечании, что словарь составляют люди.
А если вам так хочется богатство языка благодаря диалектам, то, пожалуйста - 20 слів, якими українці з Заходу і Сходу дивують один одного -
Там есть и интересные примеры, которые поймут и на западе, и на востоке. но отношение будет разное - например, ковдра и одіяло.
Вот ещё одна статья - 50 українських слів, які хочеться вимовляти постійно -
Может, после такой угадайки, спокойнее будут реагировать на то, что я не знал "мешти".
Додано: Пон 27 кві, 2026 13:09
База антисуржику є, тому що на даному етапі суржик становить проблему для мови.
Додано: Пон 27 кві, 2026 14:18
Не смішно.
Так о чём и речь. Это суржик или диалект?
Додано: Пон 27 кві, 2026 14:44
Додано: Пон 27 кві, 2026 14:57
ЛАД
Не пробував вгадувати, бо з самого початку помилковий підхід.
Будівельник не навалює в форум слова, які без Гугла чи словника не зрозуміти. Тобто не створює проблеми сприйняття.
Розглядати це як його безграмотність , або автоматичну ним неузгоджену правку від вбудованого редактора теж недоречно, адже він би давно тоді виправив .
Тобто це свідоме використання слова , яке:
1. Всі розуміють значення
2. Як не крути , є в словнику.
То в чому тут проблема взагалі?
Виглядає з вашого боку це як недавно тут tumos пробував включати дурачка, «чому ти мені пишеш оце», по типу мною невірно застосована цитата. Там теж жодної проблеми сприйняття не було, ясно що то не на його адресу була цитата (а автор слів в цитаті прекрасно знає свої слова і тут теж нема проблеми).
Додано: Пон 27 кві, 2026 15:11
калька
якщо з російсьої - суржик,
якщо з польської - діалект
Додано: Пон 27 кві, 2026 15:11
Якщо Ви філолог - то так....
Якщо НЕ філолог - то для Вас 99% слів в Тегусигальпе- нівідомий діалектичний суржик.....
Тому філологи визначають де суржик а де діалект , бо ДІАЛЕКТ використовується по правилам основної мови ( ці правила для яйцеголових типу використатння голосних після приголосних, наголосів на ... і там пішло якщо.... то, використання тих чи інших букв після шипячих , створення речення.. ) і так далі.
Тобто
Діалект -ВИКОНУЄ ( або точніше наскільки це можна -виконує) основні правила ...використання мови...
В суржику-слово просто ВСТАВЛЯЄТЬСЯ.
Тому наприклад для педераційної
Флагоносец - це основне
а ПРАПОРЩИК -це діалект, який просто показує з якої мови це слово ЗАПОЗИЧЕНЕ...
І от тут виникають нюанси...
Бо ПОЗИЧАЮТЬ як правило ті , хто в своєму лексиконі подібного слова не мають. А це відразу показує яка мова для якої ПЕРВИННА...
А так як Держава це - АРміяМОваВІРа... то висновки напрошуються.
Додано: Пон 27 кві, 2026 15:20
Ще раз для впертих...
Так , світ розвивається і мови вбирають в себе досягнення інших...
Поки в Україні ніхто не бачив ТОМАТІВ(помідори/парадички) чи КУКУРУДЗИ - то ясно що цього слова в Українській мові не могло бути.
Але є нюанси
Одні слова , прийшовши з іншої мови з часом стають спочатку НОВИНКОЮ ( бо в різні частини країни приходять слова з різних культур), яка з часом перетворюється в діалект , і по мірі того як це слово розповсюджується по всій Державі воно стає українським...
Оливки-олива..... у нас не було оливок , яке перетворилось в ОЛІЯ у по всій Україні коли ти скажеш ОЛІЯ всі будуть тебе розуміти , а коли ти скажеш МАСЛО ? половина зрозуміє що це вершкове, а коли додаш РАСТИТЕЛЬНОЄ МАСЛО -скільки людей будуть занти що це ОЛІЯ ?
Тому
Олія для всіх пройшла шлях від діалект до українське слово
А МАСЛО для частини України це СУРЖИК ( якщо той хто використовує це слово має на увазі рослинне масло)
Так що ЛАД, здурі ти можеш багато чого не розуміти... але якщо ти чогось не розумієш то це швидше за все тому що ти в питанні не розібрався, але точно так само як дейтрот(той армійськими правилами хотів описати всю держави ) так само і ти , парторг який совковим баченням пробує пояснити де що не вірно.
Додано: Пон 27 кві, 2026 15:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так нюанс
В регіоні де ці слова використовуються їх ЗНАЮТЬ 99% населення ( крім затятих парторгів звичайно)
парадички - помідори , звідки не знаю
біціглі - велосипед , бі це повязане з ДВА (напевно ще латина) ціглі (щось повязано з ногами)
гачі (ногавиці, мешти) - взуття
крисаня (крис) - великий капелюх як правило соломяний з широкими полями , здається на Черкащині він також використовується в цьому ж значені , хоча легко переплутати з
кресало - камінь вдаряючи яким висікаються іскри щоб підпалити (прообраз запальнички)
і таких слів ще море
бамбетль (ліжко з висувною частиною яке могло використовуватись для зберігання речей, а могло як розсувне ліжко) . в складеному вигляді це лавка з спинкою ,
пательня - сковорідка (швидше за все це австроугорщина .. тобто фіно-німеччина)
креденс(ц) - місце де зберігається посуд.
Але ще раз
Там де ці слова ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ а вони почасти обмеженні навіть не областю а районом - їх знають усі.
|