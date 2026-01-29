Краткое содержание

- Иранский план предусматривает откладывание решения ядерной проблемы до окончания - войны.

- Трамп недоволен задержкой заключения соглашения по ядерной программе.

- Иран требует снятия блокады до начала каких-либо переговоров.

Заместитель министра обороны Ирана Реза Талаи-Ник заявил во вторник, что Тегеран готов поделиться возможностями в области оборонительного вооружения и опытом, полученным после «поражения Америки», с «независимыми» странами, включая страны Шанхайской организации сотрудничества. В этот блок входят Иран, Россия, Китай, Индия, Пакистан и страны Центральной Азии.

...во вторник пресс-секретарь правительства Фатиме Мохаджерани заявила государственным СМИ, что Иран подготовился к сценариям морской блокады еще в преддверии президентских выборов в США в 2024 году и принял необходимые меры, чтобы «не о чем было беспокоиться».

Она добавила, что Тегеран использует северные, восточные и западные торговые коридоры, которые не зависят от портов Персидского залива, чтобы нейтрализовать последствия блокады.

Высокопоставленные иранские чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили Reuters, что предложение, переданное Аракчи Исламабаду в выходные, предусматривает поэтапные переговоры, при этом ядерный вопрос должен быть отложен на начальном этапе.

Первым шагом стало бы прекращение американо-израильской войны против Ирана и предоставление гарантий того, что США не смогут её возобновить. Затем переговорщики урегулировали бы вопрос о блокаде ВМС США иранской морской торговли и судьбу Ормузского пролива, который Иран стремится вновь открыть под своим контролем.

Только после этого переговоры могли бы рассмотреть другие вопросы, включая давний спор по поводу ядерной программы Ирана, поскольку Иран по-прежнему добивается от США признания своего права на обогащение урана.