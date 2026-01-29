Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:09

  prodigy написав:...........
Стосовно русского языка: декретом від 23 грудня 1917 року більшовики нанести значний урон
исконно русскому языку
відмінили декілька букв в абетці і ввели інші, а також прибрали твердий знак на кінці іменників, до реформи писали
столъ, домъ, городъ
Так "більшовики нанесли значний урон "исконно русскому языку" или
(це міф)
и
На самом деле реформа языка была подготовлена задолго до октября 1917 года, и не революционерами, а лингвистами.
, а большевики молодцы, что наконец-то провели её в жизнь?
:)

*Іжиця (Ѵ, ѵ) — остання літера давньої кирилиці та дореформеної російської абетки, що походить від грецької «іпсилон» . Позначала звук [і], переважно у грецьких запозиченнях. Була вилучена з алфавіту під час реформи 1917–1918 років. Також відомий однойменний російський шрифт.

Використання: Застосовувалася в словах грецького походження (наприклад, мѵро, сѵнодъ).
Интересно, никому не кажется, что история с ижицей напоминает более свежую нашу историю с буквой "Г", только наоборот?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Интересно, никому не кажется, что история с ижицей напоминает более свежую нашу историю с буквой "Г", только наоборот?
Є ОСНОВНА ПРОБЛЕМА
використання педераційної в УКРАЇНСЬКИХ засобах масової інформації.. - ця проблема педераційофіла ЛАда -не цікавить
Є проблема вагою в 0,0000001% від першої
як відміна І з крапочкою в педераційному алфавіті можна порівняти з введенням Г з штришком - в Українському..

ПС
якщо ти все життя так і жив (спочатку розбирався з тим що на тебе впливало на 0,0001% . і тільки після вирішення переходив до того що впливало на 0,1%... то нічого дивного в тому що країна в якій ти працював, внаслідок такого підходу розсипалась і залишила тебе на МИЛІСТЬ Держави Україна... яка хоч і не так як ти б хотів, але все таки 30 рік не дає тобі померти з голоду.
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:25

отакої )

❗️ОАЕ вийдуть з ОПЕК і ОПЕК+ з 1-го травня, — Clash Report.
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:38

у вікно?

з чим? куда? у вікно?
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:39

  ЛАД написав:
Мне не кажется )

А если тебе что-то кажется, так оставь сову в покое
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:46

  Letusrock написав:
100%. Це покращення було одним з перших у цілій низці ідіотських поращень, які давали лише привід для насмішок та відштовхували частину російськомовних.
:D

Головна проблема, що українська мова своїм фактом існування вже "ущємляєт права руззкоязичних"

Все інше, то наслідки )

Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 16:53

ДУБАЙ, 28 апреля (Reuters) - Объединенные Арабские Эмираты заявили во вторник о выходе из группы нефтедобывающих стран ОПЕК, поскольку беспрецедентный энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, выявляет разногласия между странами Персидского залива.
Потеря ОАЭ, давнего члена ОПЕК, может привести к дезорганизации и ослаблению группы, которая обычно стремилась демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия по целому ряду вопросов, от геополитики до квот на добычу.
Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохамед аль-Мазруи заявил агентству Reuters, что решение было принято после тщательного анализа энергетических стратегий региональной энергетической компании.
На вопрос о том, консультировались ли ОАЭ с фактическим лидером ОПЕК, Саудовской Аравией, он ответил, что ОАЭ не поднимали этот вопрос ни с одной другой страной.
«Это политическое решение, принятое после тщательного анализа текущей и будущей политики, касающейся уровня производства», — заявил министр энергетики.
Этот шаг был предпринят после того, как ОАЭ, региональный деловой и финансовый центр и один из важнейших союзников Вашингтона, раскритиковали другие арабские государства за то, что они не предприняли достаточных мер для защиты от многочисленных иранских атак во время войны.
https://www.reuters.com/markets/commodities/uae-says-it-quits-opec-opec-statement-2026-04-28/
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 17:06

Краткое содержание
- Иранский план предусматривает откладывание решения ядерной проблемы до окончания - войны.
- Трамп недоволен задержкой заключения соглашения по ядерной программе.
- Иран требует снятия блокады до начала каких-либо переговоров.
.........
Заместитель министра обороны Ирана Реза Талаи-Ник заявил во вторник, что Тегеран готов поделиться возможностями в области оборонительного вооружения и опытом, полученным после «поражения Америки», с «независимыми» странами, включая страны Шанхайской организации сотрудничества. В этот блок входят Иран, Россия, Китай, Индия, Пакистан и страны Центральной Азии.
..........
...во вторник пресс-секретарь правительства Фатиме Мохаджерани заявила государственным СМИ, что Иран подготовился к сценариям морской блокады еще в преддверии президентских выборов в США в 2024 году и принял необходимые меры, чтобы «не о чем было беспокоиться».
Она добавила, что Тегеран использует северные, восточные и западные торговые коридоры, которые не зависят от портов Персидского залива, чтобы нейтрализовать последствия блокады.
.........
Высокопоставленные иранские чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили Reuters, что предложение, переданное Аракчи Исламабаду в выходные, предусматривает поэтапные переговоры, при этом ядерный вопрос должен быть отложен на начальном этапе.
Первым шагом стало бы прекращение американо-израильской войны против Ирана и предоставление гарантий того, что США не смогут её возобновить. Затем переговорщики урегулировали бы вопрос о блокаде ВМС США иранской морской торговли и судьбу Ормузского пролива, который Иран стремится вновь открыть под своим контролем.
Только после этого переговоры могли бы рассмотреть другие вопросы, включая давний спор по поводу ядерной программы Ирана, поскольку Иран по-прежнему добивается от США признания своего права на обогащение урана.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-not-happy-with-latest-iran-proposal-end-war-us-official-says-2026-04-28/
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 17:10

В понедельник в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке началась 11-я конференция по обзору выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступившего в силу в 1970 году. Различные группы выдвинули 34 кандидатуры на посты вице-председателей конференции, а председатель конференции, посол Вьетнама в ООН До Хунг Вьет, заявил, что Иран был выбран «группой неприсоединившихся и других государств».
.............
Кристофер Йеау, помощник министра обороны США по контролю над вооружениями и нераспространению, заявил на конференции, что выбор Ирана является «оскорблением» Договора о нераспространении ядерного оружия.
.............
Он назвал выбор Ирана «крайне позорным и дискредитирующим авторитет этой конференции».
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-iran-clash-un-after-tehran-gets-nuclear-non-proliferation-role-2026-04-27/
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 17:18

ДУБАЙ, 28 апреля — Иран на прошлой неделе предупредил, что подводные кабели в Ормузском проливе являются уязвимым местом для цифровой экономики региона, что вызвало опасения по поводу потенциальных атак на критически важную инфраструктуру.
https://www.reuters.com/business/media-telecom/hormuz-digital-chokepoint-how-does-iran-war-threaten-subsea-cables-2026-04-28/
