Серийный выпуск без более-менее нормальных результатов испытаний обычно не начинают.
Так його і не починали. Сенс, якщо не «доведена»..
А чи збирались і могли - хз.
Писали (в августе или в сентябре?), что уже делают по 2-3 штуки в сутки. Ладно, на обещание роста выпуска не будем обращать внимание. С октября прошло уже больше 200 дней, т.е. должны были выпустить уже больше 400 ракет даже по 2 в день.
Если судить по нашим сообщениям, то росс. ПВО мы уже почти уничтожили.
Її знищили багато, але її і було багато.
Это я понимаю. Поэтому и писал о разумности пропаганды. Я понимал разговоры о 2-3 неделях, через которые закончатся ракеты, весной 2022, понимал, что это не так, но тогда это было нужно. Через 4 года войны можно как-то более реалистично. В обещания завтрашней победы уже никто не верит. Но в результате перестают доверять даже правдивым сообщениям.
БЕРЛИН, 27 апреля (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что иранское руководство унижает Соединенные Штаты и заставляет американских чиновников ездить в Пакистан, а затем уезжать безрезультатно, что стало необычайно резким осуждением конфликта. Мерц также заявил, что не понимает, какую стратегию выхода США из войны с Ираном он преследует , — комментарии, которые подчеркнули глубокие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые уже назревали из-за Украины и других вопросов. «Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата», — сказал он во время выступления перед студентами в городе Марсберг. «Иранское руководство, особенно так называемая Революционная гвардия, унижает целую нацию. Поэтому я надеюсь, что этому придет конец как можно скорее», — добавил он, выступая в земле Северный Рейн-Вестфалия. .........Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали нападение на Иран 28 февраля, и что он выразил свой скептицизм непосредственно Трампу после этого. «Если бы я знал, что это будет продолжаться пять или шесть недель и постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», — сказал Мерц, сравнивая ситуацию с предыдущими войнами США в Ираке и Афганистане. ...........Мерц заявил, что очевидно, что Ормузский пролив, по меньшей мере, частично заминирован. «Мы, как европейцы, предложили направить немецкие тральщики для разминирования пролива, который, очевидно, частично заминирован», — сказал он. Он заявил, что конфликт обходится Германии «в огромные деньги, огромные средства налогоплательщиков и значительную экономическую мощь».
Так а що реалістичне треба відносно ппо? Фіксують на відео від першої особи , куди реалістичніше?
Нафтова інфраструктура горить так, як раніше ніколи не горіла. Це дійсно успіхи. Вони йдуть в розріз з бажаннями зрадофілів швидше «мир на будь яких умовах» і тому вони не хочуть чути про успіхи глибинних і середніх ударів? Ну що ж поробиш ..
На мою думку тільки отакі удари разом з відсутністю просування і принесуть мир. А не просити про мир на будь яких умовах тих, хто вірить в військову перемогу над Україною
Навіть упороті пропагандони Z-каналів останнім часом все сміливіше кажуть «припиняй Вова торгувати, нічим здачу давати». Той самий оголтєлий файтер-бомбер .. Він там все цікавіші речі періодично пише.