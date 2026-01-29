Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 23:02

  Hotab написав:ЛАД

Серийный выпуск без более-менее нормальных результатов испытаний обычно не начинают.

Так його і не починали. Сенс, якщо не «доведена»..

А чи збирались і могли - хз.

Писали (в августе или в сентябре?), что уже делают по 2-3 штуки в сутки. Ладно, на обещание роста выпуска не будем обращать внимание. С октября прошло уже больше 200 дней, т.е. должны были выпустить уже больше 400 ракет даже по 2 в день.

Если судить по нашим сообщениям, то росс. ПВО мы уже почти уничтожили.

Її знищили багато, але її і було багато.
Это я понимаю.
Поэтому и писал о разумности пропаганды. Я понимал разговоры о 2-3 неделях, через которые закончатся ракеты, весной 2022, понимал, что это не так, но тогда это было нужно. Через 4 года войны можно как-то более реалистично.
В обещания завтрашней победы уже никто не верит. Но в результате перестают доверять даже правдивым сообщениям.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 23:21

БЕРЛИН, 27 апреля (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что иранское руководство унижает Соединенные Штаты и заставляет американских чиновников ездить в Пакистан, а затем уезжать безрезультатно, что стало необычайно резким осуждением конфликта.
Мерц также заявил, что не понимает, какую стратегию выхода США из войны с Ираном он преследует , — комментарии, которые подчеркнули глубокие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые уже назревали из-за Украины и других вопросов.
«Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата», — сказал он во время выступления перед студентами в городе Марсберг.
«Иранское руководство, особенно так называемая Революционная гвардия, унижает целую нацию. Поэтому я надеюсь, что этому придет конец как можно скорее», — добавил он, выступая в земле Северный Рейн-Вестфалия.
.........Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали нападение на Иран 28 февраля, и что он выразил свой скептицизм непосредственно Трампу после этого.
«Если бы я знал, что это будет продолжаться пять или шесть недель и постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», — сказал Мерц, сравнивая ситуацию с предыдущими войнами США в Ираке и Афганистане.
...........Мерц заявил, что очевидно, что Ормузский пролив, по меньшей мере, частично заминирован. «Мы, как европейцы, предложили направить немецкие тральщики для разминирования пролива, который, очевидно, частично заминирован», — сказал он.
Он заявил, что конфликт обходится Германии «в огромные деньги, огромные средства налогоплательщиков и значительную экономическую мощь».
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/germanys-merz-says-iran-is-humiliating-us-talks-stall-2026-04-27/
Если кто захочет комментировать, то учтите, что посылать тральщики готовы все европейцы. Но только после заключения мира и снятия блокады.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 23:28

ЛАД

Через 4 года войны можно как-то более реалистично.


Так а що реалістичне треба відносно ппо? Фіксують на відео від першої особи , куди реалістичніше?

Нафтова інфраструктура горить так, як раніше ніколи не горіла. Це дійсно успіхи. Вони йдуть в розріз з бажаннями зрадофілів швидше «мир на будь яких умовах» і тому вони не хочуть чути про успіхи глибинних і середніх ударів? Ну що ж поробиш ..

На мою думку тільки отакі удари разом з відсутністю просування і принесуть мир.
А не просити про мир на будь яких умовах тих, хто вірить в військову перемогу над Україною

Навіть упороті пропагандони Z-каналів останнім часом все сміливіше кажуть «припиняй Вова торгувати, нічим здачу давати». Той самий оголтєлий файтер-бомбер .. Він там все цікавіші речі періодично пише.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 7295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 9035
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 283398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

