Через 4 года войны можно как-то более реалистично.
Так а що реалістичне треба відносно ппо? Фіксують на відео від першої особи , куди реалістичніше?
Нафтова інфраструктура горить так, як раніше ніколи не горіла. Це дійсно успіхи. Вони йдуть в розріз з бажаннями зрадофілів швидше «мир на будь яких умовах» і тому вони не хочуть чути про успіхи глибинних і середніх ударів? Ну що ж поробиш ..
На мою думку тільки отакі удари разом з відсутністю просування і принесуть мир. А не просити про мир на будь яких умовах тих, хто вірить в військову перемогу над Україною
Навіть упороті пропагандони Z-каналів останнім часом все сміливіше кажуть «припиняй Вова торгувати, нічим здачу давати». Той самий оголтєлий файтер-бомбер .. Він там все цікавіші речі періодично пише.
БЕРЛИН, 27 апреля (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что иранское руководство унижает Соединенные Штаты и заставляет американских чиновников ездить в Пакистан, а затем уезжать безрезультатно, что стало необычайно резким осуждением конфликта. Мерц также заявил, что не понимает, какую стратегию выхода США из войны с Ираном он преследует , — комментарии, которые подчеркнули глубокие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые уже назревали из-за Украины и других вопросов. «Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата», — сказал он во время выступления перед студентами в городе Марсберг. «Иранское руководство, особенно так называемая Революционная гвардия, унижает целую нацию. Поэтому я надеюсь, что этому придет конец как можно скорее», — добавил он, выступая в земле Северный Рейн-Вестфалия. .........Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали нападение на Иран 28 февраля, и что он выразил свой скептицизм непосредственно Трампу после этого. «Если бы я знал, что это будет продолжаться пять или шесть недель и постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», — сказал Мерц, сравнивая ситуацию с предыдущими войнами США в Ираке и Афганистане. ...........Мерц заявил, что очевидно, что Ормузский пролив, по меньшей мере, частично заминирован. «Мы, как европейцы, предложили направить немецкие тральщики для разминирования пролива, который, очевидно, частично заминирован», — сказал он. Он заявил, что конфликт обходится Германии «в огромные деньги, огромные средства налогоплательщиков и значительную экономическую мощь».
Ще нещодавно він писав, що "Чернигов нужно разрушить", а зараз диви ... який переворот думок )
Якщо забути, що наші бочки згоріли ще 4 роки тому, то це перемога. На жаль, це лиш запізніла помста за наші бочки. На спалену енергетику, на зруйновані сотні виробництв, на знищене газовидобування ми досі адекватно симетрично відповісти не спромоглися.