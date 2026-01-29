Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 13:24

  prodigy написав:ЛАД
...........
https://localhistory.org.ua/texts/kolon ... D%D1%8C%2C

бачите, як виглядає посилання (майже третина сторінки), то навіщо вам це?
Во-первых, не вижу. :)
Во-вторых, есть сервисы сокращения ссылок. Например, этот - https://surl.li/ru
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 15:16

3 дня назад интересная публикация А. Куща - https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid0FUVZ7krTr9rAkeK5QrC2b8ihTbqYuUdWgGYcevjxYEF8xHhd5xV6NME5LfJPzL9El.
Не думаю, что он сам рассматривает это как прогноз, скорее, возможный вариант. Один из. Но вариант интересный. :)
Особенно, с учётом того, как мы стремимся в Европу.
Турецкий богослов Саид Нурси написал по этому поводу:.
"Европа беременна мусульманским государством и однажды родит его. Османская империя беременна Европой и однажды родит ее".
.........В общем, некий "гранадский эмират" в виде нескольких тысяч богатых выходцев из монархий Ближнего Востока на Пиренеях может появиться в ближайшее время.
Раньше приходили с мечом и на верблюдах, сейчас с мегатоннами кэша и на бентли.
Кстати, термин "исламизация" не вполне верный.
.......это будет возвратом религиозного фактора в жизнь общества. Возврат религии в пространство метафизического европейского вакуума и заполнение оного. Что существенно облегчает задачу.
Это будет не исламизация Европы, а принятие ислама.
.......на фоне тотального краха религии в Европе (что происходит параллельно с крахом традиционной европейской культуры и идентичности), сопротивление гедонистическому атеизму в ЕС возможно лишь на факторе "активной религии".
А таковой в Европе сейчас является лишь ислам, но никак не католичество и даже не тотально секуляризированный протестантизм.
.........Традиционная Европа делает в этом процессе ставку на Берлин.
Но это очень наивно - напрасно ожидать многочисленное потомство от геополитического евнуха, оскопленного по итогам двух мировых войны.
Не сможет этим новым субъектом стать и Париж.
.......ни Париж, ни Берлин не смогут возродить Европу "рыцарского замка, монастыря и схоластики".
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 15:57

  Hotab написав:Ось для ЛАДа хороші руські, або «опозиція» .
Нищення українських міст вони не помічають. Підрив дамби - затоплення Херсонщини - теж.
А от нєфтянку годувальницю чіпати не можна.
Зображення


Ні це не хороші руські і не опозиція, а звичайні пропутінські підспівувачі.
Хто така ця Новоселова не знаю і знати не хочу, але це точно не опозиція.
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Один из. Но вариант интересный.
Не цікавий
Сила Європи це наслідок Християнства і його вчення , яке менш тоталітарне в порівнянні з Мусульманством....
Якщо для порівняння то це як Капіталізм і Комунізм
Тому
Якщо зєднати - отримаємо демократію в якій у всіх будуть права і ні в кого не буде обовязків...
Памятаєте анекдот
У Парижі в 15-00 вибухнув будинок де мешкали 100 сімей арабів і 100 сімей європеців
Загинули 100 сімей арабів, жоден європеєць не постраждав...
по тій простій причині що в європейців батьки в той час на роботі а діти на навчанні.....
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Один из. Но вариант интересный.
Не цікавий
Сила Європи це наслідок Християнства і його вчення , яке менш тоталітарне в порівнянні з Мусульманством....
Якщо для порівняння то це як Капіталізм і Комунізм
Тому
Якщо зєднати - отримаємо демократію в якій у всіх будуть права і ні в кого не буде обовязків...
Памятаєте анекдот
У Парижі в 15-00 вибухнув будинок де мешкали 100 сімей арабів і 100 сімей європеців
Загинули 100 сімей арабів, жоден європеєць не постраждав...
по тій простій причині що в європейців батьки в той час на роботі а діти на навчанні.....

а ти антисеміт ще той, а не як Славко Броварський
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:53

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.................
Средний объем морских поставок за четыре недели к 26 апреля вырос до [b]3,52 млн баррелей в сутки.
.............
Ключевые факты за апрель 2026:
Количество танкеров: В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе.
Основные направления: Более половины танкеров (около 59%) в начале апреля направлялись в Индию.
Инфраструктурные повреждения: Атаки затронули резервуарные парки, что ограничивало возможности хранения.

Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои


Для чого Туапсе нанесли руйнування три рази? Для того, щоб
временные сбои
тривали до кінця року, як мінімум :mrgreen:

ЛАД, 3 рази поспіль руйнувати Туапсе-це гоп, чи гойда?

Очень много полезной информации, спасибо!
Если бы вы ещё ссылки давали, цены бы вам не было.

"В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе. .....
Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои" - це гоп, чи гойда?

попали не туди куди нада , шоб зупинилось
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 17:03

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Ось для ЛАДа хороші руські, або «опозиція» .
Нищення українських міст вони не помічають. Підрив дамби - затоплення Херсонщини - теж.
А от нєфтянку годувальницю чіпати не можна.
Зображення


Ні це не хороші руські і не опозиція, а звичайні пропутінські підспівувачі.
Хто така ця Новоселова не знаю і знати не хочу, але це точно не опозиція.

яка там опозиція? вона скінчилась на вбивстві Немцова, інші то клоуни
