Шкода що в 2008 Байдена небуло. "Допомагав" би Грузії до сьогодні, а ми б звісно дуже засуджували путіна, приймали біженців і втихаря торгували товарами подвійного призначення
Додано: П'ят 01 тра, 2026 14:22
Додано: П'ят 01 тра, 2026 14:39
Вітаю, Banderlog. Ти вже оформив папери додому чи ще чогось чекаєш?
Шось мені підказує, що парад у Києві поки не на часі, але коли прийде той самий час, то його неодмінно проведуть.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 14:40
Ну так ми вялічієм і не страждаємо
Це ти сказав, що пуйло прихватизував пам"ять про II світову
Щоб ти не збрехав - це ж не ти
9 травня я шаную, пуйла не шаную
Ти ж пуйла шануєш
До речі, знов промовчиш, що рашисти завдали деяких руйнувань храму "Всіх святих Чернігівських" УПЦ МП в Чернігову ?
Одобряєш ?
Чи дурника включиш ?
Додано: П'ят 01 тра, 2026 14:45
Як давно ви десь у нас бачили таке диво?
Ось вам свіженька новина для затравки:
"Воїни Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області (уразили на відстані біля 1700 км). Наразі ступінь пошкоджень уточнюється. Відомо, що ураження сталося 25 квітня."
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 15:47
ЛАД сделал старый вброс ...
Забывая тот факт, что это американцы, от сильно большого ума великого стратега Хегсета, высадили за несколько дней гораздо больше ракет пэтриот по шахедам, чем получила Украина за все годы, начиная с 2022
Додано: П'ят 01 тра, 2026 15:55
Оказывается, на Россию никто не нападал ...
Сколько рассказывали, сколько рассказывали ...
«А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение»(с)
Додано: П'ят 01 тра, 2026 16:17
Вы можете написать, что я - подонок, но это будет Вашим оценочным суждением. Мнением одного частного гражданина о другом частном гражданине. Она же - государственный деятель. Она руководит государством от моего имени. Во-первых, мне непонятно почему она имеет право открывать рот об обязанностях, которых у неё нет, и об ограничении прав и свобод, в которых её никто не ограничивает. Во-вторых, что оценочного в том, что написал я о Свириденко? Обязанностей у неё перед государством нет. Это - факт? Она - свободный человек с правами. Её ни на какие учёты не ставят, её телом не распоряжаются и государство ничего от неё не требует сделать. Это - факт?
Вам не понравилось то, что я написал, что она - воровка? В этом и беда нашего государства, что каждая воровка может сказать: "иди в суд и доказывай", хотя доказывать надо очевидное. Непонятно как у какой-то чиновницы Черниговской обладминистрации и её брата появились миллионы и дома в Британии. Как и непонятно мне почему Вас так задели мои слова о ней.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 01 тра, 2026 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 16:53
Це не ті самі що надали потужному цифру про 55 тисяч втрат?
Вірити їм це обманювати самого себе.
Он знову черчіль почав правду розказувати
Для піхотинців впроваджують виплати 250 000 – 400 000 гривень у залежності від виконання бойових завдань, – Зеленський
Окрім того, мінімальні зарплати для тилових посад сягатимуть 30 000 гривень.
Також вже з цього року поетапно звільнятимуть зі служби тих, хто був мобілізований раніше (на основі чітких часових критеріїв)
Поетапно, всьо буде
тільки но рудого прокатят на виборах в листопаді.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 17:10
Додано: П'ят 01 тра, 2026 17:18
Бачу, що московитам неможливість провести фейковий "парад пабєди" - дуже підпалює сраки
Це гарна ознака, знають що може бути )
Минулого року могли прикритись китайським Си та іншими чисельними бажаючими
Цього роки, бажаючих вже дуже мало, хіба що Фіцо
Як то кажуть - нема дурних )
