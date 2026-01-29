  #<1 ... 17595175961759717598
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 00:55

  барабашов написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:У нас могут только химию до горизонтального конца проводить да и вообще всеобщего осмотра на предмет выявления на стадиях пораньше нет.
Такого как в других странах, побогаче.

Повний триндьож, але це офтоп

Моих родителей не спасли.
Возможно вы знаете об истории с положительным финалом. В столице и возможно там было лечение с привлечением иностранных врачей/методов.
По теме - почему тогда у нас солдатам по травме удалить что то искромсанное могут, а с протезированием беда?
Несколько раз недавно видел солдат(бывших) с крюками какими то вместо рук, на колясках с высокими ампутациями - почему их не обеспечивают нормальными протезами?

О раке.
К сожалению, лечить рак ещё не научились. Эффективность лечения сильно зависит от момента обнаружения и от вида рака. Проблема ещё и в том, что начальные стадии обычно протекают бессимптомно.
Мониторинг у нас поставлен из рук вон плохо, практически отсутствует. Хотя при желании каждый человек может пройти. Но его следует проводить ежегодно. И это не очень дешёвая процедура (если в полном объёме). Не уверен, что на Западе дело обстоит намного лучше с массовыми обследованиями.
Что касается протезирования.
Оно всё же проводится. Но это тоже не совсем простая процедура, которая не проводится сразу после ампутации. Нужно время на заживление. Желательно индивидуальное изготовление. И хорошие протезы совсем недёшевы. Но об этом, наверное, лучше расскажут те, кто с этим близко сталкивался. Возможно, Холява.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 01:43

ЛАД


Проблема ещё и в том, что начальные стадии обычно протекают бессимптомно.
Мониторинг у нас поставлен из рук вон плохо, практически отсутствует.


Році в 2008-2010 (вже точно не памятаю) в Мико в бригаді Су25 помер пілот від лейкемії через 3 місяці після льотної медкомісії. Ото скандал був у Вінниці (де ВЛК проходив).
Але там і справді якщо і були відхилення в аналізах крові, то на той момент ще незначні, бо зі значними не вирішують навіть гроші.
Я був для нього донором тромбоцитів, тому добре знаю цю історію.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18847
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 02:22

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Андрюша, я сейчас могу написать, что вы подонок.
Вы напишете на меня жалобу и будете абсолютно правы.
У вас есть основания писать такое?
Если есть, то с документами в суд.
Если нет, то можете писать на меня жалобу.

Вы можете написать, что я - подонок, но это будет Вашим оценочным суждением. Мнением одного частного гражданина о другом частном гражданине. Она же - государственный деятель. Она руководит государством от моего имени. Во-первых, мне непонятно почему она имеет право открывать рот об обязанностях, которых у неё нет, и об ограничении прав и свобод, в которых её никто не ограничивает. Во-вторых, что оценочного в том, что написал я о Свириденко? Обязанностей у неё перед государством нет. Это - факт? Она - свободный человек с правами. Её ни на какие учёты не ставят, её телом не распоряжаются и государство ничего от неё не требует сделать. Это - факт?

Вам не понравилось то, что я написал, что она - воровка? В этом и беда нашего государства, что каждая воровка может сказать: "иди в суд и доказывай", хотя доказывать надо очевидное. Непонятно как у какой-то чиновницы Черниговской обладминистрации и её брата появились миллионы и дома в Британии. Как и непонятно мне почему Вас так задели мои слова о ней.

1. Мы с вами, вроде, уже пришли к согласию, что у нас нет различия в правах и обязанностях между мужчинами и женщинами.
Единственное исключение - воинская обязанность. Тут разница явная. Но она существовала везде, в самых развитых и демократических странах до отказа от обязательной службы и перехода на контрактные армии. Что произошло совсем недавно. И всё это только благодаря тому, что этим передовым государствам давно не приходилось участвовать в "нормальной" войне, а только во всяких "СВО", достаточно ограниченных по масштабам и используемым ресурсам.
2. Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)? Как-то сомневаюсь.
Но почему-то назвать воровкой государственного деятеля, премьер-министра по-вашему норма.
А "открывать рот об обязанностях" она имеет право именно потому, что руководит государством. Только не от вашего личного имени, а от имени большинства проголосовавших на вполне демократических выборах.
И обязанностей у неё точно намного больше, чем у вас. Можно обсуждать, как она их выполняет, но это совсем другой вопрос.
3. "каждая воровка может сказать: "иди в суд и доказывай", хотя доказывать надо очевидное", - очевидное для кого? для вас?
Вас больше устроит, когда любой человек сможет указать на вас пальцем и обвинить в чём угодно (воровстве, убийстве, измене родине), заявив, что ему это "очевидно" и на этой основе вас осудят и посадят, основываясь только на том, что это "очевидно"?
Вот мне очень интересно, как легко самые рьяные борцы за демократию, права человека, противники "совка" скатываются к пропаганде "р-р-революционной целесообразности и законности".Вот "мне очевидно" и всё, человека можно ставить к стенке и расстреливать.
"Тогда матросские продотряды
Судили корнетов револьверным салютом..."
Очень похоже.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 02:42

  Hotab написав:ЛАД


Проблема ещё и в том, что начальные стадии обычно протекают бессимптомно.
Мониторинг у нас поставлен из рук вон плохо, практически отсутствует.


Році в 2008-2010 (вже точно не памятаю) в Мико в бригаді Су25 помер пілот від лейкемії через 3 місяці після льотної медкомісії. Ото скандал був у Вінниці (де ВЛК проходив).
Але там і справді якщо і були відхилення в аналізах крові, то на той момент ще незначні, бо зі значними не вирішують навіть гроші.
Я був для нього донором тромбоцитів, тому добре знаю цю історію.

Всё верно.
К сожалению, даже регулярное обследование не гарантирует раннее обнаружение, а только сильно увеличивает его вероятность. С другой стороны, знаю пример, когда у человека обнаружили затемнение на флюорографии (в советские времена за этим следили и требовали делать ежегодно). Заподозрили туберкулёз, относительно долго обследовали, пока не попался хороший врач и не сказал, что похоже на рак. Он сделал направление в московский онкоцентр (учтите, что это было уже очень давно, примерно в 1985), там сделали биопсию и подтвердили лимфогранулематоз. Было тяжёлое лечение химией, с повторными курсами, но в итоге человек живёт до сих пор.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 02:55

ВАШИНГТОН, 1 мая (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня «завершило» боевые действия против Ирана, стремясь подкрепить свой аргумент о том, что ему не требуется разрешение законодателей для продолжения конфликта.
В письме к лидерам Конгресса, направленном в пятницу, в день крайнего срока для представления Конгрессу информации о войне, Трамп заявил, что с момента прекращения огня с Ираном не было никаких перестрелок. «Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — сказал он.

В соответствии с резолюцией о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести военные действия только в течение 60 дней, после чего прекращает их, обращаясь к Конгрессу за разрешением или запрашивая 30-дневное продление в связи с «неизбежной военной необходимостью, касающейся безопасности Вооруженных сил Соединенных Штатов», во время вывода войск.
В пятницу иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Тегеран направил пакистанским посредникам свое последнее предложение о переговорах с США. Трамп быстро его отклонил.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/white-house-says-iran-war-terminated-war-powers-deadline-arrives-2026-05-01/
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 02:58

ВАШИНГТОН, 1 мая (Reuters) - Соединенные Штаты выводят 5000 военнослужащих из Германии, союзника по НАТО, объявил в пятницу Пентагон, на фоне обострения разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по поводу войны с Ираном .
Ранее на этой неделе Трамп пригрозил сокращением численности войск после разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем , который в понедельник заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении двухмесячной войны и что он не понимает, какую стратегию выхода из конфликта преследует Вашингтон.

Высокопоставленный чиновник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, заявил, что недавняя риторика Германии была «неуместной и бесполезной».
«Президент справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания», — заявил чиновник.
Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев. В Германии дислоцируется около 35 000 военнослужащих США, находящихся на действительной службе, больше, чем где-либо еще в Европе.
https://www.reuters.com/world/us-withdrawing-5000-troops-germany-us-officials-say-2026-05-01/
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 07:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:По теме - почему тогда у нас солдатам по травме удалить что то искромсанное могут, а с протезированием беда?

По темі - або пи**, або не в курсі.
В мене сапер минулого року опинився у приміщенні де здетонувало БК. Чудом вижив. Права нога - висока ампутація - там майже нічого не лишилося. На лівій вдалося зберегти колінний суглоб.
Протезували у Львові, Superhumans. Зараз ходить, керує авто.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 07:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)?

Це не оцінучна думка, це доведений факт з власних дописів цього персонажа на форумі.
Щодо його твердження про пані Свириденко - судячи з останньої інформації в ЗМІ, вони теж з високою ймовірністю правдиві. Але наразі це не є доведеним фактом.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 07:23

  sashaqbl написав:
  барабашов написав:По теме - почему тогда у нас солдатам по травме удалить что то искромсанное могут, а с протезированием беда?

По темі - або пи**, або не в курсі.
В мене сапер минулого року опинився у приміщенні де здетонувало БК. Чудом вижив. Права нога - висока ампутація - там майже нічого не лишилося. На лівій вдалося зберегти колінний суглоб.
Протезували у Львові, Superhumans. Зараз ходить, керує авто.

Не представляю жизнь без конечностей.
Это главный ужас этой войны, в афгане как то меньше было таких случаев.
Но вопрос в другом был - это от какого то фонда и импортные протезы были или у нас начали и за счёт "военкомата" делать(там основная же проблема в сочленениях и их кинематике при использовании вроде)?
А врачи у нас хорошие, спасают.
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 07:41

      Banderlog написав:
      prodigy написав:краще буду дерева обробляти чи на бджіл дивитися
    :lol: вважаєш саме достойне патріота зайняття під час війни?
    Не хочеш допустим евакуацією мирняка зайнятись з прифронтових територій раз ти вже не придатний?



    не витримаю 650км( в два кінця 1300) на авто, це роблять волонтери, які мешкають на відстані 150-250км
