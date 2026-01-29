Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Стара байка- атлант розправив крила.
Для великого капіталу нема границь, але про них говорити не можно. бо я теж так хочу.) Да, я теж так хочу. Але тут при дарвінізмі нам напарюють що ми єдині)
Говорити -ти можеш про кого хочеш і як хочеш...
Яка різниця чим ти займаєшся під час відпочинку.....
А от під час РОБОТИ ти повинен думати про роботу... і тільки тоді в тебе зявиться шанс зробити СВОЮ роботу трошки краще ніж її робить середньостатистичний....
Після того як ти використаєш шанс і ЗРОБИШ роботу краще ніж середньостатистичний - в тебе зявиться ШАНС отримати більше ніж отримує середньостатистичний..
Після реалізації і цього шансу(ти отримав) в тебе зявиться ШАНС грамотно витратити отримане.....
І тільки після реалізації останнього шансу(грамотно використав отримане) в тебе зявиться шанс НАБЛИЗИТИСЬ до олігархів...

Питання
Нахєра тобі думати про олігархів, якщо ти не скористався ще першим шансом?
А для 99% тут присутніх , саме вміння організувати свою працю таким чином щоб заробити більше - і є ОСНОВНИМ.

То навіщо наслідувати совкам, які спочатку придумали ЯК ПОДІЛИТИ
якщо те що вони вже знають як ділити -ще не створено?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:55

budivelnik от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював.
Дюрі-бачі
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:не против Зе, а против "Свободи"


Против "Сволоти" все средства хороши

Даже тот хасид-ваххабит с видео шмита
та ладно Вам, чим зараз Свобода особлива?
Радикалізмом? :lol: он в тернополі в них більшість і контроль над областю?
Є конфлікти з слугами? Ні повна співпраця.
Область вбудована в владну вертикаль ідеально.
Banderlog
  Дюрі-бачі написав:budivelnik от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював.
Я не володію обчислювальними можливостями гугла. щоб одночасно пояснювати всі нюанси..... але АЛГОРИТМ тих чи інших рішень -зрозуміти в стані.
З того що Ви озвучили
1 Влада Румунії НЕ ЗМОГЛА переконати ЄС надати фінансування бо в країні склалась критична економічна ситуація, яка потягнула за собою урізання державних розходів, шляхом зменшення пенсій .. ( а от як влада зменшує зарплати в комерційному секторі -це мені цікаво) і зарплат в бюджетній сфері.
2 ЄС , побачивши збільшення кількості халявщиків - не надала додаткове фінансування
3 Халявщики проголосували за промосковську владу... але так як промосковська влада має в ЄС менший вплив ніж проєвропейська попередня, то життя халявщиків ще більш погіршиться і через виборчий цикл, приведе до влади реформаторів, які ЩЕ СИЛЬНІШЕ ( в порівнянні з учорашнім) уріжуть пенсії/зарплати і під це ще більше урізання зможуть залучити необхідні кошти, бо ті хто будуть надавати ці кошти будуть бачити варіанти їх повернення.

ПС
приклад протока/нафтовики/трамп
Ціна на нафту впала - банки США не давали кредит нафтовиробникам США бо не бачили можливість їх повернення- Трамп підтримує війну в Ірані, протока блокується, ціна росте, нафтовиробники отримують кредити......

ППС
для капіталу пофік хто там прийде до влади (червоні/зелені/голубі/слони/ведмеді/осли)
Капітал США чудово співпрацював з Гітлером і Сталіном
Саме тому капітал транснаціональний і йде туди де є прибуток.
Так, є відмінність внутрішнього і зовнішнього капіталу.
Внутрішній капітал влада МОЖЕ змусити перерозподілитись на користь бідних (замурувавши перед тим стіни для виходу)
А от ЗОВНІШНІЙ капітал заманити в країну лозунгами покращення життя населення-ще ні в кого не виходило , зате чудово виходило заманювати капітал навіть Голодомором ( віддаючи за заводи , останній хліб який забрали в населення) бо там був прибуток.
budivelnik
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:для капіталу пофік хто там прийде до влади (червоні/зелені/голубі/слони/ведмеді/осли)

Це основна помилка Трампа/путіна і т.д.
Правильну ідеологію значно дешевше купити, ніж потім будуть витрати на війни.
Дюрі-бачі
Це основна помилка Трампа/путіна і т.д.
Правильну ідеологію значно дешевше купити, ніж потім будуть витрати на війни.
Це основна Ваша помилка
Ідеологія це і є те ЗА ЩО потім будуть купувати ... або просити щоб нагодували.
Грубо
Коммунізм - як правильно і справедливо поділити ...
Капіталізм - як легше створити і пофіг з тими хто нічого не хоче створювати...

Тому
Коммуніз трошки дихає (пару десятків років) бо прийшов після того як капіталізм вже щось створив...
Але як тільки розподіл створеного приходить до кінця-ділити нічого - так відразу приходиться повертатись в капіталізм.
budivelnik
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Коммунізм - як правильно і справедливо поділити ...
Капіталізм - як легше створити і пофіг з тими хто нічого не хоче створюват

А ще є соціалізм: як правильно стригти капітал, щоб він не здох і не втік і настрижене поділити.
Дюрі-бачі
  flyman написав:..............
заяву про одобрямс ширнармас ЛАД робить, тому він обосновує,
хоча би яким крайнім результатом соцопитування
Опитування за 23-29 січня 2026 року.
- 52% респондентів категорично відкидають пропозицію передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки (готові прийняти – 40%). Порівняно із серединою січня суттєвих змін не було;
...........
- 65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у грудні 2025 року – 62%, у вересні 2025 року – 62%);
........
- 66% очікують, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС (у грудні 2025 року – 64%).
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1583&page=1
ЛАД
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Той хто ОТРИМУЄ середню по Державі -вже живе краще ніж 70% населення Держави. яке живе ГІРШЕ від НЬОГО.

В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність
Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика
Faceless
  Hotab написав:.........
як до 73% його лохторату, які так і не второпали, що накоїли у 2019

То пан Шмідт мабуть непросто жити в ненависті до людей що оточують..
Вони то канєш помилились, в більшості ніколи цього не визнають, але ж все одно вони поряд, з ними треба якось співіснувати.

Так у нас на форуме таких большинство.
Которым "не повезло с народом".
ЛАД
