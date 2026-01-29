Дюрі-бачі написав: budivelnik от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював. от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював.

Я не володію обчислювальними можливостями гугла. щоб одночасно пояснювати всі нюанси..... але АЛГОРИТМ тих чи інших рішень -зрозуміти в стані.З того що Ви озвучили1 Влада Румунії НЕ ЗМОГЛА переконати ЄС надати фінансування бо в країні склалась критична економічна ситуація, яка потягнула за собою урізання державних розходів, шляхом зменшення пенсій .. ( а от як влада зменшує зарплати в комерційному секторі -це мені цікаво) і зарплат в бюджетній сфері.2 ЄС , побачивши збільшення кількості халявщиків - не надала додаткове фінансування3 Халявщики проголосували за промосковську владу... але так як промосковська влада має в ЄС менший вплив ніж проєвропейська попередня, то життя халявщиків ще більш погіршиться і через виборчий цикл, приведе до влади реформаторів, які ЩЕ СИЛЬНІШЕ ( в порівнянні з учорашнім) уріжуть пенсії/зарплати і під це ще більше урізання зможуть залучити необхідні кошти, бо ті хто будуть надавати ці кошти будуть бачити варіанти їх повернення.ПСприклад протока/нафтовики/трампЦіна на нафту впала - банки США не давали кредит нафтовиробникам США бо не бачили можливість їх повернення- Трамп підтримує війну в Ірані, протока блокується, ціна росте, нафтовиробники отримують кредити......ППСдля капіталу пофік хто там прийде до влади (червоні/зелені/голубі/слони/ведмеді/осли)Капітал США чудово співпрацював з Гітлером і СталіномСаме тому капітал транснаціональний і йде туди де є прибуток.Так, є відмінність внутрішнього і зовнішнього капіталу.Внутрішній капітал влада МОЖЕ змусити перерозподілитись на користь бідних (замурувавши перед тим стіни для виходу)А от ЗОВНІШНІЙ капітал заманити в країну лозунгами покращення життя населення-ще ні в кого не виходило , зате чудово виходило заманювати капітал навіть Голодомором ( віддаючи за заводи , останній хліб який забрали в населення) бо там був прибуток.