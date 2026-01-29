Banderlog написав:Стара байка- атлант розправив крила. Для великого капіталу нема границь, але про них говорити не можно. бо я теж так хочу.) Да, я теж так хочу. Але тут при дарвінізмі нам напарюють що ми єдині)
Говорити -ти можеш про кого хочеш і як хочеш... Яка різниця чим ти займаєшся під час відпочинку..... А от під час РОБОТИ ти повинен думати про роботу... і тільки тоді в тебе зявиться шанс зробити СВОЮ роботу трошки краще ніж її робить середньостатистичний.... Після того як ти використаєш шанс і ЗРОБИШ роботу краще ніж середньостатистичний - в тебе зявиться ШАНС отримати більше ніж отримує середньостатистичний.. Після реалізації і цього шансу(ти отримав) в тебе зявиться ШАНС грамотно витратити отримане..... І тільки після реалізації останнього шансу(грамотно використав отримане) в тебе зявиться шанс НАБЛИЗИТИСЬ до олігархів...
Питання Нахєра тобі думати про олігархів, якщо ти не скористався ще першим шансом? А для 99% тут присутніх , саме вміння організувати свою працю таким чином щоб заробити більше - і є ОСНОВНИМ.
То навіщо наслідувати совкам, які спочатку придумали ЯК ПОДІЛИТИ якщо те що вони вже знають як ділити -ще не створено?
budivelnik от через кілька днів в Румунії до влади прийдуть промосковські праві, а все тому, що весь минулий рік влада не домовлялась про додаткове фінансування з ЄС, а урізала зарплати і пенсі, щоб народ більше працював.
Я не володію обчислювальними можливостями гугла. щоб одночасно пояснювати всі нюанси..... але АЛГОРИТМ тих чи інших рішень -зрозуміти в стані. З того що Ви озвучили 1 Влада Румунії НЕ ЗМОГЛА переконати ЄС надати фінансування бо в країні склалась критична економічна ситуація, яка потягнула за собою урізання державних розходів, шляхом зменшення пенсій .. ( а от як влада зменшує зарплати в комерційному секторі -це мені цікаво) і зарплат в бюджетній сфері. 2 ЄС , побачивши збільшення кількості халявщиків - не надала додаткове фінансування 3 Халявщики проголосували за промосковську владу... але так як промосковська влада має в ЄС менший вплив ніж проєвропейська попередня, то життя халявщиків ще більш погіршиться і через виборчий цикл, приведе до влади реформаторів, які ЩЕ СИЛЬНІШЕ ( в порівнянні з учорашнім) уріжуть пенсії/зарплати і під це ще більше урізання зможуть залучити необхідні кошти, бо ті хто будуть надавати ці кошти будуть бачити варіанти їх повернення.
ПС приклад протока/нафтовики/трамп Ціна на нафту впала - банки США не давали кредит нафтовиробникам США бо не бачили можливість їх повернення- Трамп підтримує війну в Ірані, протока блокується, ціна росте, нафтовиробники отримують кредити......
ППС для капіталу пофік хто там прийде до влади (червоні/зелені/голубі/слони/ведмеді/осли) Капітал США чудово співпрацював з Гітлером і Сталіном Саме тому капітал транснаціональний і йде туди де є прибуток. Так, є відмінність внутрішнього і зовнішнього капіталу. Внутрішній капітал влада МОЖЕ змусити перерозподілитись на користь бідних (замурувавши перед тим стіни для виходу) А от ЗОВНІШНІЙ капітал заманити в країну лозунгами покращення життя населення-ще ні в кого не виходило , зате чудово виходило заманювати капітал навіть Голодомором ( віддаючи за заводи , останній хліб який забрали в населення) бо там був прибуток.
Це основна помилка Трампа/путіна і т.д. Правильну ідеологію значно дешевше купити, ніж потім будуть витрати на війни.
Це основна Ваша помилка Ідеологія це і є те ЗА ЩО потім будуть купувати ... або просити щоб нагодували. Грубо Коммунізм - як правильно і справедливо поділити ... Капіталізм - як легше створити і пофіг з тими хто нічого не хоче створювати...
Тому Коммуніз трошки дихає (пару десятків років) бо прийшов після того як капіталізм вже щось створив... Але як тільки розподіл створеного приходить до кінця-ділити нічого - так відразу приходиться повертатись в капіталізм.
flyman написав:.............. заяву про одобрямс ширнармас ЛАД робить, тому він обосновує, хоча би яким крайнім результатом соцопитування
Опитування за 23-29 січня 2026 року.
- 52% респондентів категорично відкидають пропозицію передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки (готові прийняти – 40%). Порівняно із серединою січня суттєвих змін не було; ........... - 65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у грудні 2025 року – 62%, у вересні 2025 року – 62%); ........ - 66% очікують, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС (у грудні 2025 року – 64%).
budivelnik написав:Той хто ОТРИМУЄ середню по Державі -вже живе краще ніж 70% населення Держави. яке живе ГІРШЕ від НЬОГО.
В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика